Hãng tin Mỹ CNN: “Cơn ác mộng của Ukraine đang đến gần“

Kể từ khi Quân đội Nga mở cuộc tấn công về hướng Kharkov ngày 10/5, phương Tây tỏ ra hết sức bi quan về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Một bài báo phân tích tình hình chiến tranh của CNN được truyền thông Nga đăng tải rộng rãi có tiêu đề: "Cơn ác mộng của Ukraine đang đến gần". CNN dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã chiếm đóng 12 ngôi làng kể từ khi mở cuộc tấn công theo hướng Kharkov vào ngày 10/5. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, Quân đội Nga đã đạt được "thành công về mặt chiến thuật". Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 14/5 đưa tin, do hoạt động bất ngờ của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine buộc phải "di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn" tại khu vực Vovchansk thuộc vùng Kharkov. Douglas McGregor, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, cho biết có nhiều bằng chứng về số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã đầu hàng và bị bắt. CNN nhận thấy từ ngữ luôn thay đổi được sử dụng trong các thông tin chiến trường được cập nhật hàng ngày của Quân đội Ukraine, đã tiết lộ tình hình chiến đấu bi quan ở tiền tuyến: "các trận chiến phòng thủ tiếp tục", "suy thoái đáng kể", "thành công về mặt chiến thuật của Nga"... nói rằng điều này hiếm khi được nghe thấy trước đây. Các quan chức cấp cao ở Kiev đang đưa ra những âm thanh bi quan như vậy, nhưng điều này phản ánh chính xác tình hình nghiêm trọng mà Ukraine đang gặp phải. CNN nhận định, Quân đội Nga đã đạt được "tiến bộ được cho là nhanh nhất kể từ đầu cuộc chiến" về hướng Kharkov. CNN nhấn mạnh, "Đây là cơn ác mộng đối với Kiev vì hai lý do: thứ nhất, họ đã giải phóng vùng đất này khỏi tay Quân đội Nga 18 tháng trước nhưng dường như đã thất bại trong việc củng cố khu vực đủ để ngăn chặn quân Nga tiến dễ dàng. Thứ hai, Nga một lần nữa có thể kiềm chế lực lượng đã “quá mệt mỏi” của Ukraine, thông qua việc tiếp tục gây áp lực lên khu vực Kharkov của Ukraine”. Điều khiến phương Tây lo lắng là Quân đội Nga hiện đang triển khai các mũi nhọn tấn công theo nhiều hướng trên toàn mặt trận. Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải đối mặt với “tình thế tiến thoái lưỡng nan là gửi nguồn lực hạn chế đến khu vực nào và cuối cùng phải vị trí nào để giữ lực lượng đánh lâu dài”. Theo hãng tin Reuters, Quân đội Ukraine ngày 14/5 cho biết, quân Ukraine đã rút về vị trí mới ở hai khu vực thuộc tỉnh Kharkov và cảnh báo quân Nga đang tập trung gần tỉnh Sumy ở miền bắc Ukraine. Một cuộc tấn công xuyên biên giới vào mặt trận mới ở tỉnh Sumy, có thể sẽ khiến lực lượng quốc phòng vốn đã thiếu hụt của Kiev phải phân tán thêm. Trang web Russia Today ngày 14/5 nêu rõ, các nhà phân tích phương Tây cho rằng, việc mở một mặt trận mới của Nga là đặc biệt nguy hiểm đối với Kiev, do tình trạng thiếu đạn dược liên tục và sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ của phương Tây. Tờ New York Times của Mỹ cho rằng, cuộc tấn công thành công của Quân đội Nga vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai và là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine, “có thể làm suy yếu tinh thần của người Ukraine và các đồng minh của họ”. Tình hình hiện tại có thể sẽ khiến người Ukraine “mất tinh thần” và để lại ấn tượng rằng sau hai năm xung đột căng thẳng, hàng trăm nghìn người thương vong và hàng tỷ USD chi ra, "không có nhiều thay đổi" thậm chí có thể buộc phương Tây gây áp lực buộc Kiev phải đàm phán ngừng bắn với Moscow. Điều khiến Ukraine càng “bực bội hơn” là trước đợt tấn công của Nga, tuyến phòng thủ tại Kharkov tỏ ra mong manh hơn dự kiến. Denis Yaroslavsky, sĩ quan Quân đội Ukraine nói rằng, tuyến phòng thủ đầu tiên thậm chí còn không bố trí bãi mìn. Đáng lẽ phải có hệ thống phòng thủ kiên cố dọc theo biên giới này, nhưng không có gì. Ông Denis cũng cho biết, các quan chức Ukraine khẳng định việc xây dựng công sự tốn rất nhiều chi phí; nhưng theo ông, những công sự này hoàn toàn không tồn tại. "Đây là hành động sơ suất hoặc tham nhũng. Đây không phải là thất bại. Đây là sự phản bội". Ngoài ra, Quân đội Ukraine hiện không chỉ thiếu binh lính mà còn thiếu trầm trọng các trang thiết bị chiến đấu chủ lực như pháo và xe bọc thép do viện trợ quân sự của phương Tây bị chậm trễ. Tạp chí "Nhà kinh tế" của Anh cho biết, Tư lệnh lục quân Quân đội Ukraine, Tướng Pavlyuk cho rằng, giai đoạn quan trọng của cuộc chiến sẽ đến trong hai tháng tới. Khi đó, viện trợ của Mỹ cho Ukraine mới bắt đầu đến mặt trận nên Quân đội Nga đang đưa tất cả các vũ khí sẵn có vào chiến đấu. Trước tình hình hiện tại, Quân đội Nga khá lạc quan. Chuyên gia quân sự Nga Alexander Bartosh cho biết: "Tôi nghĩ Quân đội Nga cần phải tiến hành một cuộc tấn công tích cực hơn. Hoạt động này của Quân đội Nga có thể nhằm mục đích thiết lập vùng đệm để đảm bảo an toàn cho vùng Belgorod. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là một trong những nhiệm vụ có thể là tấn công Volchansk. Đây là một thành trì quan trọng trên đường đến Kharkov, nơi đóng quân của các kho quân sự, sân bay và doanh trại Quân đội Ukraine. Do đó, việc kiểm soát Volchansk sẽ là một thành công lớn, tạo bàn đạp tấn công về phía Kherson và xa hơn về phía Odessa". Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga Boris Rozin cảnh báo rằng, cuộc tấn công của Quân đội Nga về hướng Kharkov sẽ không suôn sẻ như vậy. “Gần Kharkov, chúng ta sẽ phải đối mặt với lực lượng phòng thủ mạnh hơn”, ông giải thích. Ukraine đã biến các thành phố, thị trấn, làng mạc thành các trận địa phòng thủ; điều này đã được Kiev áp dụng ở Donbass trước đây, điển hình từ Mariupol đến Bakhmut và gần đây là Marinka và Avdiivka. Quân đội Ukraine sẽ sử dụng các tòa nhà đô thị để chiến đấu giành lấy từng tầng và sẽ không rút lui cho đến khi chịu tổn thất nặng nề. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik).

