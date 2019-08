Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc chở được bao nhiêu tiêm kích?

Thông tin này đã được Đài truyền hình TW Trung Quốc (CCTV) tiết lộ trong một phóng sự hôm 13/8. Theo đó, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Trung Quốc hiện được kí hiệu là Type 001A có thể chở ít nhất 36 "chim sắt" J-15, nhiều hơn 50% so với tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16) được cải tạo từ hàng không mẫu hạm cũ của Liên Xô. Nguồn ảnh: wenwweipo Type 001A là tàu sân bay thứ hai của Hải quân Trung Quốc, nhưng lại là hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng. Còn tàu được cho là được khởi đóng tại nhà máy Đại Liên tháng 11/2013, hạ thủy ngày 26/4/2017 và hoàn thành vào ngày 25/4/2018 trước khi ra biển thử nghiệm. Nguồn ảnh: Wikipedia Thiết kế của Type 001A nhìn bề ngoài không khác tàu sân bay Liêu Ninh do Liên Xô đóng với boong phóng kiểu nhảy cầu. Tuy nhiên, phần thượng tầng của con tàu đượ cho là có sự đổi mới hoàn toàn theo hướng hiện đại. Nguồn ảnh: WikipediaTàu sân bay Type 001A có lượng giãn nước khoảng 55.000 tấn tiêu chuẩn và lên tới 70.000 tấn toàn tải, dài 315m. Kích thước này lớn hơn một chút so với tàu sân bay Liêu Ninh có lượng giãn nước toàn tải 58.600 tấn, dài 304,5m. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo chuyên gia hải quân Li Jie, dù có hình dáng và kết cấu tương tự Liêu Ninh, nhưng tàu sân bay Type 001 thiết kế boong tối ưu hóa, giảm diện tích vũ khí chiếm dụng và cấu trúc thượng tầng nhỏ hơn. Qua đó, giúp con tàu chở được tới 36 máy bay thay vì chỉ 24 so với Liêu Ninh. Nguồn ảnh: THX Cũng theo vị chuyên gia này, trong một trận chiến truyền thống ước tính cần khoảng 40 máy bay tiêm kích - hạm để chiếm - giữ ưu thế trên không. Cho nên, Liêu Ninh với 24 J-15 là không đủ, việc Type 001A chở được 36 chiếc sẽ mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu. Nguồn ảnh: THX Ngoài 36 tiêm kích hạm J-15, Type 001A có thể chở theo một số loại máy bay khác. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, Type 001A chở thêm được 6 máy bay trực thăng vận tải - săn ngầm Z-18 và 2 trực thăng đa năng hạng trung Z-9. Nguồn ảnh: Sina Hiện Trung Quốc chưa có giải pháp nào tốt hơn về tiêm kích hạm nên các tàu sân bay như Liêu Ninh và Type 001A vẫn sẽ sử dụng dòng máy bay J-15 được Công ty Thẩm Dương sản xuất theo mẫu máy bay Su-33 của Nga. Nguồn ảnh: THX J-15 có thể đảm trách mọi nhiệm vụ gồm chiếm ưu thế trên không, tác chiến tiêu diệt tàu mặt nước, tấn công đài radar phòng không đất liền với hệ thống vũ khí đa dạng thông minh. J-15 đạt tốc độ bay Mach 2,4m, tầm bay 3.500km, trần bay 20.000m. Nguồn ảnh: Sina Tuy nhiên, việc sử dụng boong phóng kiểu nhảy cầu hạn chế tải trọng vũ khí tối đa mà J-15 có thể mang – 8 tấn. Bởi thực tế, để cất cánh bằng boong phóng này, máy bay chỉ có thể cất cánh khi mang trọng lượng trung bình – không được phép tải tối đa nhiên liệu và vũ khí. Ước tính, tải trọng vũ khí J-15 khi cất cánh trên tàu sân bay chỉ là khoảng 2-4 tấn. Nguồn ảnh: wenwweipo Đó là lý do mà Trung Quốc tham vọng phát triển tàu sân bay sử dụng boong phóng truyền thống kiểu Mỹ với máy phóng điện từ và máy phóng thủy lực. Dự án đó có tên là Type 002 hiện đang trong giai đoạn “thai nghén”. Nguồn ảnh: wenwweipo Video J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh CV-16. Nguồn: CNTV

