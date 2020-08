Tên lửa hành trình Nirbhay giúp Ấn Độ tăng khả năng răn đe thế nào?

Chương trình phát triển tên lửa hành trình cận âm Nirbhay của Ấn Độ được bắt đầu từ những năm 2000. Dự án này được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ. Ảnh: Tên lửa hành trình cận âm Nirbhay - Nguồn: Oneindia Việc phát triển tên lửa hành trình không phải là dễ dàng, có lúc chương trình tưởng bị hủy bỏ; sau nhiều lần thất bại, đến tháng 4/2019, cuộc thử nghiệm tên lửa Nirbhay lần thứ 6 đã diễn ra thành công và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Ảnh: Các chuyên gia Ấn Độ đang nghiên cứu tên lửa Nirbhay - Nguồn: Oneindia Tên lửa hành trình Nirbhay có tốc độ cận âm, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn; được phóng đi từ các xe phóng di động do Công ty tư nhân Tata chế tạo. Phương tiện mang, phóng này được phát triển dựa trên loại xe tải bánh lốp cấu hình 12x12 có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình. Ảnh: Phóng thử tên lửa Nirbhay từ bệ phóng cố định trên mặt đất - Nguồn: Oneindia Về hình dáng, tên lửa Nirbhay có vẻ ngoài giống các loại tên lửa hành trình của một số nước phương Tây như Tomahawk của Mỹ và Kalibr của Nga. Rõ ràng, các kỹ sư Ấn Độ đã mượn các giải pháp và ý tưởng từ các đối tác nước ngoài, khi nghiên cứu, phát triển tên lửa hành trình Nirbhay. Ảnh: Tên lửa Tomahawk (trên) và Nirbhay - Nguồn: Wikipedia. Tên lửa Nirbhay dài 6 m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,52 m, sải cánh 2,7 m, khối lượng lượng phóng 1,5 tấn; sử dụng động cơ đẩy rốc-két và động cơ phản lực tăng áp nhiên liệu rắn, vận tốc tối đa khoảng 0,7 Mach, tầm bắn tối đa 1.500 km. Ảnh: Tên lửa hành trình Nirbhay - Nguồn: Oneindia Dựa trên các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, Nirbhay được lắp 24 loại đầu đạn khác nhau, có thể là đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, khối lượng đầu đạn từ 200-300 kg. Ảnh : Tên lửa Nirbhay rời bệ phóng - Nguồn: Oneindia Về hệ thống dẫn đường, tên lửa Nirbhay được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến, được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Imarat của Ấn Độ. Ảnh: Một lần chuẩn bị phóng thử nghiệm của tên lửa Nirbhay - Nguồn: Wikipedia. Ngoài ra, tên lửa Nirbhay còn được trang bị radar có chức năng quan sát địa hình và so sánh với bản đồ tham chiếu, có thể quan sát trong một khu vực nhất định, chờ đợi mục tiêu xuất hiện và tiêu diệt. Ảnh: Thử nghiệm tên lửa Nirbhay được máy bay Mirage 2000 của Không quân Ấn Độ chụp lại - Nguồn: Oneindia Về cơ chế hoạt động, sau khi tên lửa được phóng đi, tầng động cơ đẩy được tách ra và rơi xuống, các cánh của tên lửa bắt đầu xòe ra. Lúc đó, một động cơ tua-bin khí bắt đầu hoạt động, hoàn toàn áp dụng chế độ bay như của máy bay, khiến nó có tính năng cơ động cao. Ảnh: Phóng thử tên lửa Nirbhay từ bệ phóng cố định trên mặt đất - Nguồn: Oneindia Nirbhay có thể đạt độ cao bay tối đa 4 km so với mặt đất và cũng có thể bay ở mức rất thấp (50 m) để tránh bị radar của đối phương phát hiện. Ảnh: Thử nghiệm tên lửa Nirbhay với khả năng bay bám địa hình - Nguồn: Oneindia Các quan chức của DRDO cho biết thêm, tên lửa Nirbhay có khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để tiêu diệt các mục tiêu với độ chính xác cao và có thể được phóng từ nhiều phương tiện mang, phóng khác nhau, như máy bay, phương tiện/bệ phóng trên mặt đất, tàu chiến, tàu ngầm. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ mang tên lửa hành trình Nirbhay - Nguồn: Wikipedia. Ngoài ra tên lửa Nirbhay có khả năng phóng đồng loạt, thậm chí phóng ngay cả trong khi đang cơ động. Khi tiếp cận mục tiêu, Nirbhay có thể vòng lại, xoay tròn, đổi hướng tấn công mục tiêu từ mọi góc độ khác nhau. Ảnh: Tên lửa hành trình Nirbhay - Nguồn: Oneindia Hiện Quân đội Ấn Độ trang bị rất nhiều loại tên lửa chiến thuật nhưng mới chỉ có Nirbhay là loại tên lửa hành trình đầu tiên. Tầm bắn của Nirbhay là 1.000 km, vượt quá tầm bay của các loại tên lửa mà Quân đội Ấn Độ hiện có. Ảnh: Tên lửa hành trình Nirbhay - Nguồn: Oneindia Với khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất và tàu chiến cỡ lớn từ tầm xa, khi lắp đặt đầu đạn hạt nhân thì Nirbhay sẽ trở thành một thành viên trong bộ 3 tấn công hạt nhân “tam vị nhất thể”của Quân đội Ấn Độ. Ảnh: Tên lửa hành trình Nirbhay trên bệ phóng - Nguồn: Oneindia Dự án phát triển tên lửa hành trình Nirbhay có tầm quan trọng đặc biệt đối với Quân đội Ấn Độ. Đồng thời đây là một trong những dự án phức tạp nhất trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia Nam Á này. Đưa Ấn Độ trở thành một trong số rất ít các quốc gia chế tạo được tên lửa hành trình tầm xa. Ảnh: Phóng thử tên lửa Nirbhay từ bệ phóng cố định trên mặt đất - Nguồn: Oneindia Việc trang bị loại tên lửa hành trình cận âm mới do chính ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nghiên cứu, phát triển và chế tạo, sẽ có khả năng giải quyết nhiều nhiệm vụ, góp phần tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Quân đội Ấn Độ. Ảnh: Tên lửa hành trình Nirbhay - Nguồn: Oneindia Video Việt Nam xác nhận quan tâm tên lửa BrahMos của Ấn Độ - Nguồn: TTXVN

