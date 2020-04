Khó tin một thời oanh liệt ở Syria của tàu sân bay "hết đát" Đô đốc Kuznetsov

Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga bắt đầu tham chiến ở Syria từ tháng 10/2016. Trong hải trình từ vịnh Kola tới Địa Trung Hải, tổng cộng có 7 chiến hạm của Hải quân Nga đi theo hộ tống tàu Kuznetsov. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Trong thời gian tham chiến ở Syria, biên chế máy bay của tàu sân bay Kuznetsov bao gồm khoảng từ 6 tới 8 chiếc Su-33 và 4 chiếc tiêm kích MiG-29K. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Ngoài ra, trên tàu còn có các trực thăng tấn công Ka-52K phiên bản dành riêng cho hải quân, các trực thăng cảnh báo sớm Ka-31R và trực thăng tìm kiếm cứu hộ Ka-27PS. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Theo truyền thông Nga, mọi chiến đấu cơ Su-33 hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov đều được nâng cấp hệ thống ném bom dẫn đường, cung cấp khả năng tấn công mặt đất cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tuy nhiên số lượng máy bay này là thấp hơn nhiều so với khả năng hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov - vốn được thiết kế để mang theo tối đa 18 Su-33 và 6 chiếc MiG-29K. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Nhiều thông tin cho rằng số lượng chiến đấu cơ được huy động lên tàu Kuznetsov ít hơn so với thiết kế lý thuyết của tàu đơn giản là do Nga thiếu phi công tiêm kích hải quân. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Cũng trong thời gian hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải và làm nhiệm vụ hỗ trợ quân chính phủ Syria, vào ngày 3/12/2016, một chiến đấu cơ Su-33 đã rơi xuống biển khi hạ cánh bất thành lên tàu sân bay này. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Theo thông tin chính thức, chiếc Su-33 đã rơi sau hai lần hạ cánh không thành công lên tàu. Khi vụ việc xảy ra, thời tiết diễn biến rất tốt và phi công không hề bị cản trở tầm nhìn. Phi công sau đó đã được trực thăng cứu hộ cứu sống. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tổng cộng trong thời gian tham chiến ở Syria, tàu sân bay Kuznetsov đã đóng góp 420 nhiệm vụ tấn công, tấn công 1252 mục tiêu đối phương. Tới tháng 1/2017, tàu sân bay này còn tham gia tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi vùng biển Libya. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tới tháng 2/2017, tàu sân bay Kuznetsov quay trở về Nga. Ngay sau đó, Kuznetsov được đưa vào ụ nổi để cải tiến, nâng cấp. Sau quá trình nâng cấp, dự kiến tàu Kuznetsov sẽ phục vụ được Hải quân Nga thêm 25 năm nữa. Tuy nhiên quá trình nâng cấp, sửa chữa này đã gặp quá nhiều trắc trở. Tàu sân bay Kuznetsov của Nga hiện tại thậm chí được ví như một "thảm họa" bởi liên tục gặp trục trặc, hỏa hoạn với phần thiệt hại khổng lồ. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Video Tàu sân bay Kuznetsov hùng dũng trước khi bị đưa vào ụ nổi để đại tu.

Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga bắt đầu tham chiến ở Syria từ tháng 10/2016. Trong hải trình từ vịnh Kola tới Địa Trung Hải, tổng cộng có 7 chiến hạm của Hải quân Nga đi theo hộ tống tàu Kuznetsov. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Trong thời gian tham chiến ở Syria, biên chế máy bay của tàu sân bay Kuznetsov bao gồm khoảng từ 6 tới 8 chiếc Su-33 và 4 chiếc tiêm kích MiG-29K. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Ngoài ra, trên tàu còn có các trực thăng tấn công Ka-52K phiên bản dành riêng cho hải quân, các trực thăng cảnh báo sớm Ka-31R và trực thăng tìm kiếm cứu hộ Ka-27PS. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Theo truyền thông Nga, mọi chiến đấu cơ Su-33 hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov đều được nâng cấp hệ thống ném bom dẫn đường, cung cấp khả năng tấn công mặt đất cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tuy nhiên số lượng máy bay này là thấp hơn nhiều so với khả năng hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov - vốn được thiết kế để mang theo tối đa 18 Su-33 và 6 chiếc MiG-29K. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Nhiều thông tin cho rằng số lượng chiến đấu cơ được huy động lên tàu Kuznetsov ít hơn so với thiết kế lý thuyết của tàu đơn giản là do Nga thiếu phi công tiêm kích hải quân. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Cũng trong thời gian hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải và làm nhiệm vụ hỗ trợ quân chính phủ Syria, vào ngày 3/12/2016, một chiến đấu cơ Su-33 đã rơi xuống biển khi hạ cánh bất thành lên tàu sân bay này. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Theo thông tin chính thức, chiếc Su-33 đã rơi sau hai lần hạ cánh không thành công lên tàu. Khi vụ việc xảy ra, thời tiết diễn biến rất tốt và phi công không hề bị cản trở tầm nhìn. Phi công sau đó đã được trực thăng cứu hộ cứu sống. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tổng cộng trong thời gian tham chiến ở Syria, tàu sân bay Kuznetsov đã đóng góp 420 nhiệm vụ tấn công, tấn công 1252 mục tiêu đối phương. Tới tháng 1/2017, tàu sân bay này còn tham gia tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi vùng biển Libya. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Tới tháng 2/2017, tàu sân bay Kuznetsov quay trở về Nga. Ngay sau đó, Kuznetsov được đưa vào ụ nổi để cải tiến, nâng cấp. Sau quá trình nâng cấp, dự kiến tàu Kuznetsov sẽ phục vụ được Hải quân Nga thêm 25 năm nữa. Tuy nhiên quá trình nâng cấp, sửa chữa này đã gặp quá nhiều trắc trở. Tàu sân bay Kuznetsov của Nga hiện tại thậm chí được ví như một "thảm họa" bởi liên tục gặp trục trặc, hỏa hoạn với phần thiệt hại khổng lồ. Nguồn ảnh: Almasdarnews. Video Tàu sân bay Kuznetsov hùng dũng trước khi bị đưa vào ụ nổi để đại tu.