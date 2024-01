Tên lửa Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ NATO, F-16 bay theo bất lực

Hãng tin Nga Sputnik ngày 29/12 đưa tin, Tướng Klish, chỉ huy lực lượng phòng không Ba Lan cho biết, radar phòng không của Ba Lan đã phát hiện một UFO đang bay về phía Ba Lan từ hướng Ukraine. Các máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan xuất kích đánh chặn, nhưng UFO nhanh chóng biến mất khỏi radar. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, họ đã xác nhận vật thể bay vào không phận Ba Lan từ hướng Ukraine là một tên lửa hành trình của Nga và thời gian bay vào lãnh thổ Ba Lan trong vòng chưa đầy ba phút. Quả tên lửa của Nga không chỉ “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ của NATO, mà còn “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ của Quân đội Mỹ. Hiện có một số đơn vị đồn trú của Quân đội Mỹ ở Ba Lan, đó là Sư đoàn kỵ binh số 1 và Bộ chỉ huy quân đoàn 5 của Mỹ ở châu Âu. Từ Kaliningrad đến toàn bộ Biển Baltic, đây là những hướng quan trọng để Mỹ và NATO tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chống lại Nga. Ba Lan chỉ là điểm tựa quan trọng cho việc triển khai quân sự của Mỹ ở châu Âu. Ngoài ra, Mỹ đã tăng cường triển khai ở các mức độ phòng thủ đánh chặn khác nhau ở ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva (đều thuộc Liên Xô trước đây), Romania cũng như các quốc gia sườn phía đông NATO khác. Theo thông tin trên trang web “Stars and Stripes (Sao và Vạch)” của Quân đội Mỹ, lực lượng phòng thủ tên lửa của Hải quân Mỹ tại Ba Lan đang bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên đất liền ở thành phố Lendzikovo phía bắc Ba Lan; hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng sau mùa xuân năm 2024. Tuy nhiên, trước sự kiện tên lửa của Nga bay thẳng qua Ba Lan, ngay cả khi các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan được báo động và kịp cất cánh để phóng tên lửa không đối không đánh chặn, cũng đành bất lực do không đuổi kịp. Viện nghiên cứu CSBA của Mỹ tuyên bố, Quân đội Mỹ sẵn sàng trực tiếp tham gia cuộc chiến. Trước hết, Quân đội Mỹ đã thiết lập hệ thống phòng không ở Đông Âu với hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống Aegis trên bộ và hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao THAAD làm nòng cốt. Hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu có nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ không quân của NATO ở châu Âu trước những cuộc tấn công tàn khốc, để đảm bảo ưu thế trên không của nhóm NATO. Nhưng trên thực tế, khi tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra, khi tên lửa Nga không phải là “bất ngờ” bay vào lãnh thổ NATO, thì cả Quân đội Mỹ và NATO đều không thể khóa tên lửa Nga và đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Ngay cả một tên lửa hành trình của Nga mà cả Mỹ và Ba Lan cũng không thể đánh chặn được, vậy nếu 158 tên lửa và máy bay không người lái tấn công đồng loạt thì tình huống sẽ như thế nào? Trong 48 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa và UAV tự sát vào khu phức hợp công nghiệp quân sự, sân bay quân sự, kho vũ khí, tàu cao tốc không người lái và các kho nhiên liệu, thiết bị quân sự của Ukraine. Còi báo động phòng không vang lên khắp Ukraine kéo dài hơn 2 giờ. Trong các hoạt động phòng không của Ukraine, Quân đội Ukraine đã đánh chặn 87 tên lửa và 27 UAV tự sát. Tỷ lệ đánh chặn thành công của phòng không Ukraine là khoảng 72%. Đợt tiến công lần này, Quân đội Nga đã huy động 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk. Ngoài ra còn có máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M, tiêm kích MiG-31 và tiêm kích Su-35 cũng được phát hiện tại các sân bay khác. Các cuộc tấn công của Không quân Nga bằng tên lửa nhằm vào Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovograd và Lviv. Theo tin tức Ukraine, các cuộc không kích đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương. Những con số này có khả năng còn tăng cao hơn nữa. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, cuộc tấn công vừa qua là cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine trong năm 2023. 120 tên lửa và 38 UAV tự sát đã tấn công Odessa và Lviv vào lúc nửa đêm. Vào sáng sớm, các cuộc tấn công bằng tên lửa được thực hiện vào Kharkov, Dnipro, Kiev. Những tên lửa mà Quân đội Nga để dành bấy lâu nay cuối cùng cũng được sử dụng, thậm chí có một tên lửa đã bay thẳng vào Ba Lan. Có thể thấy Moscow thực sự quyết tâm đánh bại Ukraine và giải quyết xong vào năm 2024. Phân tích từ góc độ cuộc tập kích của Nga cho thấy, các cuộc không kích bằng tên lửa của Nga thực tế không hiệu quả lắm. Do có ít tên lửa và UAV tự sát, nên mật độ tấn công tương đối mỏng. Sẽ rất khó để một làn sóng tấn công tên lửa Ukraine trong một tháng, hai tháng, thậm chí vài tháng. Trên thực tế, Nga không thể giành được ưu thế trên không nên chỉ có thể tấn công theo cách tương đối kém hiệu quả bằng vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng máy bay chiến đấu thả bom lượn dẫn đường chính xác để thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt liên tục vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine và các mục tiêu trọng điểm ở các thành phố.

Hãng tin Nga Sputnik ngày 29/12 đưa tin, Tướng Klish, chỉ huy lực lượng phòng không Ba Lan cho biết, radar phòng không của Ba Lan đã phát hiện một UFO đang bay về phía Ba Lan từ hướng Ukraine. Các máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan xuất kích đánh chặn, nhưng UFO nhanh chóng biến mất khỏi radar. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, họ đã xác nhận vật thể bay vào không phận Ba Lan từ hướng Ukraine là một tên lửa hành trình của Nga và thời gian bay vào lãnh thổ Ba Lan trong vòng chưa đầy ba phút. Quả tên lửa của Nga không chỉ “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ của NATO, mà còn “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ của Quân đội Mỹ. Hiện có một số đơn vị đồn trú của Quân đội Mỹ ở Ba Lan, đó là Sư đoàn kỵ binh số 1 và Bộ chỉ huy quân đoàn 5 của Mỹ ở châu Âu. Từ Kaliningrad đến toàn bộ Biển Baltic, đây là những hướng quan trọng để Mỹ và NATO tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chống lại Nga. Ba Lan chỉ là điểm tựa quan trọng cho việc triển khai quân sự của Mỹ ở châu Âu. Ngoài ra, Mỹ đã tăng cường triển khai ở các mức độ phòng thủ đánh chặn khác nhau ở ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva (đều thuộc Liên Xô trước đây), Romania cũng như các quốc gia sườn phía đông NATO khác. Theo thông tin trên trang web “Stars and Stripes (Sao và Vạch)” của Quân đội Mỹ, lực lượng phòng thủ tên lửa của Hải quân Mỹ tại Ba Lan đang bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên đất liền ở thành phố Lendzikovo phía bắc Ba Lan; hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng sau mùa xuân năm 2024. Tuy nhiên, trước sự kiện tên lửa của Nga bay thẳng qua Ba Lan, ngay cả khi các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan được báo động và kịp cất cánh để phóng tên lửa không đối không đánh chặn, cũng đành bất lực do không đuổi kịp. Viện nghiên cứu CSBA của Mỹ tuyên bố, Quân đội Mỹ sẵn sàng trực tiếp tham gia cuộc chiến. Trước hết, Quân đội Mỹ đã thiết lập hệ thống phòng không ở Đông Âu với hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống Aegis trên bộ và hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao THAAD làm nòng cốt. Hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu có nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ không quân của NATO ở châu Âu trước những cuộc tấn công tàn khốc, để đảm bảo ưu thế trên không của nhóm NATO. Nhưng trên thực tế, khi tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra, khi tên lửa Nga không phải là “bất ngờ” bay vào lãnh thổ NATO, thì cả Quân đội Mỹ và NATO đều không thể khóa tên lửa Nga và đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Ngay cả một tên lửa hành trình của Nga mà cả Mỹ và Ba Lan cũng không thể đánh chặn được, vậy nếu 158 tên lửa và máy bay không người lái tấn công đồng loạt thì tình huống sẽ như thế nào? Trong 48 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa và UAV tự sát vào khu phức hợp công nghiệp quân sự, sân bay quân sự, kho vũ khí, tàu cao tốc không người lái và các kho nhiên liệu, thiết bị quân sự của Ukraine. Còi báo động phòng không vang lên khắp Ukraine kéo dài hơn 2 giờ. Trong các hoạt động phòng không của Ukraine, Quân đội Ukraine đã đánh chặn 87 tên lửa và 27 UAV tự sát. Tỷ lệ đánh chặn thành công của phòng không Ukraine là khoảng 72%. Đợt tiến công lần này, Quân đội Nga đã huy động 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk. Ngoài ra còn có máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M, tiêm kích MiG-31 và tiêm kích Su-35 cũng được phát hiện tại các sân bay khác. Các cuộc tấn công của Không quân Nga bằng tên lửa nhằm vào Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovograd và Lviv. Theo tin tức Ukraine, các cuộc không kích đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương. Những con số này có khả năng còn tăng cao hơn nữa. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, cuộc tấn công vừa qua là cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine trong năm 2023. 120 tên lửa và 38 UAV tự sát đã tấn công Odessa và Lviv vào lúc nửa đêm. Vào sáng sớm, các cuộc tấn công bằng tên lửa được thực hiện vào Kharkov, Dnipro, Kiev. Những tên lửa mà Quân đội Nga để dành bấy lâu nay cuối cùng cũng được sử dụng, thậm chí có một tên lửa đã bay thẳng vào Ba Lan. Có thể thấy Moscow thực sự quyết tâm đánh bại Ukraine và giải quyết xong vào năm 2024. Phân tích từ góc độ cuộc tập kích của Nga cho thấy, các cuộc không kích bằng tên lửa của Nga thực tế không hiệu quả lắm. Do có ít tên lửa và UAV tự sát, nên mật độ tấn công tương đối mỏng. Sẽ rất khó để một làn sóng tấn công tên lửa Ukraine trong một tháng, hai tháng, thậm chí vài tháng. Trên thực tế, Nga không thể giành được ưu thế trên không nên chỉ có thể tấn công theo cách tương đối kém hiệu quả bằng vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng máy bay chiến đấu thả bom lượn dẫn đường chính xác để thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt liên tục vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine và các mục tiêu trọng điểm ở các thành phố.