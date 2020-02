Tàu chiến ba thân lớp Independence của Mỹ liên tục tuần tra ở Biển Đông

Hai tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ hiện đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung ở vùng Biển Đông đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của truyền thông khu vực và thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Cả hai tàu chiến đấu ven bờ này đều thuộc lực lượng hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Truyền thông châu Á cho biết, các tàu chiến đấu ven bờ của Mỹ ngay từ khi tiếp cận vào vùng Biển Đông đã tiến sát các đảo thuộc Hoàng Sa. Nguồn ảnh: Sina. Theo các thông tin được phía Nhật đăng tải, các tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra như thường lệ ở vùng biển này. Nguồn ảnh: Sina. Trong đó, quan trọng nhất là đảm bảo an ninh hàng hải và quyền tự do lưu thông trong khu vực Biển Đông - khu vực biển có thể coi là nóng nhất Đông Nam Á trong thời gian hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Phía Mỹ khẳng định các chuyến tuần tra luôn được hải quân Mỹ thực hiện ở vùng biển quốc tế, không xâm phạm vào hải phận hay vùng đặc quyền kinh tế của bất cứ quốc gia liên quan nào. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, Mỹ cũng cho biết mọi kế hoạch tuần tra của họ đều được lên kế hoạch từ trước và hoàn toàn không có chuyện sử dụng tàu chiến đấu ven bờ để gây áp lực ngoại giao tới các quốc gia khác. Nguồn ảnh: Sina. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa các tàu chiến đấu ven bờ vào khu vực Biển Đông để tiến hành tuần tra. Thực tế thì các tàu lớp Independence vốn dĩ đã khá "quen mặt" ở vùng biển này. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên trong quá khứ, các tàu Independence thường di chuyển một mình, rất ít khi di chuyển với số lượng lớn như lần này. Nguồn ảnh: Sina. Truyền thông Trung Quốc cho biết, Hạm đội Nam Hải của nước này hiện đang theo dõi sát từng đường đi nước bước của hai tàu chiến đấu ven bờ của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence được Hải quân Mỹ sử dụng ở khu vực Biển Đông để tuần tra đảm bảo quyền tự do lưu thông hàng hải. Nguồn ảnh: Sina. Sức mạnh của tàu chiến ba thân lớp Independence đang phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ.

