Thảm cảnh tàu sân bay Kuznetsov làm xấu mặt cường quốc hải quân Nga

Tuần dương hạm mang máy bay hay còn gọi là hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất hiện đang được biên chế trong Hải quân Nga. Con tàu vốn dĩ được đóng những năm cuối tồn tại của Liên Xô cùng với "chị em song sinh" của nó là chiếc Varyag mà nay là chiếc Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc. Dẫu vậy, khác với Trung Quốc đang đẩy mạnh gia tăng số lượng đội tàu sân bay, người Nga lại vô cùng vất vả khi phải cố gắng duy trì lại biểu tượng sức mạnh của cường quốc hải quân duy nhất này mà họ còn sót lại. Ảnh: Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga thời đang hoạt động tích cực. Tàu sân bay độc nhất của Hải quân Nga trong những năm tháng hoạt động tích cực cũng đã tỏ ra kém hiệu quả khi luôn phải có tàu kéo lai dắt đi kèm phòng trường hợp tàu chết máy giữa chừng. Hồi năm 2012, trên đường từ bắc Nga đến Syria qua Đại Tây Dương, con tàu đã chết máy trên vùng biển vịnh Biscay, gần Tây Ban Nha. Điều này đã khiến cho người ta thực sự nghi ngờ về sức mạnh của đội tàu mặt nước hải quân nước này. Ảnh: Tiêm kích hạm Su-33 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov Tàu Đô đốc Kuznetsov được đưa đến sửa chữa tại Murmansk từ năm 2017 cho đến nay để có thể cải thiện các mặt hạn chế và hiện đại hóa, sửa chữa nhằm giúp nó hoạt động đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên từ đó đến nay, nó liên tục gặp sự cố nghiêm trọng tại nhà máy khiến cho nhiều lần bị đồn đoán sẽ "về hưu" sớm. Dẫu vậy, người Nga vẫn cố gắng để cố thể đưa được con tàu sân bay duy nhất của họ trở lại đại dương. Ảnh: Tàu sân bay Kuznetsov tại nhà máy đại tu Vào tháng 10/2018, khi đang sửa chữa tại nhà máy thì bệ đỡ của tàu bị sập và chìm xuống biển. Ngay sau đó, một cần cẩu cỡ lớn dùng để nâng hạ các thiết bị phục vụ quá trình sửa chữa đã đổ xuống mặt boong của con tàu khiến nó hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Tàu sân bay Kuznetsov trên dock nổi. Đến tháng 12/2019, con tàu sân bay này trong lúc sửa chữa lại bị cháy lớn khiến một số người bị thương và lan ra một khu vực rộng khoảng 120m vuông khiến nó càng thêm phần tổn thương nặng nề. Theo hãng tin TASS của Nga thì nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do hoạt động hàn xì gây ra do những người tham gia công tác bảo trì vi phạm quy định về an toàn. Ảnh: Vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay Nga. Dự kiến ban đầu, tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ được trở lại hoạt động trong năm 2021 tuy nhiên mục tiêu này đã bị di dời sang năm 2022 và thậm chí là vẫn khó có thể hoàn thành được do nhiều vấn đề xảy ra trong suốt quá trình bảo dưỡng, đại tu. Là một cường quốc hải quân, chắc hẳn không thể thiếu được sự phục vụ của tàu sân bay có thể triển khai tiêm kích hạm, do đó Nga vẫn muốn níu kéo lại con tàu già cỗi này dẫu cho nó đã được hạ thủy từ năm 1985, bản thân người Nga cũng đã không đóng được những chiến hạm mặt nước có lượng giãn nước trên 10.000 tấn được nữa. Ảnh: Tàu sân bay Kuznetsov của hải quân Nga Mới đây, tiến độ sửa chữa con tàu Kuznetsov đã có phần khởi sắc hơn khi hai nồi hơi mới đã được đưa lên mặt boong để thay thế cho các nồi hơi cũ. Nồi hơi quá cũ, hoạt động kém hiệu quả khiến cho chiếc hàng không mẫu hạm này có thể chết máy đột ngột bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, vẫn còn cần 2 đến 3 năm nữa con tàu mới có thể trở lại biển hoạt động. Ảnh: Nồi hơi mới trên tàu sân bay Nga chuẩn bị lắp đặt Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được chính thức hạ thủy năm 1985, biên chế năm 1991 và hoạt động đầy đủ năm 1995 trong đội hình tác chiến tàu mặt nước của Hải quân Nga. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 59.000 tấn, dài 305m, rộng 35m, tốc độ tối đa 29 hải lý/h và thủy thủ đoàn 1.690 người bao gồm cả nhân viên vận hành tàu lẫn hàng không, có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Ảnh: Tàu Kuznetsov trong một bức ảnh chụp gần đây Tàu không có máy phóng mà sử dụng mặt boong kiểu nhảy cầu với một góc 12 độ giúp tiêm kích có thể chạy đà quãng ngắn và cất cánh. Nó có thể mang theo 33 tiêm kích hạm, khoảng 20 trực thăng săn ngầm/vận tải và 4 trực thăng cảnh báo sớm. Ngoài ra, tàu còn trang bị tới 24x8 bệ phóng tên lửa phòng không tầm thấp 3K95 Kinzhal, 8 tổ hợp CIWS Kashtan, 6 pháo cao tốc AK-630, 2 tổ hợp RBU-12000 và đặc biệt là 12 tên lửa siêu thanh hành trình P-700 Granit. Ảnh: Kuznetsov trên ụ nổi. Dù liên tục gặp trục trặc trong quá trình vận hành cũng như nhiều sự cố trong lúc đang được đại tu, tuy nhiên người Nga vẫn “chày cối” với tàu Đô đốc Kuznetsov như là sự níu kéo ánh hào quang của một “hải quân nước xanh” vĩ đại mà Liên Xô để lại. Dẫu vậy, với thời gian sửa chữa quá lâu thì người ta vẫn chưa thể đoán chính xác được lúc nào con tàu mới có thể quay trở lại sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Kuznetsov trên ụ nổi. Video Nga điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới Syria chống IS - Nguồn: QPVN

