Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc giờ ra sao?

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh mới nhất ghi lại tình trạng tàu sân bay Type 001A – chiếc hàng không mẫu hạm thứ 2. Nguồn ảnh: wenweipo Qua các bức ảnh rò rỉ, có vẻ Type 001A gần như đã sẵn sàng đến 80% với đa phần các hạng mục đã xong, đã có máy bay xuất hiện trên tàu. Nguồn ảnh: wenweipo Các nguồn tin cho rằng khoảng 2 tháng nữa Type 001A sẽ chính thức đưa vào biên chế của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: wenweipoTàu sân bay Trung Quốc tự đóng này có lượng giãn nước toàn tải khoảng 70.000 tấn, dài 315m, rộng 75m. Nguồn ảnh: wenweipo Type 001A do Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc thiết kế và chế tạo tại nhà máy Đại Liên. Dù không thừa nhận nhưng qua hình dạng con tàu thì xem ra nó được chế tạo trên cơ sở tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga. Mà đáng lưu ý, hiện Trung Quốc cũng có một chiếc, đó chính là Liêu Ninh CV-16. Nguồn ảnh: wenweipo Tất nhiên, Type 001A không thừa hưởng toàn bộ các công nghệ tối tân mà Liên Xô (Nga) áp dụng để tạo nên "tuần dương hạm tên lửa chở máy báy hạng nặng" Kuznetsov, thay vào đó Type 001A là hàng không mẫu hạm theo truyền thống. Nguồn ảnh: wenweipo Dự kiến, Type 001A có thể chở 38-40 máy bay các loại bao gồm 32 tiêm kích hạm J-15, 8 trực thăng Z-8 và Z-9. Nguồn ảnh: wenweipo Máy bay tiêm kích hạm vẫn sẽ cất cánh bằng boong phóng kiểu nhảy cầu với đường dốc nghiêng 15 độ. Thiết kế này khiến J-15 bị hạn chế tải trọng vũ khí, nhưng hiện Trung Quốc chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ máy phóng thủy lực nên phải...dùng tạm. Nguồn ảnh: wenweipo Tháp chỉ huy của Type 001A thay đổi hoàn toàn so với Liêu Ninh với hệ thống radar mạng pha chủ động ốp trên các mặt đài, khác hẳn so với tháp chỉ huy trên tàu sân bay của Nga. Cách làm của Trung Quốc "tiệm cận" với các tàu sân bay Mỹ. Nguồn ảnh: wenweipo Video nguyên mẫu tàu sân bay Type 001A. Nguồn: Youtube

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh mới nhất ghi lại tình trạng tàu sân bay Type 001A – chiếc hàng không mẫu hạm thứ 2. Nguồn ảnh: wenweipo Qua các bức ảnh rò rỉ, có vẻ Type 001A gần như đã sẵn sàng đến 80% với đa phần các hạng mục đã xong, đã có máy bay xuất hiện trên tàu. Nguồn ảnh: wenweipo Các nguồn tin cho rằng khoảng 2 tháng nữa Type 001A sẽ chính thức đưa vào biên chế của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: wenweipo Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng này có lượng giãn nước toàn tải khoảng 70.000 tấn, dài 315m, rộng 75m. Nguồn ảnh: wenweipo Type 001A do Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc thiết kế và chế tạo tại nhà máy Đại Liên. Dù không thừa nhận nhưng qua hình dạng con tàu thì xem ra nó được chế tạo trên cơ sở tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga. Mà đáng lưu ý, hiện Trung Quốc cũng có một chiếc, đó chính là Liêu Ninh CV-16. Nguồn ảnh: wenweipo Tất nhiên, Type 001A không thừa hưởng toàn bộ các công nghệ tối tân mà Liên Xô (Nga) áp dụng để tạo nên "tuần dương hạm tên lửa chở máy báy hạng nặng" Kuznetsov, thay vào đó Type 001A là hàng không mẫu hạm theo truyền thống. Nguồn ảnh: wenweipo Dự kiến, Type 001A có thể chở 38-40 máy bay các loại bao gồm 32 tiêm kích hạm J-15, 8 trực thăng Z-8 và Z-9. Nguồn ảnh: wenweipo Máy bay tiêm kích hạm vẫn sẽ cất cánh bằng boong phóng kiểu nhảy cầu với đường dốc nghiêng 15 độ. Thiết kế này khiến J-15 bị hạn chế tải trọng vũ khí, nhưng hiện Trung Quốc chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ máy phóng thủy lực nên phải...dùng tạm. Nguồn ảnh: wenweipo Tháp chỉ huy của Type 001A thay đổi hoàn toàn so với Liêu Ninh với hệ thống radar mạng pha chủ động ốp trên các mặt đài, khác hẳn so với tháp chỉ huy trên tàu sân bay của Nga. Cách làm của Trung Quốc "tiệm cận" với các tàu sân bay Mỹ. Nguồn ảnh: wenweipo Video nguyên mẫu tàu sân bay Type 001A. Nguồn: Youtube