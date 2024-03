Tên lửa xuyên nóc nhà, đòn cảnh báo của Nga nếu NATO vào Ukraine

Quân đội Nga lại một lần nữa “ra đòn cảnh cáo” thẳng vào NATO, khi trong thời gian này, tin tức NATO đưa quân đến Ukraine bay khắp nơi. Còn NATO cũng vẽ ra hai giới hạn đỏ cho Nga, tức là không thể tấn công Kiev và Odessa (Ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo các biện pháp đáp trả NATO). Nga không thể tấn công Thủ đô Kiev thì không khó hiểu, vì đây là trung tâm điều hành của Ukraine; nếu Kiev không còn thì Ukraine cũng không cần tiếp tục kháng chiến. Một thành phố khác của Ukraine là Odessa cũng có ý nghĩa quan trọng đối với NATO. Odessa là một thành phố cảng quan trọng của Ukraine và là cửa ngõ chính của Ukraine trên Biển Đen; chỉ cần Odessa còn nằm trong tay Ukraine, thì lực lượng quân sự trên biển của NATO có thể tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khoảng thời gian này, các cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Odessa vẫn tiếp tục. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Zelenskiy ở Odessa vào ngày 5/3, tên lửa Nga đã rơi cách đoàn xe của hai tổng thống chỉ 500 mét. Hãng tin Mỹ CNN ngày 9/3 đưa tin, Quân đội Nga đã phá hủy hoàn toàn trung tâm tình báo vô tuyến và vệ tinh tuyệt mật Ovidiopol-2 của Quân đội Ukraine (AFU) tại Odessa. Mục tiêu quan trọng nói trên nằm gần làng Akkarzha thuộc vùng Ovidiopol đã bị trúng tên lửa trong đêm 8/3. Kể từ đó, Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào Odessa, phớt lờ cảnh báo của NATO. Theo phía Ukraine, ít nhất 10 ngôi nhà đã bị phá hủy trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vừa qua và một số lượng lớn xe cứu hộ bị trúng đạn. Tuy nhiên các đòn tấn công chủ yếu bằng UAV tự sát tầm xa Geran-2. Cuộc tấn công đỉnh cao của Nga là dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander vào Viện điều dưỡng Mriya ngày 15/3, khiến ít nhất 20 người chết và 55 người bị thương. Nga cho rằng, đây là tòa nhà trung tâm chỉ huy và ra quyết định bí mật của Quân đội Ukraine ở Odessa. Theo trang Topwar của Nga cho biết, Viện điều dưỡng Mriya đã biến thành một trung tâm chỉ huy và kiểm soát thực sự các hoạt động của Quân đội Ukraine tại khu vực phía nam, đặc biệt là trên Biển Đen. Chính nơi đây ra lệnh cho các hoạt động tấn công bằng tàu không người lái tự sát vào tàu của Nga. (Ảnh: Viện điều dưỡng Mriya ở Odessa). Cũng theo truyền thông Nga cho biết, trong cuộc tấn công vào Viện điều dưỡng Mriya, đã có một số lượng lớn sĩ quan của Tiểu đoàn tấn công Sóng thần, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia và chỉ huy Lữ đoàn xung kích liên hợp Lữ đoàn Lyut bị thương hoặc thiệt mạng. Nhưng điều khiến dư luận bất ngờ là đòn tấn công của Nga vào Viện điều dưỡng Mriya cũng gây thương vong lớn cho các cố vấn quân sự NATO. Theo thông tin công khai từ Bộ Quốc phòng Nga, các sĩ quan NATO này đến từ Mỹ, Đức, Pháp và Romania. Chiến thuật phóng bồi tên lửa Iskander của Nga đã khiến số thương vong tại Viện điều dưỡng Mriya càng tăng. Quả tên lửa Iskander đầu tiên xuyên thủng nóc nhà phòng họp; khi lực lượng cứu hộ và an ninh Ukraine (SBU) có mặt, Nga tiếp tục phóng bồi thêm quả Iskander thứ hai. Theo các thông tin của Ukraine, đội cứu hộ đã đến hiện trường ngay sau vụ tấn công để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, cuộc giải cứu Ukraine sẽ không nhanh như vậy nếu không có sự hiện diện của cố vấn NATO. Sau khi vụ tấn công gây thương vong lớn, Ukraine ngay lập tức bắt đầu tổ chức hiến máu quy mô lớn, nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, Ukraine và NATO lần này bị tổn thất nặng. Nếu các cố vấn NATO thiệt mạng do giải cứu chậm, sẽ khiến cố vấn phương Tây lo ngại khi đến Ukraine “công tác” trong thời gian tới. Ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị đưa quân đến Ukraine, tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cố vấn NATO; đây chắc chắn là một lời cảnh báo đối với Pháp và các nước NATO khác. Trước đó, Pháp tuyên bố sẽ triển khai quân ở Odessa. Lần này, tên lửa Nga đã bắn trúng chính xác các mục tiêu ở Odessa để “ngầm nói” với Pháp rằng, một khi lính Pháp tiến vào Odessa, họ sẽ bị tên lửa Nga thẳng tay tiêu diệt. Quân đội Nga hiện tại không chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với đòn phản công của quân Ukraine, mà ngay cả khi quân NATO tiến vào Ukraine, Nga vẫn sẽ có nhiều cách khác nhau để giáng một đòn chí mạng vào những lực lượng này (Ảnh: Lực lượng vũ trang NATO ở Đông Âu). Bằng cách thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cố vấn NATO ở Odessa, Nga nhằm mục đích nói với NATO rằng, mọi hành động của họ đều nằm dưới sự giám sát của Quân đội Nga. Cùng với đó, các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm xa của Quân đội Nga đang hỗ trợ hiệu quả các cuộc tấn công ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, mà không cần Quân đội Nga phải điều lính bộ binh hay xe tăng tấn công; đó là đòn cảnh báo rắn của Điện Kremlin nếu NATO bước qua “giới hạn đỏ”, mạo hiểm đưa quân vào Ukraine (Nguồn ảnh: Reuters, Ukrinform, CNN, RT). Bốn quả bom lượn có điều khiển FOB-500 được máy bay Su-34 của Không quân Nga thả xuống vị trí quân Ukraine ở hướng nam Donetsk. Nguồn: Topwar.

