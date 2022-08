Tàu sân bay 3,5 tỷ USD của Anh hỏng ngay trước khi ra khơi tập trận

Tàu sân bay HMS Prince of Wales nặng 65.000 tấn, dài 280m của Hải quân Anh đã rời căn cứ ở Portsmouth vào thứ 7 vừa rồi và gặp vấn đề về kỹ thuật. Một phát ngôn viên của Hải quân Anh cho biết, Tàu HMS Prince of Wales vẫn ở khu vực bờ biển phía nam và đang tiến hành xem xét các lỗi về máy móc. Trang Navy Lookout thì đưa tin rằng tàu sân bay này đã bị “lỗi kỹ thuật nghiêm trọng” trong khi các báo cáo khác chưa xác nhận cho biết có lỗi hư hỏng với trục chân vịt bên mạn phải của tàu. Tàu sân bay trị giá 3 tỷ bảng Anh (3,5 tỷ USD) đã được hàng nghìn người tiễn ở cảng Portsmouth trong một bữa tiệc đầy màu sắc song nó đã phải dừng lại chỉ một ngày sau đó. Soái hạm của NATO dự kiến ra khơi để thực hiện các bài huấn luyện với Hải quân Hoa Kỳ cũng như Hải quân Hoàng gia Canada và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tàu sân bay HMS Prince of Wales được hạ thủy cuối năm 2019 với 1.600 thủy thủ đoàn. Tàu sân bay này có thể chở 65 máy bay bao gồm các chiến đấu cơ F-35B và máy bay trực thăng Chinook. Ngoài ra tàu còn được trang bị 3 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx và 6 cụm súng 6 nòng xoay 7,62 mm. Trong hai năm đầu tiên kể từ khi hạ thủy, con tàu sân bay này hoạt động trên biển chưa đến 90 ngày vì bị lỗi hai lần chỉ trong trong 5 tháng. Tàu sân bay Prince of Wales được đặt tên theo tước hiệu của Thái tử Charles, là chiến hạm thứ hai thuộc lớp Queen Elizabeth được thiết kế chuyên vận hành tiêm kích F-35B hiện đại.

