Không quân Nga phát động phản công quy mô lớn tại Ukraine

Quân đội Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại khu vực Liman thuộc vùng Donetsk. Sau khi quân đội Ukraine chiếm được vị trí chiến lược, một số máy bay chiến đấu của Nga đã bất ngờ cất cánh, và nhiều kho vũ khí và đạn dược ở Ukraine đã bị tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, cường độ tấn công và phòng thủ của khu vực chiến tuyến đã tăng lên. Quân đội Ukraine đang lợi dụng sự thiếu hụt lực lượng của quân Nga để mở cuộc tấn công dữ dội. Mặt khác, Nga cũng đang đẩy mạnh việc huy động nguồn lực từ hậu phương. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, sau các cuộc giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Liman; đây là thị trấn có vị trí chiến lược, là trung tâm giao thông đường sắt và tiếp tế hậu cần ở mặt trận Donbass của Nga. Trong những ngày qua, trước sức tấn công quyết liệt của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã thừa nhận rút khỏi thị trấn Liman và chuyển đến vị trí an toàn hơn, nhằm thiết lập tuyến phòng ngự mới. Dựa trên thông tin từ tất cả các bên, quân đội Nga đã nhiều lần đối mặt với cuộc vây hãm của Quân đội Ukraine tại Liman. Trước sự tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine, quân đội Nga chỉ có thể sử dụng một trung đội, để chống lại cuộc tấn công của một tiểu đoàn Ukraine. Gần đây, quân đội Nga lần lượt triệt thoái khỏi tuyến đầu của cuộc xung đột. Khác với lúc bắt đầu xung đột, sau 6 tháng chiến đấu liên tục, vấn đề về căng sức trên một mặt trận kéo dài và thiếu quân số của quân đội Nga đã bắt đầu dần lộ ra. Phía Ukraine cũng đang nắm bắt cơ hội Nga đang thiếu hụt lực lượng để tăng tốc khả năng tấn công, hy vọng sẽ tràn ngập được càng nhiều phần lãnh thổ càng tốt, trước khi mùa đông đến và cũng là cơ sở để phương Tây tăng viện trợ cho Kiev. Theo Viện nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, những đánh giá sai lầm về mặt chiến lược ban đầu và sự chuẩn bị không đầy đủ cho một cuộc chiến kéo dài, đã khiến các hoạt động quân sự tiếp theo của quân đội Nga gặp nhiều khó khăn. Ở hậu phương, sự động viên cục bộ của Nga không thể hình thành lực lượng tác chiến hiệu quả trong một sớm một chiều. Điều này đồng nghĩa với việc ít nhất trong 1-2 tháng tới, quân đội tiền tuyến của Nga sẽ tiếp tục phải đối mặt với những đợt phản công ác liệt của quân đội Ukraine. Sự thiếu hụt quân số trên mặt đất, được Nga khắc phục bằng cách sử dụng hoả lực không quân. Sau khi triệt thoái khỏi Liman, quân đội Nga dứt khoát điều lực lượng không quân tiến hành các cuộc không kích, đánh trúng chính xác xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của lực lượng tiến công Ukraine. Tại khu vực Kharkiv, tên lửa của Nga đã phá hủy một số lượng lớn thiết bị mặt đất của quân đội Ukraine. Vào ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào các lực lượng phản công của Quân đội Ukraine tại khu vực Kremennaya, gây cho phía Ukraine nhiều thiệt hại. Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga, trước đó cũng tham gia không kích quân đội Ukraine tại Liman. Đoạn video liên quan được quay trực tiếp tại hiện trường cho thấy, một cặp Su-30SM thực hiện các cuộc tấn công ném bom vào các mũi tiến công của Quân đội Ukraine tại Liman, để ngăn chặn đà tiến quân của Ukraine và giúp quân Nga triệt thoái an toàn. Trên đoạn video, người xem có thể thấy các đơn vị cơ động của của Ukraine đang bị tấn công bằng bom không điều khiển từ máy bay Su-30SM; nhưng hiện vẫn chưa thể xác định quân đội Ukraine đã tiếp cận Kremennaya gần như thế nào. Máy bay chiến đấu Su-30SM đã chứng tỏ khả năng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Nhưng hiện tại quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng các hệ thống phòng không cơ động, nên việc sử dụng máy bay chiến đấu tấn công bằng vũ khí không điều khiển, sẽ gặp rủi ro rất cao. Căn cứ vào các báo cáo chiến sự do Nga và Ukraine công bố gần đây cho thấy, tình hình xung đột đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Quân đội Ukraine. Cụ thể, quân đội Ukraine đang sử dụng sức mạnh của mình để tấn công các khu vực chiến lược, trong khi đó quân đội Nga vẫn phải dàn quân trên một mặt trận rất dài ở thế phòng thủ. Vì vậy, trước sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Ukraine, lãnh đạo Quân đội Nga bắt đầu lựa chọn phương án triệt thoái trên mặt đất. Nhưng Không quân và Tên lửa Nga vẫn có thể tấn công mạnh vào các lực lượng Ukraine trên chiến trường. Theo TASS, Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã hoàn thành việc tuyển quân 200.000 quân, không còn xa với mục tiêu 300.000. Theo dự đoán, xung đột Nga-Ukraine nhiều khả năng sẽ bước sang giai đoạn mới sau khi Nga hoàn thành công tác tuyển quân và tình hình xung đột lúc đó có thể sẽ có những chuyển biến mới.

