Tàu chiến 30FFM Nhật Bản có lọt top khinh hạm mạnh nhất thế giới?

Ngày 19/11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tổ chức lễ hạ thủy khinh hạm đa năng tàng hình lớp 30FFM tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ở tỉnh Nagasaki. Con tàu mới mang số hiệu JS Kumano (FFM-2) chính là chiếc đầu tiên trong số loạt 22 chiếc lớp này được Nhật Bản lên kế hoạch đóng mới nhằm nâng cao vượt trội khả năng tác chiến của đội tàu mặt nước. Ảnh: Khinh hạm FFM-2 Kumano trong lễ hạ thủy Vào năm 2018, hãng đóng tàu MHI đã nhận được một hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản để đóng mới hai chiếc khinh hạm 30FFM, chiếc đầu tiên được đặt keels vào tháng 9/2019 và chiếc còn lại cũng được đặt keels sau đó 1 tháng. Chiếc JS Kumano là chiếc đầu tiên được hoàn thành, ngoài ra còn có 4 chiếc khác cũng đang gấp rút được đóng mới. Ảnh: Tàu Kumano chạy trên biển sau lễ hạ thủy. Nhìn chung, con tàu được thiết kế vô cùng hiện đại với khả năng tàng hình triệt để, toàn bộ phần tháp radar được đặt vào một chóp hình kim tự tháp để tối ưu hóa tiết diện phản xạ radar đối phương cũng như bảo vệ các thiết bị điện tử bên trong vô cùng tốt dưới các điều kiện phức tạp của thời tiết. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng cho phép nó có thể tiếp nhận và mang theo trực thăng SH-60. Ảnh: FFM-2 Kumano tại buổi lễ hạ thủy. Khinh hạm lớp 30FFM có lượng giãn nước đầy tải hơn 5.000 tấn, dài 130m, rộng 16m, trang bị động cơ Turbine - Diesel kết hợp cho phép có nó thể đạt vận tốc tối đa hơn 30 hải lý/h/ Con tàu sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, tính tự động hóa cao nên thủy thủ giảm đáng kể, chỉ cần 90 người. Ảnh: Cận cảnh chiếc khinh hạm tàng hình nhìn từ phía trước. Về vũ khí trang bị, con tàu sử dụng một pháo hạm Mk-45 Mod cỡ nòng 127mm, phía trước carbin tàu là khối 16 ống phóng tên lửa thẳng đứng VLS Mk-41, 2x4 tên lửa chống hạm Type-12 do Nhật Bản tự chế tạo với tầm bắn lên tới 400km, một hệ thống phòng không tầm gần SeaRAM và 2x3 ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm. Có thể thấy rằng, chiếc 30FFM được trang bị rất mạnh và toàn diện, từ chống ngầm, chống hạm cho đến phòng không đều vô cùng ưu việt. Ảnh: Sơ đồ bố trí vũ khí và thiết bị trên khinh hạm 30FFM. Ngoài ra, con tàu này đặc biệt còn có khả năng quét, phát hiện và phá, trục vớt các loại bom chìm, thủy lôi phong tỏa đường biển của đối phương. Đây là tính năng mà chỉ những con tàu quét mìn chuyên dụng của hải quân mới có được. Ảnh: JS Kumano tại buổi lễ hạ thủy. Đuôi tàu được thiết kế với một cửa đuôi lớn cho phép nó có thể nhanh chóng triển khai và thu hồi xuồng cao tốc cho nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu hoặc thả các thiết bị lặn không người lái, sonar kéo cho nhiệm vụ săn ngầm và quét mìn. Đúng như tên gọi của nó, chiếc JS Kumano này đích thị là một chiếc khinh hạm đa năng tàng hình. Ảnh: Chiếc JS Kumano lúc còn đang hoàn thiện tại dock nổi Những tàu chiến 30FFM này dự kiến sẽ được thay thế cho các tàu khu trục lớp Abukuma trong biên chế Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản vốn đã được biên chế từ những năm 1990. Một điều thú vị là dù cho lượng giãn nước chỉ 2.500 tấn mà Abukuma được Nhật Bản xếp vào phân khúc khu trục hạm trong khi 30FFM có lượng giãn nước tới 5.000 tấn lại được xếp vào phân khúc khinh hạm. Ảnh: Con tàu JS Kumano lúc còn đang hoàn thiện. Cách đây không lâu, Nhật Bản cũng đã cho hạ thủy chiếc tàu ngầm JS Taigei - chiếc đầu tiên thuộc lớp cùng tên trong dự án đóng 7 chiếc cho Lực lượng phòng vệ trên biển nước này. Taigei là con tàu dù có ngoại hình giống với lớp Soryu trước đó tuy nhiên sức mạnh lại vượt trội hơn nhiều do cấu trúc bên trong có nhiều nâng cấp, cải tiến mạnh mẽ. Ảnh: JS Taigei tại buổi lễ hạ thủy. Trong thời gian qua, sự trỗi dậy và bành trướng của Trung Quốc trên biển khiến các quốc gia láng giềng của họ đứng ngồi không yên, đặc biệt là Nhật Bản. Do đó, gần đây, nước này đã liên tục công bố các kế hoạch nhằm thúc đẩy nhanh chóng tăng cường sức mạnh lực lượng tác chiến của mình lên một cách rõ rệt để có thể chống lại sự đe dọa từ Bắc Kinh. Ảnh: Biên đội tác chiến tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản Video Nhật Bản hạ thủy khinh hạm tàng hình 30FFM siêu hiện đại - Nguồn: Military Coverage

