Tàu ngầm Mỹ và Israel mang tên lửa hành trình áp sát Iran

Theo Hãng tin Sky News của Anh, tàu ngầm USS Georgia (SSGN 729) của Hải quân Mỹ, đã tiến vào Vịnh Ba Tư, cùng với các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Port Royal (CG 73) và USS Philippine Sea (CG 58) đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Ba Tư. Ảnh: Tàu ngầm USS Georgia và tàu tuần dương tiến qua eo Hormuz - Nguồn: Hải quân Mỹ. Đáng chú ý trong 3 tàu trên, là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio mang tên Georgia. Có thông tin cho rằng, tàu ngầm này đã nạp đầy 154 tên lửa hành trình Tomahawk và sẵn sàng tấn công Iran bất cứ lúc nào. Ảnh: Tàu ngầm USS Georgia - Nguồn: Hải quân Mỹ. Truyền thông quốc tế cho rằng, đây là lần đầu tiên một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đi vào Vịnh Ba Tư; nêu bật tầm quan trọng của các tàu ngầm của Hải quân Mỹ trong việc răn đe chiến lược. Ảnh: Tàu ngầm USS Georgia - Nguồn: Hải quân Mỹ. Tất nhiên, việc tàu ngầm hạt nhân của quân đội Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư cũng chọn một nút thời gian quan trọng, đó là Iran kỷ niệm một năm ngày Tướng tình báo của họ Soleimani bị Mỹ ám sát tại sân bay Bagdad ngày 3/1/2020. Ảnh: Tàu ngầm USS Georgia - Nguồn: Hải quân Mỹ. Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố rằng, có thông tin tình báo cho thấy, Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ và các đồng minh trong tương lai gần, và quân đội Mỹ phải chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: Phòng không Iran sẵn sàng chiến đấu cao - Nguồn: IRNA Quân đội Mỹ cũng không né tránh, tuyên bố Hải quân Mỹ điều tàu ngầm tấn công hạt nhân, mang tên lửa hành trình tiến công mặt đất, là nhằm vào Iran; điều này thể hiện ý đồ gây sức ép mạnh mẽ lên giới lãnh đạo Iran. Ảnh: Tàu ngầm USS Georgia - Nguồn: Hải quân Mỹ. Trên thực tế, ngoài những hành động răn đe mạnh mẽ của quân đội Mỹ, Israel cũng đang có những hành động bí mật. Tờ Times of Israel ngày 22/12 đưa tin, một tàu ngầm lớp Dolphin của Hải quân Lực lượng Phòng vệ Israel, đã di chuyển về phía Vịnh Ba Tư. Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. Về ý định hành động của tàu ngầm Israel, phía Israel cũng không né tránh, khi Tel Aviv tuyên bố rằng, họ sẵn sàng đáp trả các hành động trả đũa khác nhau có thể xảy ra của Iran và tiến hành phối hợp với Mỹ, để thực hiện biện pháp răn đe chiến lược với Iran. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35I của Israel - Nguồn: AP Việc quân đội Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ ở Vịnh Ba Tư và thẳng tay nhằm vào Iran, đã khiến tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng hơn; giữa Mỹ, Iran và Israel có thể xảy ra cuộc tiến công bằng tên lửa và không quân tầm xa, nếu các bên không thực sự kiềm chế. Ảnh: Tàu tuần dương USS Port Royal (CG 73) tại Vịnh Ba Tư - Nguồn: Hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc chỉ ra rằng, trong thời gian gần đây, nhiều địa điểm và đoàn xe quân sự của Mỹ ở Afghanistan, Iraq, Syria và những nơi khác liên tục bị tấn công. Rõ ràng là có lực lượng dân quân Iran ở nước ngoài đứng sau. Ảnh: Lính Mỹ đóng quân tại Syria - Nguồn: AP Lầu Năm Góc cũng cho rằng, Quân đội Mỹ gần đây đã rơi vào vòng xoáy của các cuộc tấn công, và tất cả các cuộc tấn công chống lại Mỹ là có chủ đích; Iran đóng vai trò là người chủ ở hậu trường. Rõ ràng, Mỹ quy cho Iran tham gia vào nhiều cuộc tấn công khác nhau, nhằm vào Mỹ. Ảnh: Lính Mỹ đóng quân tại Iraq - Nguồn: AP Israel là một đồng minh đặc biệt của Mỹ, và việc Israel hợp tác với quân đội Mỹ để hành động là điều hết sức tự nhiên. Phía Israel cho rằng, kế hoạch trả đũa vụ sát hại nhà khoa học của Iran, có thể sớm được thực hiện và Israel phải triển khai bố trí quân sự nhằm đề phòng. Ảnh: Máy bay chiến đấu hạng nặng F-15I của Israel - Nguồn: Wikipedia. Các hoạt động của nhóm tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm của Mỹ cùng với sự hợp tác tích cực của Israel rõ ràng sẽ gây ra nhiều áp lực quân sự lên Iran. Theo đánh giá của giới quân sự, chưa bao giờ Iran chịu áp lực quân sự của Mỹ và Israel lớn như vậy. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Iran chưa bao giờ "xuống thang" và chắc chắn sẽ đáp trả mạnh mẽ theo cách của mình, "Israel nên biết rằng, bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào các lợi ích và an ninh của Iran, từ bất cứ bên nào và theo bất kỳ cách thức nào, dù Israel thừa nhận hay bác bỏ trách nhiệm, đều sẽ phải đối mặt với một hành động đáp trả kiên quyết từ Iran", thông tin này từ một quan chức an ninh IRGC cho biết như vậy. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Tàu chiến cỡ nhỏ của Hải quân Iran dám "cả gan" áp sát tàu chiến Mỹ.

