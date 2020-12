Hàng chục tên lửa đạn đạo Iran có thể tấn công lãnh thổ Israel?

Fahrizad, một nhà khoa học hạt nhân, đã bị ám sát ở vùng ngoại ô phía đông Thủ đô Tehran. Fakhrizadeh là nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng nhất của Iran và là quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh – Nguồn: Sina Các cơ quan an ninh phương Tây từ lâu đã coi Fakhrizadeh là nhân vật chủ chốt đằng sau chương trình hạt nhân của Tehran, và ông ta được coi là cha đẻ của quả bom hạt nhân của Iran. Đây là nhân vật hàng đầu thứ hai của Iran bị ám sát trong năm nay. Ảnh: Chiếc ô tô của Fakhrizadeh – Nguồn: Sina Năm 2015, tờ New York Times của Mỹ đã so sánh Fakhrizadeh với nhà vật lý J. Robert Oppenheimer, người đã lãnh đạo Dự án Manhattan ở Mỹ trong Thế chiến hai, chế tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên. Năm 2018, một tài liệu mật xác định rằng Fahrizad đã dẫn đầu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Trước khi bị ám sát, Fakhrizadeh là người đứng đầu tổ chức nghiên cứu và đổi mới của Bộ Quốc phòng Iran. Vì lý do này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từ lâu đã muốn nói chuyện với Fakhrizadeh, để điều tra chương trình hạt nhân của Tehran. Ảnh: Đám tang Fakhrizadeh được cử hành trọng thể theo nghi lễ quốc tang – Nguồn: Sina Sau khi Fakhrizadeh bị ám sát, đại diện của Iran tại Liên hợp quốc, đã gửi một lá thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres và Hội đồng Bảo an, nêu rõ rằng “có những dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy Israel phải chịu trách nhiệm về việc này”. Ảnh: Đoạn đường xảy ra ám sát Fakhrizadeh – Nguồn: Sina Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi cảnh báo chính phủ Mỹ và Israel không thực hiện bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào chống lại Iran, đặc biệt là trong nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Trump. Iran có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và quyền lợi của chính mình”. Ảnh: Fakhrizadeh từ lâu đã rơi vòng ngắm của tình báo Mỹ và Israel – Nguồn: Sina Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Muhammad Bagheri, cảnh báo rằng "đòn trả đũa mang tính hủy diệt", đang chờ đợi vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân cấp cao Fakhrizadeh được sáng tỏ. Trước đó, truyền thông Iran và các nhà phân tích phương Tây cho rằng, Israel và Mỹ đã hỗ trợ một tổ chức khủng bố ở Iran, nhằm lật đổ chính phủ Iran. Rất có khả năng tổ chức này thực hiện vụ ám sát, dưới sự “đạo diễn” của các bậc thầy ám sát đến từ Israel. Ảnh: Hiện trường mô tả vụ ám sát Fakhrizadeh – Nguồn: Sina Đáng chú ý là trước khi xảy ra vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh, Israel đột ngột đóng cửa bầu trời Cao nguyên Golan và bắt đầu triển khai các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tăng cường trên lãnh thổ của mình. Ảnh: Hệ thống phòng thủ tên lửa Arow-2 của Israel – Nguồn: Sina Các chuyên gia cho rằng, đây là biện pháp đề phòng, nhưng liệu Tehran có quyết định trả đũa Israel bằng tên lửa hay không; nếu Iran hạ quyết tâm, hàng chục tên lửa đạn đạo có thể tấn công lãnh thổ Israel. Trước đây, Iran chưa bao giờ trực tiếp tiến hành các hoạt động quân sự trực tiếp nhằm vào lãnh thổ Israel; nếu sử dụng tên lửa tấn công vào Israel, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn; điều này có thể khiến quân đội Mỹ cũng sẽ can thiệp và nổ ra một cuộc chiến tranh lớn. Ảnh: Tầm bắn của các loại tên lửa của Iran – Nguồn: Csis. Chỉ vài giờ sau khi Tehran xác nhận nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh bị sát hại, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ bắt đầu được triển khai tới Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định, động thái này không liên quan gì đến vụ ám sát Fakhrizadeh. Ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz đang hoạt động tại Vùng Vịnh – Nguồn: Hải quân Mỹ. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng, quyết định triển khai này có trước vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh. Tuy nhiên, sự hiện diện của tàu sân bay USS Nimitz trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, là thông điệp răn đe gửi tới Iran. Ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz đang hoạt động tại Vùng Vịnh – Nguồn: Hải quân Mỹ. Mặc dù Tehran đã nhiều lần tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục tiêu hòa bình. Nhưng trong những năm qua, Israel đã bị cáo buộc ám sát một số nhà khoa học hạt nhân của Iran. Dữ liệu cho thấy, ít nhất 5 người đã thiệt mạng từ năm 2007 đến 2015. Ảnh: Đám tang của Fakhrizadeh – Nguồn: Sina Video Vụ ám sát chuyên gia hạt nhân: Iran tăng cường bảo vệ nhà khoa học - Nguồn: Truyền hình Pháp luật

