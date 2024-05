Tên lửa Iskander "xé nát" sở chỉ huy lữ đoàn Ukraine

Một tên lửa từ tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander của Nga, đã bắn trúng sở chỉ huy của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 của Ukraine gần làng Staraya Vodolaga, thuộc tỉnh Kharkov, miền đông Ukraine. Cuộc tấn công chính xác và mạnh mẽ này bằng tên lửa Iskander, không chỉ vô hiệu hóa mục tiêu quan trọng, mà còn gây ra vụ nổ đạn tên lửa cất giữ trong một nhà kho gần đó, dẫn đến một đám khói khổng lồ bốc lên trời. Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander, khiến khoảng 35 quân nhân của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 đã thiệt mạng, bao gồm cả các sĩ quan chỉ huy và kíp chiến đấu. Đây là đòn giáng vào khả năng tác chiến của Quân đội Ukraine tại khu vực này. Theo trang Topwar của Nga, khu công nghiệp ở khu vực này có thể là sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine, đang chỉ huy các đơn vị của Ukraine, chiến đấu chống trả cuộc tấn công của quân Nga ở khu vực Kharkov. Ngoài ra, có lẽ chính từ sở chỉ huy này mà vào tháng 2 năm nay, cuộc tấn công của hệ thống phòng không Patriot đã được phối hợp, kết quả là một máy bay vận tải Il-76 của Nga chở tù binh chiến tranh Ukraine đã bị bắn hạ. Việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật tấn công các mục tiêu nhạy cảm theo thời gian thực, là thành công của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Khẳng định năng lực thực hiện các cuộc tấn công chính xác, nhằm vào các mục tiêu quan trọng theo thời gian thực của Quân đội Nga hiện nay. Một kết quả quan trọng nữa của hoạt động này là việc phá hủy hệ thống điều khiển chiến đấu tự động Ariadne và Pareus, cũng như hệ thống liên lạc vệ tinh toàn cầu Starlink… hiện được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng. Việc mất các hệ thống chiến đấu trên, sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phối hợp và kiểm soát các hoạt động chiến đấu của Quân đội Ukraine; từ đó dẫn đến việc giảm thêm hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Việc sử dụng tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 của Ukraine, thể hiện trang bị công nghệ cao và độ chính xác trong các đòn tấn công tầm xa của Quân đội Nga. Tên lửa đạn đạo Iskander là một trong những hệ thống tên lửa chiến thuật tiên tiến nhất thế giới, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao, nhằm vào các mục tiêu quan trọng của đối phương nằm sâu phía sau chiến tuyến, theo kiểu tấn công “phẫu thuật”. Hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các sở chỉ huy và kho đạn dược của Quân đội Ukraine, cho thấy trình độ huấn luyện và phối hợp cao của các lực lượng tên lửa cũng như trinh sát của Quân đội Nga. Những hành động tấn công theo kiểu “phẫu thuật” này, nhằm mục đích làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine, khiến Quân đội Ukraine mất đi các nguồn lực quan trọng và những chỉ huy chủ chốt, gây thêm khó khăn cho các hoạt động chiến đấu của họ. Việc Quân đội Nga tập trung phá hủy hệ thống Starlink do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine, có thể thấy tầm quan trọng của hệ thống này trong chiến đấu như thế nào. Starlink cung cấp thông tin liên lạc vệ tinh ổn định và được sử dụng để điều phối các hoạt động quân sự. Việc phá hủy hệ thống Starlink sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào khả năng liên lạc và kiểm soát lực lượng của Quân đội Ukraine trên chiến trường. Điều này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tấn công chiến lược nhằm vào các yếu tố then chốt trong cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong bối cảnh hiện nay, khi Nga phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trên trường quốc tế, những hoạt động tấn công theo kiểu “phẫu thuật” như vậy, chứng tỏ Quân đội Nga có khả năng chuyên nghiệp và sẵn sàng sử dụng công nghệ và vũ khí tiên tiến để đạt được mục đích của họ. Các cuộc tấn công theo kiểu “phẫu thuật” vào các mục tiêu quan trọng, nằm sâu phía sau chiến tuyến, sẽ làm mất tinh thần của Ukraine, khi ở đâu cũng là chiến trường và không an toàn. Đồng thời làm giảm khả năng tổ chức, làm suy yếu hiệu quả chiến đấu chung của Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform, Sputnik). Tên lửa Iskander của Nga phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 của Ukraine gần làng Staraya Vodolaga, tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine. Nguồn: Topwar.

