Tàu ngầm Nga hoàn thành chuyến hành trình kỉ lục ở Bắc Cực

Theo hãng thông tấn TASS, vào ngày 16/9, hai tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga là Emperor Alexander III và Krasnoyarsk đã hoàn thành chuyến đi dưới băng ở Bắc Cực, di chuyển qua 6 vùng biển trong điều kiện băng giá đầy thách thức. Ảnh: Alamy. Đoạn phim do Bộ quốc phòng Nga công bố chính thức trên Telegram cho thấy cảnh tàu ngầm Emperor Alexander III hoạt động, được tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Krasnoyarsk và tàu hộ tống chiến đấu Gremyashchy hỗ trợ trong toàn bộ hành trình. Ảnh: Meta Defense. Hoạt động này là một thử nghiệm lớn về khả năng điều hướng và hoạt động của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong điều kiện khắc nghiệt của vùng Bắc Cực, bao gồm cả dưới lớp băng dày. Ảnh: Army Recognition. Các tàu Krasnoyarsk và Emperor Alexander III đều đóng vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa của Hải quân Nga, cả hai có những vai trò hoạt động khác nhau rõ rệt, đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của chiến tranh chiến thuật và chiến lược. Ảnh: Captain. Krasnoyarsk là loại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN), có thể mang theo nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Kalibr và Oniks, tàu cũng đã được nâng cấp để tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon. Ảnh: Naval Post. Với thiết kế này cho phép Krasnoyarsk tấn công nhiều mục tiêu khác nhau: trên đất liền, trên biển và thậm chí là tàu ngầm đối phương ở khoảng cách xa. Ngoài ra, tàu có thể mang theo từ 24 đến 40 tên lửa, với hệ thống phóng tiên tiến để hoạt động cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Những tàu ngầm tấn công Krasnoyarsk sở hữu 10 ống phóng ngư lôi cỡ nòng 533mm, giúp tăng cường khả năng chiến đấu ở cự ly gần trước các tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Điểm nhấn chính của tàu ngầm Krasnoyarsk là công nghệ tàng hình. Kết hợp với các hệ thống điện tử tiên tiến, hệ thống phát hiện và định vị các vật thể dưới nước hiện đại như MGK-600 và hệ thống quản lý chiến đấu, giúp tàu ngầm Krasnoyarsk có khả năng phát hiện tàu ngầm đối phương từ khoảng cách xa hơn. Thân tàu được chế tạo chủ yếu từ thép từ tính thấp và các kỹ thuật giảm tiếng ồn, bao gồm lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư hiện đại, giúp giảm thiểu tối đa âm thanh phát ra. Các báo cáo cho thấy tàu ngầm có thể hoạt động ở tốc độ khoảng 37-51 km/h ở "chế độ im lặng", tính năng này có thể sánh ngang với một số tàu ngầm yên tĩnh nhất thế giới, chẳng hạn như tàu Virginia của Mỹ. Hơn nữa, lò phản ứng trên tàu Krasnoyarsk được thiết kế để hoạt động trong 25-30 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Còn Emperor Alexander III là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei-A được chế tạo cho Hải quân Nga. Là một trong những tàu mới nhất, nó tượng trưng cho sự tiến bộ đáng kể trong khả năng răn đe chiến lược của Nga. Tàu ngầm này tự hào có mức độ tiếng ồn thấp hơn so với các tàu tiền nhiệm, do đó cải thiện đáng kể khả năng tàng hình của nó trong các hoạt động dưới nước. Vũ khí chính của Emperor Alexander III bao gồm 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava ICBM, mỗi tên lửa được trang bị nhiều đầu đạn. Những tên lửa Bulava này có tầm bắn khoảng 8.000 km và là thành phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga. Emperor Alexander III là một trong những tàu ngầm hạt nhân êm nhất trong kho vũ khí của Nga, được thiết kế để tránh bị hệ thống sonar của đối phương phát hiện và duy trì trạng thái sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hạt nhân.

