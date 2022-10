Thế trận phức tạp tại Kherson, cả Nga và Ukraine vào thế "bí"

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trên mặt trận Kherson ở phía nam Ukraine, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng ngự thứ hai của quân Nga ở làng Duchani, giờ thì tên lửa HIMARS của Ukraine có thể tấn công sân bay Chaplinka bên kia sông Dnepr từ cự ly rất gần bằng đạn pháo thông thường. Tại Kherson, quân đội Ukraine đã hình thành thế trận tấn công hai gọng kìm vào quân Nga phòng ngự tại đây; với sự tập trung cao về lực lượng, quân Ukraine tạo ưu thế vượt trội về quân số so với lực lượng Quân đội Nga tại đây. Phía Nga cho biết, Không quân, trực thăng vũ trang, lữ đoàn tên lửa đạn đạo cũng như các đơn vị lính dù và pháo binh của nước này phòng ngự tại đây và số tăng cường từ tuyến sau, đã tiến hành cuộc tấn công dồn dập kéo dài 3 ngày vào quân đội Ukraine, phá hủy 20-25 xe tăng của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các đợt tấn công của quân đội Ukraine vẫn tiếp tục được phát động hết đợt này đến đợt khác, đợt này bị cản trở, đợt thứ hai tấn công ngay lập tức; tạo thành các làn sóng tấn công dồn dập. Quân đội Nga đã phải điều động Sư đoàn 98 và Lữ đoàn dù 80 tinh nhuệ đến mặt trận Kherson để tăng cường chặn đà tiến công của quân Ukraine, đồng thời cho nổ một vài cây cầu để chặn bước tiến của thần tốc của quân đội Ukraine. Bây giờ sau khi chiếm được ngôi làng chiến lược Duchani, quân đội Ukraine có khả năng sẽ tấn công chiếm đập nước New Kakhovka theo hai cách, để phong tỏa hoàn toàn quân đội Nga ở Thành phố Kherson. Nếu quân đội Ukraine có thể chiếm New Kakhovka, thì một số lượng lớn tên lửa phòng không Buk và tên lửa phòng không Stinger sẽ vào trận địa để kiềm chế hoạt động của máy bay chiến đấu Nga. Cùng với đó là tên lửa HIMARS, pháo tự hành và lựu pháo 155mm M777 cũng sẽ vào vị trí, và các đơn vị pháo Nga ở sông Dnepr ở phía bên kia sẽ mất lợi thế tấn công đơn phương. Như vậy Quân đội Ukraine sẽ tạo thế bao vây các lực lượng Nga phòng ngự tại Kherson từ ba hướng và phía sau quân Nga là sông Dnepr rộng hàng nghìn mét. 20.000 quân tinh nhuệ của Nga ở Kherson sẽ bị khép chặt vòng vây. Theo quan điểm chiến thuật của quân đội Ukraine, họ vẫn áp dụng các đường vòng xen kẽ, đi vòng ra phía sau quân Nga, cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Nga. Vấn đề bây giờ là quân đội Ukraine cũng đang tiến công liên tục chống lại các lực lượng ngay tại bán đảo Crimea ở phía cực nam, Kherson ở mặt trận phía nam và tuyến phòng thủ sông Ingulets của Nga đã hoàn toàn biến mất. Nếu quân đội Ukraine đang tấn công theo 3 hướng và quân đội Nga có thể giải cứu ba chiến trường cùng lúc hay không? Nếu chỉ đầu tư một lượng nhỏ lực lượng vào việc giải cứu với chiến thuật “bịt lỗ hổng”, rất có thể cả hai bên đều phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Kể từ khi quân đội Ukraine mở cuộc tấn công nhằm phá vỡ thế bế tắc hồi tháng 8, quân đội Nga đã triệt thoái khỏi hơn 10.000 km vuông diện tích. Tuy nhiên, cần nhớ điểm yếu của Nga là ở mặt hậu cần, và càng triệt thoái, nghĩa là họ càng ở gần tuyến hậu cần hơn. Với hậu cần đầy đủ, Nga có thể tung đòn phản công bất cứ lúc nào. Chưa kể tới việc, Nga đã lên tiếng cảnh báo về việc tấn công vào miền Đông Ukraine - cũng đồng nghĩa với việc tấn công vào lãnh thổ Nga - vì khu vực này đã được sáp nhập. Điều này có thể khiến xung đột Nga - Ukraine vượt ra khỏi khuôn khổ của một "Chiến dịch Quân sự Đặc biệt", trở thành xung đột vũ trang quy mô lớn. Việc Tổng thống Putin phát lệnh tổng động viên một phần, tăng thêm 300.000 quân cho lực lượng vũ trang, được cho là một phần cho sự chuẩn bị trong tương lai. Trong khi đó, Ukraine dường như đã "tất tay" ngay từ những ngày đầu, sẽ rất khó cho Kiev nếu Nga tăng cường thêm sức ép cho mặt trận trong những ngày tới.

