Chi tiết vụ tên lửa Iskander tấn công làm 2 tướng Ukraine thiệt mạng

Sau khi phân tích toàn diện tất cả các thông tin có sẵn, người ta xác định rằng, mục tiêu chính của cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Odessa vào ngày 15/3/2024, là một trong những trung tâm kiểm soát và ra quyết định của lực lượng an ninh Ukraine ở khu vực phía Nam nước này. Truyền thông Ukraine đã tỏ lòng thương tiếc cái chết của hai quan chức cấp cao Ukraine, trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Odessa. Theo thông điệp tưởng niệm, Phó Thị trưởng Odessa Sergei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công thứ hai của Nga. Như vậy có thể khẳng định, cuộc tấn công kiểu “phẫu thuật” này của Nga, nhằm vào quân đội Ukraine chứ không phải cơ sở dân sự và nó rất chính xác và hiệu quả. Đây là một trong những hoạt động lớn nhất, được Quân đội Nga thực hiện kể từ khi thành lập Quân khu phía Bắc nước Nga. Mục đích cuộc tấn công “phẫu thuật” của Nga là nhằm tiêu diệt các nhân viên chỉ huy và kiểm soát của lực lượng bán quân sự, an ninh và lực lượng đặc biệt của đối phương. Tọa độ mục tiêu: 46.3760847, 30.733856, đây chính là địa điểm của Viện điều dưỡng Mriya trước đây Theo thông tin được cung cấp, đại diện nước ngoài ("người hướng dẫn", "chủ nhà", "đối tác") đang tham dự cuộc họp của các chỉ huy Quân đội Ukraine tại Viện điều dưỡng Mriya, thì vụ tấn công tên lửa xảy ra, nên trong số những người thương vong có nhiều sĩ quan cấp cao và có thể cả tướng lĩnh (ảnh Viện điều dưỡng Mriya trước kia). Theo thông tin chính thức, cuộc tấn công của Nga bằng hai quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander (phóng làm hai đợt), làm Chỉ huy Tiểu đoàn tấn công Sóng thần Vệ binh Quốc gia và chỉ huy Lữ đoàn xung kích liên hợp Lữ đoàn Lyut thiệt mạng. Lữ đoàn Lyut và Tiểu đoàn Sóng thần được chuyển thể từ các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt của cảnh sát Ukraine trước đây và là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine hiện nay. Các đơn vị này đã tiến hành nhiều hoạt động đặc biệt trên chiến trường và cả sâu vào trong hậu phương Nga. Trước đó, Lữ đoàn Lyut đã tham gia trận Bakhmut, tổ chức trận phục kích đẹp mắt ngay khi vào chiến trường, vô hiệu hóa một trung đội Nga; nhưng lại bị tổn thất nặng nề trong “Trận chiến máy xay thịt” sau đó và rút lui khỏi Bakhmut trong thời gian còn lại. Trong thông điệp do Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra, tên của một số người nước ngoài thiệt mạng trong vụ đánh bom đã được công bố: Klaus Fischer (Đức), Jurgen Schmidt (Đức), Kevin Miller (Mỹ), Philippe Leblanc (Pháp), Stefan Dragomirescu (Romania) nhưng chức vụ và tổ chức mà họ nắm giữ không được tiết lộ. Theo các nguồn thông tin từ các mạng xã hội cho biết, cuộc tấn công của Nga đã làm khoảng 45 - 50 người nước ngoài (chủ yếu là người Pháp) và binh sĩ Ukraine thiệt mạng, đồng thời làm bị thương hơn 100 người. Còn truyền thông Ukraine cho rằng, 20 thường dân thiệt mạng và tố cáo Nga tấn công vào cơ sở dân sự của Ukraine. Khách quan đánh giá từ thông tin có sẵn trên góc độ quân sự thì đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch tốt, có sự chuẩn bị chất lượng cao, dữ liệu tình báo chính xác và thời cơ đưa ra quyết định kịp thời, nên gây thiệt hại lớn cho Quân đội Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn rằng, tổng số thương vong trong vụ tấn công có thể lên tới 550 người. Hai tướng đã thiệt mạng và các đặc vụ SBU được điều động khẩn cấp đến khu vực để thực hiện các hoạt động phản gián. Tuy nhiên, con số thương vong cụ thể chỉ có thể phụ thuộc vào thời điểm Ukraine tổ chức tang lễ cho các sĩ quan cấp cao này. Vụ tấn công vào sở chỉ huy tại Odessa chưa kịp lắng xuống, thì một số trang mạng xã hội Ukraine tiếp tục đưa tin, bom hạng nặng của Nga đã thổi bay "Trại Kraken" và 300 binh sĩ Ukraine. Nên nhớ các thành phần tham gia Tiểu đoàn "Trại Kraken" bị Nga liệt vào tổ chức cực đoan ở Ukraine. Theo tin tức mới nhất từ truyền thông Nga, Quân đội Nga gần đây đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào khu vực Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov miền Đông Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công chủ chốt vào Quân đội Ukraine cố thủ ở đó. Các nguồn tin tiết lộ rằng, không quân chiến thuật Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển hạng nặng FAB-1500 để tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của tiểu đoàn "Trại Kraken" tinh nhuệ của Quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk. Được biết, một quả bom nặng 1,5 tấn đã trực tiếp biến sở chỉ huy “Trại Kraken” thành đống đổ nát, khoảng 300 người thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích, trong đó có nhiều lính của Tiểu đoàn "Trại Kraken" và cả chỉ huy cấp cao nhất của tiểu đoàn đã thiệt mạng. Theo thông tin, FAB-1500 là loại bom hạng nặng được phát triển từ thời Liên Xô, có trọng lượng toàn bộ nặng 1.500 kg, trong đó riêng phần thuốc nổ mạnh tới 700 kg. So với bom FAB-500 thường được Nga sử dụng, thì sức mạnh của FAB-1500 gấp vài lần. Gần đây, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã nhiều lần thả bom FAB-1500 vào các mục tiêu của Ukraine trên chiến trường, gây thương vong lớn và cú sốc mạnh cho Quân đội Ukraine. Theo lời những người lính Ukraine còn sống sót, nếu bom FAB-500 vẫn có thể chịu đựng được, thì FAB-1500 "như mở cửa địa ngục". Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc "Trại Kraken" có "âm hưởng cực hữu của Đức Quốc xã" và có liên quan đến một số lượng lớn tội ác chiến tranh, bao gồm tra tấn và giết hại binh lính Nga bị bắt, bạo lực đối với dân thường,... Tuy nhiên, "Trại Kraken" lại có lập luận phản bác rằng, tất cả chỉ là lời nói dối của Moscow, và mặc dù lực lượng này có những yếu tố cực hữu nhưng lại "rất đa dạng" và bao gồm những người "cuồng thể hình", "siêu chiến binh" và vệ sĩ. Còn các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, nếu thông tin Nga không kích vào "Trại Kraen" là chính xác, thì chắc chắn đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng nữa đối với Quân đội Ukraine nói chung và lực lượng vũ trang cực đoan khét tiếng (theo tố cáo của Moscow) này. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, cm.163).

Sau khi phân tích toàn diện tất cả các thông tin có sẵn, người ta xác định rằng, mục tiêu chính của cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Odessa vào ngày 15/3/2024, là một trong những trung tâm kiểm soát và ra quyết định của lực lượng an ninh Ukraine ở khu vực phía Nam nước này. Truyền thông Ukraine đã tỏ lòng thương tiếc cái chết của hai quan chức cấp cao Ukraine, trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Odessa. Theo thông điệp tưởng niệm, Phó Thị trưởng Odessa Sergei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công thứ hai của Nga. Như vậy có thể khẳng định, cuộc tấn công kiểu “phẫu thuật” này của Nga, nhằm vào quân đội Ukraine chứ không phải cơ sở dân sự và nó rất chính xác và hiệu quả. Đây là một trong những hoạt động lớn nhất, được Quân đội Nga thực hiện kể từ khi thành lập Quân khu phía Bắc nước Nga. Mục đích cuộc tấn công “phẫu thuật” của Nga là nhằm tiêu diệt các nhân viên chỉ huy và kiểm soát của lực lượng bán quân sự, an ninh và lực lượng đặc biệt của đối phương. Tọa độ mục tiêu: 46.3760847, 30.733856, đây chính là địa điểm của Viện điều dưỡng Mriya trước đây Theo thông tin được cung cấp, đại diện nước ngoài ("người hướng dẫn", "chủ nhà", "đối tác") đang tham dự cuộc họp của các chỉ huy Quân đội Ukraine tại Viện điều dưỡng Mriya, thì vụ tấn công tên lửa xảy ra, nên trong số những người thương vong có nhiều sĩ quan cấp cao và có thể cả tướng lĩnh (ảnh Viện điều dưỡng Mriya trước kia). Theo thông tin chính thức, cuộc tấn công của Nga bằng hai quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander (phóng làm hai đợt), làm Chỉ huy Tiểu đoàn tấn công Sóng thần Vệ binh Quốc gia và chỉ huy Lữ đoàn xung kích liên hợp Lữ đoàn Lyut thiệt mạng. Lữ đoàn Lyut và Tiểu đoàn Sóng thần được chuyển thể từ các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt của cảnh sát Ukraine trước đây và là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine hiện nay. Các đơn vị này đã tiến hành nhiều hoạt động đặc biệt trên chiến trường và cả sâu vào trong hậu phương Nga. Trước đó, Lữ đoàn Lyut đã tham gia trận Bakhmut, tổ chức trận phục kích đẹp mắt ngay khi vào chiến trường, vô hiệu hóa một trung đội Nga; nhưng lại bị tổn thất nặng nề trong “Trận chiến máy xay thịt” sau đó và rút lui khỏi Bakhmut trong thời gian còn lại. Trong thông điệp do Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra, tên của một số người nước ngoài thiệt mạng trong vụ đánh bom đã được công bố: Klaus Fischer (Đức), Jurgen Schmidt (Đức), Kevin Miller (Mỹ), Philippe Leblanc (Pháp), Stefan Dragomirescu (Romania) nhưng chức vụ và tổ chức mà họ nắm giữ không được tiết lộ. Theo các nguồn thông tin từ các mạng xã hội cho biết, cuộc tấn công của Nga đã làm khoảng 45 - 50 người nước ngoài (chủ yếu là người Pháp) và binh sĩ Ukraine thiệt mạng, đồng thời làm bị thương hơn 100 người. Còn truyền thông Ukraine cho rằng, 20 thường dân thiệt mạng và tố cáo Nga tấn công vào cơ sở dân sự của Ukraine. Khách quan đánh giá từ thông tin có sẵn trên góc độ quân sự thì đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch tốt, có sự chuẩn bị chất lượng cao, dữ liệu tình báo chính xác và thời cơ đưa ra quyết định kịp thời, nên gây thiệt hại lớn cho Quân đội Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn rằng, tổng số thương vong trong vụ tấn công có thể lên tới 550 người. Hai tướng đã thiệt mạng và các đặc vụ SBU được điều động khẩn cấp đến khu vực để thực hiện các hoạt động phản gián. Tuy nhiên, con số thương vong cụ thể chỉ có thể phụ thuộc vào thời điểm Ukraine tổ chức tang lễ cho các sĩ quan cấp cao này. Vụ tấn công vào sở chỉ huy tại Odessa chưa kịp lắng xuống, thì một số trang mạng xã hội Ukraine tiếp tục đưa tin, bom hạng nặng của Nga đã thổi bay "Trại Kraken" và 300 binh sĩ Ukraine. Nên nhớ các thành phần tham gia Tiểu đoàn "Trại Kraken" bị Nga liệt vào tổ chức cực đoan ở Ukraine. Theo tin tức mới nhất từ truyền thông Nga, Quân đội Nga gần đây đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào khu vực Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov miền Đông Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công chủ chốt vào Quân đội Ukraine cố thủ ở đó. Các nguồn tin tiết lộ rằng, không quân chiến thuật Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển hạng nặng FAB-1500 để tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của tiểu đoàn "Trại Kraken" tinh nhuệ của Quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk. Được biết, một quả bom nặng 1,5 tấn đã trực tiếp biến sở chỉ huy “Trại Kraken” thành đống đổ nát, khoảng 300 người thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích, trong đó có nhiều lính của Tiểu đoàn "Trại Kraken" và cả chỉ huy cấp cao nhất của tiểu đoàn đã thiệt mạng. Theo thông tin, FAB-1500 là loại bom hạng nặng được phát triển từ thời Liên Xô, có trọng lượng toàn bộ nặng 1.500 kg, trong đó riêng phần thuốc nổ mạnh tới 700 kg. So với bom FAB-500 thường được Nga sử dụng, thì sức mạnh của FAB-1500 gấp vài lần. Gần đây, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã nhiều lần thả bom FAB-1500 vào các mục tiêu của Ukraine trên chiến trường, gây thương vong lớn và cú sốc mạnh cho Quân đội Ukraine. Theo lời những người lính Ukraine còn sống sót, nếu bom FAB-500 vẫn có thể chịu đựng được, thì FAB-1500 "như mở cửa địa ngục". Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc "Trại Kraken" có "âm hưởng cực hữu của Đức Quốc xã" và có liên quan đến một số lượng lớn tội ác chiến tranh, bao gồm tra tấn và giết hại binh lính Nga bị bắt, bạo lực đối với dân thường,... Tuy nhiên, "Trại Kraken" lại có lập luận phản bác rằng, tất cả chỉ là lời nói dối của Moscow, và mặc dù lực lượng này có những yếu tố cực hữu nhưng lại "rất đa dạng" và bao gồm những người "cuồng thể hình", "siêu chiến binh" và vệ sĩ. Còn các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, nếu thông tin Nga không kích vào "Trại Kraen" là chính xác, thì chắc chắn đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng nữa đối với Quân đội Ukraine nói chung và lực lượng vũ trang cực đoan khét tiếng (theo tố cáo của Moscow) này. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, cm.163).