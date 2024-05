3 đặc sản nhìn “nổi da gà” nhưng đắt như tôm tươi

Đuông dừa là đặc sản nổi tiếng tại Việt Nam nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức. Ảnh: Internet Lý do là cách ăn đuông dừa khiến nhiều người "sởn da gà" nhất là ăn đuông dừa còn nguyên con, ngoe nguẩy đang “tắm" trong bát nước mắm. Ảnh: Vietnamnet Trước kia, đuông dừa khá khan hiếm do hầu hết loại côn trùng chỉ sống trong tự nhiên. Nhưng hiện nay nhiều người dân ở miền Tây đã tìm ra phương pháp nuôi đuông dừa để cung cấp cho các nhà hàng. Ảnh: Vietnamnet Trên thị trường đuông dừa đông lạnh có giá khoảng 10.000 - 15.000 VNĐ/con. Đuông dừa to bằng đầu ngón tay cái béo tròn có giá khoảng 22.000-25.000VNĐ/con. Ảnh: Baongehan Những năm gần đây, cá mút đá (hay còn gọi là cá ninja) được biết tới nhiều hơn tại Việt Nam với mức giá đắt đỏ khoảng 250.000 đồng/kg, lúc cao điểm có thể lên tới 400.000 đồng/kg. Ảnh: Bachhoaxanh Dù đắt nhưng khách ở Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc thường phải đặt trước mới mua được. Bởi, cá mút đá sống phổ biến nhất tại khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa. Ảnh: BachhoaxanhCá mút đá có vẻ ngoài kỳ lạ, xấu xí, thậm chí còn được ví là "quái vật" biển sâu. Ảnh: Tiền phong Gỏi cá nhảy là “đặc sản” của người Thái ở Tây Bắc. Món ăn này sử dụng những con cá nhỏ, kích thước bằng đầu ngón tay, rửa sạch với muối, sau đó thả vào một chậu nước để trên mâm. Ảnh: Bachoaxanh Khi ăn, hực khách dùng dao khía nhẹ vào bụng cá để lấy ruột ra, thao tác phải đảm bảo nhanh, sao cho con cá vẫn còn "nhảy" trong miệng khi thưởng thức. Ảnh: Vietnamnet Thứ hỗn hợp chua, cay mặn, ngọt của các loại rau hòa quyện với vị ngọt của cá khiến nhiều thực khách "mê mẩn" lùng mua để thưởng thức, nhưng cũng không ít người "dựng tóc gáy". Ảnh: Internet

