Tàu cao tốc Ukraine là mục tiêu tiếp theo của UAV Kamikaze Nga

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti ngày 4/11 đã đăng một video về cuộc tập kích của máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet, vào một tàu tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine; trận đánh này diễn ra trên khu vực sông Dniper ở miền trung Ukraine. Cảnh quay video được thực hiện bởi cả UAV Lancet và từ một UAV khác; rất có thể, chiếc UAV quay video đã thực hiện điều chỉnh cuộc tấn công và đánh giá mức độ thiệt của con tàu sau đòn đánh của UAV Lancet. Mặc dù có vụ nổ bùng lên, nhưng con tàu không bị chìm. Trong đoạn video do quân đội Nga công bố, có thể thấy một chiếc UAV đã phát hiện một tàu tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine. Một lúc sau, một UAV tự sát Lancet đã được phóng về phía con tàu, bằng một đòn tấn công chính xác. Như vậy sau hàng loạt vụ UAV Lancet của Nga tấn công các hệ thống phòng không, pháo tự hành; đến nay, đoạn video quay và làm rõ khả năng của UAV tự sát Lancet, có thể tấn công tàu địch ở khoảng cách đáng kể. Hơn nữa, nếu các UAV tự sát cỡ lớn như Geran-2, được sử dụng để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, thì các UAV tự sát nhỏ gọn hơn như Lancet và Cube lại hoạt động ở trên khu vực chiến tuyến. Do các tàu lớn của Hải quân Ukraine đã bị đánh hư hỏng hoặc chìm, nên Hải quân Ukraine chỉ còn duy nhất tàu tuần tra lớp Gyurza-M. Đây là loại tàu tuần tra hạng nhẹ chủ lực của hải quân Ukraine trước kia, có lượng choán nước dưới 50 tấn. Về vũ khí, tàu lớp Gyurza-M chỉ trang bị hai khẩu pháo và một số tên lửa chống tăng. Nhưng ngay cả tàu tuần tra này, phần lớn cũng đã bị quân đội Nga bắt giữ trong những ngày đầu chiến tranh và hiếm khi nó có thể ra khơi như bây giờ. Để giúp Hải quân Ukraine khôi phục một phần khả năng chiến đấu, Mỹ mới đây đã thông báo cung cấp 6 tàu tuần tra Metal Shark mới cho Hải quân Ukraine, để thay thế các tàu pháo tuần tra lớp Gyurza-M. Hiện tại, các tàu tuần tra Metal Shark đã làm nhiệm vụ ở Biển Đen. Tàu tuần tra Metal Shark dài 12,2 mét, do công ty Metal Sharks của Mỹ chế tạo ở Franklin, bang Louisiana; tàu được trang bị hai động cơ diesel Cummins QSB 6.7 dẫn động hai động cơ phản lực nước, cho tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ. Vỏ tàu bằng hợp kim nhôm hàn, có khả năng chống được mảnh đạn pháo văng. Vào năm 2017, Hải quân Mỹ đã lựa chọn loại tàu tuần tra Metal Shark để thay thế các tàu tuần tra hạng nhẹ khác của Lực lượng ven biển (CRF) hiện có. Bây giờ, sáu tàu loại này đã được cung cấp cho Ukraine, như một phần của gói viện trợ. Trong biên chế Hải quân Mỹ, Metal Shark có thể được trang bị các trạm vũ khí điều khiển từ xa. Trong biên chế Hải quân Ukraine, Metal Shark sử dụng các loại vũ khí do tổ lái sử dụng trực tiếp; vũ khí bao gồm hai súng máy hạng nặng 12,7mm M2, một súng phóng lựu tự động 40mm Mk.19 và một súng máy 7,62mm M240. Các phương tiện truyền thông Mỹ gọi việc bàn giao sáu chiếc tàu tuần tra hạng nhẹ Metal Shark này, là dấu hiệu của việc “tái thiết lực lượng hải quân Ukraine”. Nhưng trên thực tế, chiếc tàu cao tốc nhỏ này, khó có thể sống sót sau cuộc chiến cường độ cao. Với đòn đánh của UAV tự sát như Lancet, thì ngay cả tàu pháo Gyurza-M, có lượng giãn nước gấp 5 lần tàu Metal Shark, cũng khó có thể sống sót; chứ chưa nói đến loại UAV tự sát hạng nặng hơn là Geran-2, với lượng thuốc nổ từ 40-60 kg. Gần đây Ukraine thực sự đã chuẩn bị cho việc xây dựng lại lực lượng hải quân của họ; nhưng việc Mỹ viện trợ cho Kiev 6 tàu cao tốc hạng nhẹ lớp Metal Shark, rõ ràng không phải là những gì họ muốn. Trước đó Ukraine đã đặt mua các tàu khu trục hạng nhẹ do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và sản xuất, đây là những tàu tác chiến ven bờ tiêu chuẩn với khả năng phòng không, chống hạm và tấn công đất liền tương đối hoàn chỉnh. Những tàu khu trục trên có thể được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Hải quân Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc, để nó có thể trở thành tàu chiến đấu quan trọng nhất của Hải quân Ukraine trong tương lai. Còn số phận của 6 chiếc tàu cao tốc Mỹ chuyển giao vừa qua cho Ukraine, được cho là không mấy khả quan. Liệu chúng có thể sống đến cuối cuộc chiến, dưới sự tấn công của tên lửa hành trình hay UAV tự sát của Nga hay không, đó vẫn là câu hỏi? UAV Lancet đánh trúng tàu pháo tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine trên sông Dnepr. Nguồn Ria Novosti.

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti ngày 4/11 đã đăng một video về cuộc tập kích của máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet, vào một tàu tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine; trận đánh này diễn ra trên khu vực sông Dniper ở miền trung Ukraine. Cảnh quay video được thực hiện bởi cả UAV Lancet và từ một UAV khác; rất có thể, chiếc UAV quay video đã thực hiện điều chỉnh cuộc tấn công và đánh giá mức độ thiệt của con tàu sau đòn đánh của UAV Lancet. Mặc dù có vụ nổ bùng lên, nhưng con tàu không bị chìm. Trong đoạn video do quân đội Nga công bố, có thể thấy một chiếc UAV đã phát hiện một tàu tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine . Một lúc sau, một UAV tự sát Lancet đã được phóng về phía con tàu, bằng một đòn tấn công chính xác. Như vậy sau hàng loạt vụ UAV Lancet của Nga tấn công các hệ thống phòng không, pháo tự hành; đến nay, đoạn video quay và làm rõ khả năng của UAV tự sát Lancet, có thể tấn công tàu địch ở khoảng cách đáng kể. Hơn nữa, nếu các UAV tự sát cỡ lớn như Geran-2, được sử dụng để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, thì các UAV tự sát nhỏ gọn hơn như Lancet và Cube lại hoạt động ở trên khu vực chiến tuyến. Do các tàu lớn của Hải quân Ukraine đã bị đánh hư hỏng hoặc chìm, nên Hải quân Ukraine chỉ còn duy nhất tàu tuần tra lớp Gyurza-M. Đây là loại tàu tuần tra hạng nhẹ chủ lực của hải quân Ukraine trước kia, có lượng choán nước dưới 50 tấn. Về vũ khí, tàu lớp Gyurza-M chỉ trang bị hai khẩu pháo và một số tên lửa chống tăng. Nhưng ngay cả tàu tuần tra này, phần lớn cũng đã bị quân đội Nga bắt giữ trong những ngày đầu chiến tranh và hiếm khi nó có thể ra khơi như bây giờ. Để giúp Hải quân Ukraine khôi phục một phần khả năng chiến đấu, Mỹ mới đây đã thông báo cung cấp 6 tàu tuần tra Metal Shark mới cho Hải quân Ukraine, để thay thế các tàu pháo tuần tra lớp Gyurza-M. Hiện tại, các tàu tuần tra Metal Shark đã làm nhiệm vụ ở Biển Đen. Tàu tuần tra Metal Shark dài 12,2 mét, do công ty Metal Sharks của Mỹ chế tạo ở Franklin, bang Louisiana; tàu được trang bị hai động cơ diesel Cummins QSB 6.7 dẫn động hai động cơ phản lực nước, cho tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ. Vỏ tàu bằng hợp kim nhôm hàn, có khả năng chống được mảnh đạn pháo văng. Vào năm 2017, Hải quân Mỹ đã lựa chọn loại tàu tuần tra Metal Shark để thay thế các tàu tuần tra hạng nhẹ khác của Lực lượng ven biển (CRF) hiện có. Bây giờ, sáu tàu loại này đã được cung cấp cho Ukraine, như một phần của gói viện trợ. Trong biên chế Hải quân Mỹ, Metal Shark có thể được trang bị các trạm vũ khí điều khiển từ xa. Trong biên chế Hải quân Ukraine, Metal Shark sử dụng các loại vũ khí do tổ lái sử dụng trực tiếp; vũ khí bao gồm hai súng máy hạng nặng 12,7mm M2, một súng phóng lựu tự động 40mm Mk.19 và một súng máy 7,62mm M240. Các phương tiện truyền thông Mỹ gọi việc bàn giao sáu chiếc tàu tuần tra hạng nhẹ Metal Shark này, là dấu hiệu của việc “tái thiết lực lượng hải quân Ukraine”. Nhưng trên thực tế, chiếc tàu cao tốc nhỏ này, khó có thể sống sót sau cuộc chiến cường độ cao. Với đòn đánh của UAV tự sát như Lancet, thì ngay cả tàu pháo Gyurza-M, có lượng giãn nước gấp 5 lần tàu Metal Shark, cũng khó có thể sống sót; chứ chưa nói đến loại UAV tự sát hạng nặng hơn là Geran-2, với lượng thuốc nổ từ 40-60 kg. Gần đây Ukraine thực sự đã chuẩn bị cho việc xây dựng lại lực lượng hải quân của họ; nhưng việc Mỹ viện trợ cho Kiev 6 tàu cao tốc hạng nhẹ lớp Metal Shark, rõ ràng không phải là những gì họ muốn. Trước đó Ukraine đã đặt mua các tàu khu trục hạng nhẹ do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và sản xuất, đây là những tàu tác chiến ven bờ tiêu chuẩn với khả năng phòng không, chống hạm và tấn công đất liền tương đối hoàn chỉnh. Những tàu khu trục trên có thể được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Hải quân Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc, để nó có thể trở thành tàu chiến đấu quan trọng nhất của Hải quân Ukraine trong tương lai. Còn số phận của 6 chiếc tàu cao tốc Mỹ chuyển giao vừa qua cho Ukraine, được cho là không mấy khả quan. Liệu chúng có thể sống đến cuối cuộc chiến, dưới sự tấn công của tên lửa hành trình hay UAV tự sát của Nga hay không, đó vẫn là câu hỏi? UAV Lancet đánh trúng tàu pháo tuần tra lớp Gyurza-M của Ukraine trên sông Dnepr. Nguồn Ria Novosti.