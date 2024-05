Ukraine tăng viện 7 lữ đoàn cho Kharkov, chặn đứng bước tiến của Nga

Lực lượng tiếp viện Ukraine đang cản trở bước tiến của Nga trên mặt trận mới ở tỉnh Kharkov. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Quân đội Nga ở phía bắc thành phố lớn thứ hai của Ukraine - bắt đầu vào ngày 10/5, đã bị dừng lại sau khi tiến triển nhanh chóng trong vài ngày đầu tiên. Binh sĩ Ukraine chiến đấu trong khu vực xác nhận rằng, các đơn vị dự bị đã được tăng viện đến Kharkov. Tờ EL PAÍS của Tây Ban Nha đã xác nhận rằng, có ít nhất hai lữ đoàn đang chiến đấu trên mặt trận Donetsk cũng đã được tăng viện cho mặt trận Donetsk. Việc Nga tạm dừng tiến công trên một số mặt trận, có thể khẳng định giả thuyết của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine rằng, mục tiêu của đối phương khi mở mặt trận chiến đấu mới ở phía bắc Kharkov là buộc Ukraine phải phân tán lực lượng ở các mặt trận khác, nhất là hướng Donetsk. Theo các trung tâm phân tích quân sự chính của phương Tây, mục tiêu chính của Moscow là chiếm thành phố Chasov Yar và tiến về Pokrovsk, hai thành phố ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Quan sát ở hai khu vực này, cường độ tiến công của Nga cũng giảm đi. Theo một sĩ quan của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 23 Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở Donetsk cho biết, cho đến tuần trước, cường độ tiến công của Ukraine ở hướng Donetsk đã giảm nhiều; điều này có thể cho phép Ukraine điều thêm quân về phía Kharkov. Nhưng chưa biết chừng, đó là ý định điều quân của Nga. Người lính này, vì lý do an ninh không muốn nêu tên, cho biết giao tranh ở những nơi như Chasov Yar, hay phía tây thành phố Avdiivka vẫn đẫm máu hơn nhiều so với khu vực Kharkov ở hướng đông bắc. Tại Volchansk, các nhóm tấn công “Fearless” của Nga đã chọc thủng trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine trong khu vực Trường Cao đẳng y tế và tiến đến trung tâm thành phố. Quân Ukraine phải rời bỏ vị trí, rút lui về phía nam thành phố, giành được chỗ đứng trong khu vực đồn cứu hỏa. Hiện quân Ukraine vẫn còn cố thủ trong khu vực Trường Cao đẳng y tế và tòa nhà Ukrtelecom, nhưng khả năng cao là sẽ phải rút sớm do có nguy cơ bị bao vây. Theo nguồn tin Ukraine, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát khu vực Bệnh viện trung tâm thành phố và đang tiến về bốn con phố cùng một lúc. Mặc dù Quân đội Ukraine đang thiếu đạn pháo nghiêm trọng và đang chờ đợi số lượng tên lửa lớn hơn của Mỹ xuất hiện, nhưng vấn đề này không được phát hiện ở Volchansk. Về phía Nga, hỏa lực pháo binh của họ đang tàn phá thành phố Volchansk; quy mô thiệt hại gợi nhớ đến trận Bakhmut năm 2023, kết thúc với sự xâm chiếm của Nga và thành phố bị san bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Kharkov hôm thứ Năm tuần trước để phân tích tiến trình giao tranh với các chỉ huy quân sự của ông. Tổng thống nói rằng, tình hình “cực kỳ khó khăn”, nhưng vẫn “trong tầm kiểm soát”. Mặc dù bước tiến của Nga ở Vovchansk và vùng lân cận Liptsi đã bị ngăn chặn, chính quyền Ukraine vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của Quân đội Nga ở một khu vực khác của tỉnh Kharkov, đặc biệt là thị trấn biên giới Kozacha Lopan. Hiện dân trong thị trấn bắt đầu sơ tán vào thứ Tư. Hôm thứ Tư (15/5), Tổng thống Zelensky đã hủy tất cả các chuyến đi thăm quốc tế, bao gồm cả chuyến thăm chính thức tới Tây Ban Nha, với lý do ông cần phải ở lại đất nước của mình vào thời điểm quan trọng này. Tổng thống Zelensky cũng đã gặp Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang, Tướng Oleksandr Syrsky, người vào ngày 11/5 đã trực tiếp thay thế vị tướng được giao nhiệm vụ bảo vệ tỉnh Kharkov, sau bước tiến nhanh chóng của Nga. Kể từ đầu tháng 5, đã có những cảnh báo rằng Quân đội Nga đang lên kế hoạch tấn công Kharkov từ tỉnh Belgorod của Nga. Nhưng bất chấp điều này, Kharkov được cho là thiếu các công sự phòng thủ trong tỉnh - một vấn đề đã gây ra tranh cãi do những lời chỉ trích về lực lượng phòng thủ trên bộ. Phóng viên tờ EL PAÍS có thể quan sát thấy rằng, thực tế không có chiến hào nào được xây dựng trong khoảng cách 20 km giữa Vovchansk và thành phố Kharkov. Điều này hoàn toàn trái ngược với các khu vực khác, chẳng hạn như tỉnh lân cận Sumy, nơi Nga cũng đang đe dọa mở một mặt trận mới, hay ở Zaporizhzhia, nơi có các tuyến phòng thủ chống tăng kiên cố. Thành phố Kharkov cũng là tâm điểm chính của các cuộc tấn công diễn ra hàng ngày của lực lượng không quân Nga. Tổng thống Zelensky hôm thứ Ba đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cung cấp cho Ukraine ít nhất hai tiểu đoàn phòng không Patriot mới để bảo vệ Kharkov. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng, chính việc thiếu hệ thống phòng không đã cho phép Nga ném bom dữ dội vào mặt trận này. Phóng viên tờ EL PAÍS cũng phát hiện Không quân Nga sử dụng bom chùm. Tiếng nổ của loại bom này thường được nghe thấy ở mặt trận Volchansk. Phóng viên tờ EL PAÍS đã có mặt tại hiện trường vài giờ trước vụ tấn công vào Volchansk; tuy nhiên cơ quan tình báo Ukraine chặn được một thông điệp quân sự từ Nga truyền tọa độ của địa điểm sẽ bị tấn công; nhưng đợt tấn công cũng làm 5 người bị thương, trong đó có thị trưởng Tamaz Gambarashvili. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, CNN, Topwar).

