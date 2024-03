Mạo hiểm dùng trực thăng đổ bộ sát biên giới, Ukraine nhận kết đắng

Vào ngày 17/3, lực lượng phòng không thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 138 của Nga đã bắn hạ một trực thăng của Ukraine ở biên giới Ukraine-Nga. Chiếc máy bay cánh quạt rơi giữa các làng Lukashovka, quận Velikopisarevsky, vùng Sumy của Ukraine và Kozinka, quận Grayvoronsky, vùng Belgorod của Nga. Phóng viên chiến trường Evgeniy Poddubny đã đăng đoạn video về mảnh vỡ của một chiếc trực thăng của Ukraine bốc cháy trên mặt đất trên kênh Telegram của mình. Theo Poddubny, phía Ukraine định thực hiện một cuộc đổ bộ vào khu làng gần nhất của Nga, nhằm mục đích tuyên truyền. Còn mới đây, Quân đội Nga đã công bố loạt video về các cuộc tấn công tầm xa vào khu vực kỹ thuật và những vũ khí công nghệ cao của Ukraine, trong đó có cuộc tập kích thành công vào bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS và hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Việc đạt được kết quả tấn công tầm xa liên tục cho thấy khả năng “trinh sát-tấn công” của Quân đội Nga trong phạm vi 50 km tính từ chiến tuyến đã được cải thiện đáng kể. Cộng với việc sử dụng quy mô lớn bom dẫn đường để tấn công các điểm then chốt, khiến Quân đội Ukraine ở tiền tuyến chịu áp lực lớn. Để giảm áp lực cho lực lượng phòng thủ tuyến đầu, Quân đội Ukraine phải thường xuyên đưa hệ thống phòng không tầm xa như Patriot hay S-300 áp sát mặt trận, để đe dọa hoạt động của máy bay chiến đấu Nga; mặc dù đó là hành động rất mạo hiểm. Ngoài ra, quân đội còn thường xuyên sử dụng các bệ phóng tên lửa HIMARS tấn công sâu vào sau khu vực hậu phương của Nga, để giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở tuyến đầu; như tấn công vào các khu tập kết quân, kho tàng, sở chỉ huy… của Quân đội Nga. Việc Ukraine bắt buộc phải đưa một số hệ thống vũ khí thuộc loại quý hiếm như Patriot hay HIMARS áp sát chiến tuyến là việc nguy hiểm, khi trong thời gian qua, khả năng phát hiện và tấn công chuyên sâu của Quân đội Nga được tăng cường đáng kể; khi họ đã nhiều lần phá hủy được nhiều loại vũ khí quý giá, khiến Quân đội Ukraine rơi vào vòng luẩn quẩn. Vào thời điểm này, các máy bay không người lái trinh sát của Nga thậm chí còn phát hiện được số rất ít trực thăng của Quân đội Ukraine và huy động hỏa lực tầm xa để săn một mẻ lớn. Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ban đầu UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra bãi đáp thực địa cho trực thăng Ukraine; tại đây có 3 chiếc trực thăng nên UAV đã kịp thời truyền thông tin để Nga tổ chức hỏa lực tập kích tầm xa. Để đảm bảo được khả năng tiêu diệt cao nhất, Quân đội Nga sau khi phối hợp các loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, đã tấn công tập trung 2 chiếc trực thăng này và trực tiếp biến chúng thành những quả cầu lửa. Hơn nữa, toàn bộ quá trình tấn công đều được máy bay không người lái của Nga giám sát; điều đặc biệt có giá trị là Quân đội Nga hiện sẵn sàng công bố những hình ảnh có độ phân giải cao hơn, nên mọi người dù không có chuyên môn, khi xem sẽ thấy “tâm phục, khẩu phục” hơn. Việc Quân đội Ukraine triển khai các hệ thống phòng không Patriot để hạn chế lực lượng không quân chiến thuật của Nga sử dụng bom lượn trên chiến trường là mạo hiểm khi khả năng trinh sát, tấn công của Quân đội Nga được cải thiện. Hậu quả là một cuộc tập kích phá hủy hệ thống phòng không Patriot có thể đã khiến cố vấn Mỹ thiệt mạng. Cách đây vài ngày, khi lực lượng phòng không tầm xa Ukraine di chuyển hệ thống Patriot do Đức cung cấp đến làng Hồng quân ở phía tây thành phố Avdiivka để hỗ trợ lực lượng phòng thủ tại đây, thì đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện. Ngay lập tức, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích nhanh, làm hai bệ phóng tên lửa và một xe radar của hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy. Cuộc tấn công này là hoạt động hỗ trợ mặt trận của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết. Ông Mikhail Sheremet, thành viên Duma Quốc gia Nga ở Crimea, nói với giới truyền thông rằng, ngoài việc phá hủy hệ thống phòng không Patriot, cuộc tấn công tên lửa có thể đã tiêu diệt được một số nhân viên hỗ trợ kỹ thuật quân sự của Mỹ. Ông Sheremet nói rằng, hệ thống phòng không Patriot rất phức tạp và có thể có các chuyên gia quân sự Mỹ chỉ huy, sử dụng và bảo trì các hoạt động hỗ trợ chiến đấu khác. Bởi vì người Mỹ không thể tin tưởng người ngoài. Những lời của ông Sheremet không phải chuyện đùa, cách đây vài ngày, truyền thông phương Tây cho biết, pháo xe kéo M777 bị hỏng, thợ kỹ thuật người Ukraine và thậm chí cả thợ kỹ thuật từ các nước đồng minh của Mỹ không được phép tiếp cận nó, mà phải di chuyển đến địa điểm cố định, để người Mỹ bảo trì. Pháo M777 vốn không còn được coi là vũ khí hiện đại trên chiến trường Ukraine, nhưng người Ukraine không thể sửa chữa, vì sợ lộ bí mật quân sự. Vậy làm sao người Mỹ có thể cho phép người Ukraine độc lập sử dụng hệ thống Patriot tiên tiến hơn, trong khi Ukraine không phải là đồng minh Mỹ? Đây không phải là sự đề cập đơn phương của Nga, theo phe đối lập Pháp tuyên bố với giới truyền thông rằng, trên thực tế, binh sĩ NATO đã đến Ukraine, nhiều thiết bị kỹ thuật tiên tiến mà người Ukraine không thể làm chủ hoàn toàn mà do binh sĩ NATO vận hành. Về cơ bản, các cố vấn quân sự phương Tây chịu trách nhiệm về việc sử dụng và bảo trì; phổ biến nhất trong các lĩnh vực vũ khí phòng không, pháo tự hành và radar. Vì vậy, việc những thiết bị tiên tiến như vậy bị phá hủy và người phương Tây bị thiệt mạng cũng là điều hết sức bình thường. Có điều họ phải giữ thái độ im lặng (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Topwar, CNN). Chiếc trực thăng của Ukraine đổ bộ xuống khu vực sát biên giới bị phòng không Nga bắn cháy hôm 17/3. Nguồn Topwar

