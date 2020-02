Tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ lộ "hàng khủng" mới, có thể đánh lừa được ngư lôi?

Loại thiết bị mới xuất hiện trên tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới chỉ được trông thấy từ hôm 30/1 vừa rồi. Trước đó, không một tàu ngầm nào của Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị hệ thống này. Nguồn ảnh: Forbes. Theo tờ Forbes đăng tải, thiết bị này có thể là hệ thống mồi nhử hoặc đánh lừa ngư lôi. Với thiết bị này, tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể thoát khỏi ngư lôi của đối phương ở những giây cuối cùng trước khi va chạm. Nguồn ảnh: Forbes. Loại tàu ngầm được ghi nhận có thiết bị mồi như ngư lôi này được xác định là tàu ngầm TCG Anafartalar (S356) được Thổ Nhĩ Kỳ đóng theo thiết kế của lớp tàu ngầm Type 209/1400. Nguồn ảnh: Pinterest. Type 209 là lớp tàu ngầm do Đức thiết kế và sản xuất từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Tàu ngầm lớp Type 209 có tổng cộng năm phiên bản, ký hiệu lần lượt là 1100, 1200, 1300, 1400 và 1500. Nguồn ảnh: Pinterest. Mỗi phiên bản tàu ngầm có một vài khác biệt tuy nhiên không quá đáng kể. Chỉ duy nhất phiên bản 1500 là khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu ngầm Type 209/1400 có độ giãn nước 1586 tấn khi lặn, dài 61 mét, rộng 6,25 mét và mớm nuocs tối đa khi nổi là 5,5 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu cũng được trang bị động cơ điện diesel với bốn máy phát điện diesel và một trục dẫn động. Giống hệt với các phiên bản trước đó, Type 209/1400 có công suất tổng cộng 5000 mã lực và 480 viên pin dự trữ năng lượng. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm khác biệt lớn nhất của Type 209/1400 đó là nó có tốc độ cao hơn khoảng 5% so với các phiên bản tàu ngầm Type 209 trước đó. Tốc độ "nhỉnh" hơn đôi chút này được cho là do kiểu dáng khí động học của nó được tối ưu tốt hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Còn lại, mọi thông số khác đều tương tự như các phiên bản cũ hơn với thời gian hoạt động liên tục 50 ngày, độ sâu tối đa 500 mét, có tổng cộng 8 ống phóng lôi cỡ 533mm và mang theo được 14 ngư lôi, tên lửa hoặc thuỷ lôi. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Type 209 của Đức ra đời đã 50 năm tới nay vẫn được nhiều quốc gia mua mới để sử dụng.

