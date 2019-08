Tận mục dòng trực thăng "rẻ mà khỏe" trong biên chế quân đội Mỹ

Những loại trực thăng cực kỳ tên tuổi của quân đội Mỹ bao gồm Black Hawk, Apache và Chinook đã quá quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên ít ai biết rằng quân đội Mỹ vẫn còn một loại trực thăng cỡ nhỏ cực kỳ quan trọng khác với mục đích ra đời chính ban đầu là để "hầu" các loại trực thăng nói trên trên chiến trường. Nguồn ảnh: BI. Đó là trực thăng UH-72 Lakota - loại trực thăng có số lượng ít bậc nhất trong Lục quân Mỹ với quân số chỉ dưới 500 chiếc trong khi đó lực lượng này có tới 2000 trực thăng Black Hawk và 650 chiếc Apache. Nguồn ảnh: BI. Dù có số lượng khá ít, tuy nhiên loại trực thăng UH-72 của Lục quân Mỹ lại phải gánh vác cực kỳ nhiều công việc, trong đó bao gồm cả việc làm nhiệm vụ vận tải hậu hỗ trợ cho các loại trực thăng hiện đại khác của quân đội nước này. Nguồn ảnh: BI. Đặc điểm thiết kế của trực thăng UH-72 không cho phép nó hoạt động tốt trong môi trường đầy cát và nắng của Trung Đông nhưng bù lại, loại trực thăng này lại rất lợi hại trong điều kiện gió lớn, cháy rừng hoặc lụt lội. Nguồn ảnh: BI. Kèm theo đó là việc dễ dàng bảo dưỡng sau mỗi chuyến bay làm nhiệm vụ khiến cho UH-72 dần dần trở thành một trong những loại trực thăng chủ yếu được quân đội Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và ứng phó với thảm hoạ thiên tai. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, đây còn là loại trực thăng "rẻ toàn diện" nếu so với loại trực thăng đa dụng khác được quân đội Mỹ sử dụng đó là loại Black Hawk. Cụ thể, UH-72 Lakota có giá thành vận hành rẻ chỉ bằng một nửa so với Black Hawk tuỳ từng kiểu nhiệm vụ. Nguồn ảnh: BI. Đây cũng là loại trực thăng trẻ nhất mà Lục quân Mỹ đang sử dụng trong biên chế. Tính tới thời điểm hiện tại, UH-72 mới chỉ phục vụ trong lực lượng này được 12 năm. Nguồn ảnh: BI. Giá thành vận hành rẻ và hoạt động được trong một vài điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã biến UH-72 thành một trong những loại trực thăng quân sự được người dân Mỹ biết tới nhiều nhất nhưng do dáng vẻ bề ngoài khá cổ điển, nhiều người thậm chí còn nhầm đây với dòng trực thăng UH-1 từng được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: BI. Ngoài các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và vận tải hạng nhẹ, trực thăng UH-72 không tỏ ra hiệu quả trong bất cứ nhiệm vụ nào khác và bản thân Lục quân Mỹ cũng chỉ cần một loại trực thăng có giá mua rẻ, chi phí giờ bay thấp để phục vụ cho các hoạt động mang tính "chạy vặt" của lực lượng này. Nguồn ảnh: BI. Với những nhiệm vụ hạng nặng hoặc nguy hiểm hơn hay đòi hỏi các yếu tố đặc thù, trong tay quân đội Mỹ đã có các loại trực thăng hiện đại và tất nhiên là... đắt đỏ hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ

