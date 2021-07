Tiếc đứt ruột bãi máy bay Liên Xô bỏ lại sau cuộc chiến Afghanistan

Sau khi cuộc chiến tranh Afghanistan - Liên Xô kết thúc, một số lượng lớn vận tải cơ Il-76 và An-12 của Liên Xô đã bị bỏ lại. Vào thời kỳ còn diễn ra chiến tranh, Kyrgyzstan là đầu cầu tiếp vận hậu cần cho quân đội Liên Xô đóng tại Afghanistan. Các sân bay quân sự và dân sự của Kyrgyzstan khi đó có rất nhiều máy bay Liên Xô lưu trú. Một số lượng không nhỏ các máy bay này, bắt đầu bị hư hỏng trong thời gian nằm tại Kyrgyzstan. Thập niên 80 của thế kỷ trước cũng đánh dấu sự khủng hoảng của nền kinh tế Liên Xô. Do thiếu thốn phương tiện và phụ tùng thay thế, nhiều chiếc vận tải cơ đã bị bỏ lại Kyrgyzstan từ trước khi cuộc chiến ở Afghanistan kết thúc. Sau khi cuộc chiến tranh ở Afghanistan chính thức kết thúc, Liên Xô cũng bắt đầu chỉnh đốn lại quân đội, giảm thiểu quân số của các lực lượng đòi hỏi chi phí vận hành cao - trong đó có lực lượng không quân vận tải. Sự tan rã của Liên Xô và việc quân đội Nga sau này liên tục cắt giảm quy mô để tiết kiệm ngân sách quốc phòng, đã đánh dấu khai tử cho toàn bộ dàn máy bay vận tải nước này bỏ lại Kyrgyzstan. Do chi phí sửa chữa các máy bay này là quá lớn, chưa kể Moscow phải trả thêm tiền lưu trú quá hạn cho Kyrgyzstan, cuối cùng người Nga đã lựa chọn "buông bỏ", vì khi đó quân đội Nga cũng không cần quá nhiều máy bay. Cho tới tận ngày nay, rất nhiều máy bay vận tải hạng nặng của Nga vẫn còn nằm lại ngay cạnh các sân bay quốc tế của Kyrgyzstan. Nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách trong suốt những năm qua. Các chuyên gia nhận định, do đã nằm phơi mưa phơi nắng quá lâu, rất có khả năng toàn bộ dàn vận tải cơ này của Nga, nay đã vô dụng, không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng lại. Việc tháo dỡ hay di chuyển những chiếc vận tải cơ hạng nặng này cũng cực kỳ tốn kém, vậy nên ngay cả Kyrgyzstan cũng không động tới chúng. Hàng dài máy bay vận tải của Nga bị bỏ lại Kyrgyzstan kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: QQ. Cuộc chiến không hồi kết của Liên Xô tại Afghanistan. Nguồn: BQPN.



