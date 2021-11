Tàu chiến thứ hai của Mỹ vào biển Đen, tiếp tục "động viên" Ukraine

Trong bối cảnh bắt đầu một vòng xung đột ở Donbass, tàu chiến thứ hai của Hải quân Mỹ là Mount Whitney, đã đi vào khu vực Biển Đen, cùng với tàu khu trục tên lửa USS Porter, có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Đáng chú ý là tàu Mount Whitney là tàu chỉ huy đổ bộ của Hải quân Mỹ. Khi tàu chiến Mỹ Mount Whitney tiến vào khu vực Biển Đen, nó đã được các tàu của Hải quân Nga “hộ tống”. Sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ trong khu vực cho thấy nguy cơ rất cao là Mỹ có thể can thiệp vào cuộc xung đột vũ trang ở Donbass. Chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, việc Mỹ đã tích cực hỗ trợ Ukraine và gần đây Mỹ yêu cầu các đối tác NATO bắt đầu cung cấp máy bay cho Ukraine. Điều này xác nhận rằng Mỹ quan tâm đến việc Quân đội Ukraine tái chiếm các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Rất có thể tàu khu trục tên lửa Mỹ sẽ tung đòn tấn công vào các vị trí trọng yếu của lực lượng dân quân Donetsk hoặc Lugansk. Nhiều khả năng, sự xuất hiện của các tàu thuộc Hạm đội 6 của Mỹ tại đây là một minh chứng về sự hiện diện của nước này, vì Washington lo ngại Nga có thể can thiệp vào tình hình ở Donbass. Ngược lại, trong một tuyên bố gần đây của Mỹ, có thông tin cho rằng, sự xuất hiện của các tàu Hải quân Mỹ ở Biển Đen đúng hơn là một tín hiệu “động viên” cho Ukraine, rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Kiev; mặc dù trên thực tế, Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào. Trong khi đó, cảnh báo về việc Ukraine sử dụng UAV Bayraktars ở Donbass có thể làm tình hình thêm căng thẳng; hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin từ Điện Kremlin: “Cần chú ý đến một số tín hiệu ban đầu rằng, phản ứng của Điện Kremlin đối với những “hành động khiêu khích” của Ukraine, có thể vượt ra ngoài những lời lẽ gay gắt”. Theo các hãng truyền thông, Nga được cho là đang chuyển quân tới khu vực biên giới phía tây của mình. Tác giả bài báo lưu ý rằng việc Kiev mua và triển khai máy bay không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã khơi dậy xung đột ở Donbass, và điều này có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Nga cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ gần vùng đệm là vi phạm các thỏa thuận Minsk, nhưng Ukraine không đồng ý với điều này. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về việc Quân đội nước này sử dụng máy bay không người lái TB2 ở khu vực Donbass và cho rằng, nước này sử dụng máy bay không người lái “để bảo vệ nền độc lập của mình”. Bộ Ngoại giao Nga không loại trừ tình hình ở Donbass sẽ tiếp tục suy thoái do các hành động của Kiev, do lực lượng an ninh Ukraine cố tình vi phạm các biện pháp ngừng bắn. Còn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng, vũ khí mà Kiev mua được là thuộc sở hữu của Ukraine, không còn có thể được gọi là của Thổ Nhĩ Kỳ sau thỏa thuận mua bán. Theo ông, “Ukraine nên ngừng sử dụng tên của họ, để đặt tên vũ khí mua của Thổ Nhĩ Kỳ”. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã chính thức xác nhận việc sử dụng UAV TB2 trên chiến tuyến ở Donbass. Điều này xảy ra trong bối cảnh tình hình ở khu vực phía nam của Donetsk trở nên trầm trọng hơn, nơi quân đội Ukraine cố gắng chiếm ngôi làng nhỏ Staromaryevka. Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đã cảnh báo Ukraine về hậu quả của việc sử dụng UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Donbass. Trong bối cảnh đó, Ankara đã cố gắng “kiềm chế” các hành động của Kiev. Còn Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán để thiết lập một cơ sở sản xuất máy bay không người lái Bayraktar TB2 theo công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Những chiếc UAV TB2 được sản xuất ở Ukraine có thể sử dụng cho nhu cầu của Quân đội Ukraine hoặc để xuất khẩu sang nước thứ ba; nhưng với việc sản xuất loại UAV này ở Ukraine, thì có thể số lượng loại UAV này trong Quân đội Ukraine sẽ tăng lên nhanh chóng. Theo tính toán của các nhà quân sự, để Quân đội Ukraine giành lợi thế trước lực lượng dân quân Miền Đông, họ phải có tối thiểu 60 chiếc UAV TB2; nhưng thực tế, số UAV TB2 của Ukraine hiện chỉ là 6 chiếc. Với số UAV ít ỏi như vậy, nếu dùng trong cuộc xung đột, cũng chỉ như “muỗi đốt”. Trước đó, Vladislav Moskovsky, phát ngôn viên của phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong nhóm liên lạc nói rằng, Ukraine đang tìm cách làm sai lệch bản chất của các thỏa thuận Minsk, khi cố gắng biện minh cho việc sử dụng UAV vũ trang TB2 ở Donbass. Nguồn ảnh: Foxt. Quân đội Ukraine mới thử nghiệm tác chiến với máy bay không người lái hồi đầu tháng 10, tới nay đã tham chiến ở miền Đông. Nguồn: QQ.



