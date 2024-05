Ukraine thừa nhận khó khăn ở Kharkov, nhưng phủ nhận tuyến phòng thủ kém

Cuộc tấn công mới đây của Quân đội Nga vào Kharkov có vẻ vô cùng ác liệt, nhưng liệu nó có nghiêm trọng như truyền thông của cả Nga và phương Tây thổi phồng? Các nguồn tin từ truyền thông nước ngoài, bao gồm cả Al Jazeera và The Guardian, đều nói rằng, vào ngày 12/5, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã phải thừa nhận rằng, “tình hình khó khăn” của Quân đội Ukraine ở phía đông bắc Kharkov. Tướng Syrsky cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở trong “tình thế bất lợi”, nhưng phủ nhận việc Quân đội Nga đã tạo được đột phá lớn và cho rằng, Quân đội Nga chỉ đạt được "thành công một phần" ở một số khu vực. Nhiều hãng truyền thông nước ngoài, bao gồm cả hãng tin BBC của Anh, đưa tin, Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát 12 khu định cư. Tướng Denis Yaroslavsky, chỉ huy lực lượng trinh sát đặc biệt Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, tuyến phòng thủ đầu tiên ở Kharkov "không an toàn". Quân đội Nga đã tiến thành công qua khu vực biên giới Kharkov. Chính phủ Ukraine trước đó khẳng định, tuyến phòng thủ kiên cố được xây dựng ở Kharkov “hoàn toàn không tồn tại”. "Đó hoặc là hành động sơ suất hoặc là hành vi tham nhũng; đây không phải là thất bại, mà đây là sự phản bội"; đồng thời khẳng định chỉ huy Lữ đoàn độc lập số 125 Ukraine phòng thủ ở đây, đã buộc phải ký văn bản nghiệm thu các công sự phòng thủ, nhưng thực tế chưa đến 30% công trình được hoàn thành. Tuy nhiên, tin tức này nhanh chóng bị Chính phủ Ukraine phủ nhận, Roman Semenuka, phó lãnh đạo quân sự và chính trị của Kharkov, cho rằng có một số nguồn tin “cố ý hoặc vô tình truyền bá thông tin sai lệch phục vụ cho kẻ thù và đây là một hành vi tội phạm”. Còn Artur Gorbenko, chỉ huy Lữ đoàn độc lập 125 của Quân đội Ukraine, cũng phủ nhận các thông tin trên phương tiện truyền thông, cho rằng hoàn cảnh mà Lữ đoàn độc lập 125 phải đối mặt là khó khăn, nhưng tình hình “đang được kiểm soát”. Theo chỉ huy Quân đội Ukraine, các khu định cư do Quân đội Nga chiếm đóng thuộc "vùng xám" và đã bị “bỏ hoang” để phòng thủ. Quân đội Nga đã phải “trả giá đắt” về quân số và vũ khí trang bị để kiểm soát các khu định cư “bỏ hoang” này. Ngoài ra, cảnh sát trưởng khu vực Kharkov, Vladimir Tymoshenko, cho biết, thị trấn Volchansk thuộc Kharkov, phía đông bắc Kharkov đã bị Quân đội Nga tấn công và "cuộc giao tranh bộ binh đã bắt đầu", thậm chí còn xuất hiện xe tăng, cùng ảnh Quân đội Nga tiến vào Volchansk cũng xuất hiện trên internet. Tuy nhiên, những bức ảnh về cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Volchansk sớm bị phát hiện là giả. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Hambalashvili cũng phủ nhận thông tin liên quan. Các trận đánh tại Volchansk diễn ra ác liệt và thị trấn này liên tục bị Quân đội Nga pháo kích. Chính phủ đang sơ tán cư dân Wovchansk đến Kharkov, nhưng Volchansk vẫn nằm trong tay Quân đội Ukraine. Theo các nguồn tin địa phương, hiện không thấy xe tăng hạng nặng nào của Quân đội Nga tấn công trực tiếp vào Volchansk; Quân đội Nga chỉ sử dụng bộ binh cấp tiểu đội, dưới sự yểm trợ hỏa lực ác liệt của pháo binh và không quân để tấn công. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, giao tranh ở khu vực phía đông bắc Kharkov vẫn tiếp diễn và một số khu định cư đã chuyển từ "vùng xám" thành vùng chiến sự. Quân đội Nga đang cố gắng củng cố mặt trận hoặc tiến xa hơn bằng cách kiểm soát các khu định cư này; Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cho biết, mặc dù tình hình ở khu vực Kharkov xấu đi nhưng Quân đội Ukraine hiểu rõ kế hoạch của Quân đội Nga và phản ứng linh hoạt trước hành động tiến quân của Quân đội Nga. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Kyiv Independent).

