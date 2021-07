Taliban thu giữ hơn 700 phương tiện quân sự của Mỹ trong một tháng

Theo trang web Forbes của Mỹ, chỉ trong Tháng 6 vừa qua, lực lượng vũ trang Taliban tại Afghanistan, đã bắt giữ 700 xe tải và xe quân sự như Humvees, cũng như hàng chục xe bọc thép và pháo các loại, đủ trang bị cho một trung đoàn cơ giới. Những con số gây sốc này, phản ánh một thực tế rằng, dưới sức ép của Taliban, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Afghanistan ở một số khu vực đang "biến mất", và đôi khi họ rút lui mà không dám chiến đấu. Sở dĩ có tình trạng này, là do cuối năm nay, Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan, nên có thể chính phủ Afghanistan sẽ thất thủ. Và điều này có nghĩa là một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị Mỹ viện trợ, hoặc bán cho Afghanistan, để giúp nước này chống lại Taliban, có thể rơi vào tay Taliban. Vào tháng 6, có tổng cộng 715 xe quân sự hạng nhẹ của Mỹ rơi vào tay Taliban và 65 chiếc khác bị phá hủy. Và đây chỉ là con số ước tính, rất có thể còn nhiều khoản thiệt hại khác chưa được tính đến. Hiện tại, thiệt hại về phương tiện được xác nhận chủ yếu bao gồm: 270 xe tải hạng nhẹ Ford Ranger; 141 xe tải hạng trung; 329 xe M1151 và xe quân sự phiên bản vận tải M1152 Humvee; 21 xe bọc thép chống mìn Oshkosh ATV. Theo báo cáo, trong năm 2018, Lực lượng vũ trang Afghanistan đã được trang bị 26.000 xe quân sự, trong đó có 13.000 chiếc Hummer với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đến năm 2021, tổng cộng 25.000 chiếc Hummer đã được bàn giao cho Afghanistan. Trong các cuộc giao tranh, chính phủ Afghanistan thường mất 100 chiếc Humvee mỗi tuần. Nếu Taliban có đủ nhiên liệu, số lượng phương tiện quân sự ngày càng tăng của lực lượng này, có thể tạo thành một lực lượng chiến đấu cơ động, giúp nhanh chóng tập hợp quân trên khắp Afghanistan. Đồng thời, những phương tiện này cũng có thể được sử dụng làm phương tiện mang vũ khí hạng nặng như súng cối, súng máy hạng nặng và súng không giật. Taliban cũng sử dụng Humvee bị bắt, để lẻn vào khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát, để thực hiện một cuộc tấn công đánh bom liều chết. Các phương tiện bọc thép mà quân đội Afghanistan bị mất bao gồm một số xe bọc thép M113 cũ và xe tăng Liên Xô, cũng như 27 xe bọc thép 15 tấn M1117, được trang bị súng máy và súng phóng lựu tự động MK19. Về pháo binh, ngoài 13 súng cối, Taliban còn thu giữ 17 pháo xe kéo 122mm D-30, tương đương sức mạnh của một tiểu đoàn pháo binh. Mặc dù lựu pháo này không phải là vũ khí công nghệ cao, nhưng chúng vẫn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu cách xa đến 15 km, và là vũ khí quan trọng trong tiến công các mục tiêu trong đô thị. Taliban cũng đã phá hủy (nhưng không thu giữ) 3 trực thăng vận tải Mi-17 và 1 UH-60A vào tháng 6. Tuy nhiên, những tổn thất được ghi nhận của quân đội Afghanistan cho đến nay, dường như không bao gồm các công nghệ nhạy cảm có thể đe dọa quân đội Mỹ, chẳng hạn như tên lửa đất đối không vác vai. Nếu thu giữ đủ thiết bị, Taliban cuối cùng sẽ cố gắng chuyển sang chiến tranh quy ước. Trong cuộc chiến này, họ sẽ đối mặt với quân chính phủ Afghanistan, thay vì sử dụng chiến thuật du kích đánh và chạy. Đối với Taliban, đây sẽ là một chiến thuật quen thuộc. Trước khi Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan vào cuối năm 2001, Taliban đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan, sở hữu hàng trăm xe bọc thép và thậm chí có một lực lượng không quân, được trang bị máy bay chiến đấu phản lực và máy bay vận tải; nhiều trong số đó được điều khiển bởi các phi công bị bắt. Nhưng sau vụ tấn công 11/9, vũ khí hạng nặng của Taliban đã bị quân đội Mỹ phá hủy. Mặc dù các lực lượng Mỹ và Afghanistan đã tiến hành các cuộc không kích chống lại Taliban trong 20 năm, nhưng Taliban vẫn quay trở lại vùng núi để tiếp tục chiến đấu. Khi Mỹ đạt được thỏa thuận với Taliban vào năm 2020, rõ ràng là không có sự tham gia của chính phủ Afghanistan, mặc dù hai bên đã tạm ngừng bắn hồi tháng 3, nhưng Taliban vẫn tiếp tục tấn công lực lượng chính phủ Afghanistan. Những tổn thất đáng kinh ngạc, của quân đội Afghanistan trong tháng 6 cũng cho thấy, ngày càng nhiều người Afghanistan tin rằng, chiến thắng quân sự của Taliban là không thể tránh khỏi. Điều này có thể cho thấy rằng Taliban sẽ chuyển sang một phương thức chiến tranh truyền thống hơn. Nhưng công bằng mà nói, quân chính phủ Afghanistan vẫn có thể đảo ngược đà bất lợi trong cuộc chiến với Taliban. Quân đội Afghanistan có lực lượng không quân hiệu quả, có khả năng chiến đấu ngày càng cao và một lực lượng đặc biệt, với nòng cốt là các cựu chiến binh. Các quốc gia láng giềng ở Afghanistan như Ấn Độ, Iran, Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các nước Trung Á, cũng có thể bù đắp khoảng trống mà Mỹ để lại sau khi rút quân. Mặc dù sự hỗ trợ như vậy, có thể đảm bảo sự tồn tại tiếp tục của chính phủ Afghanistan; nhưng điều đó, dường như không thể ngăn Taliban, duy trì vị thế vững chắc trong chính trường Afghanistan trong tương lai. Mặc dù Kabul có thể rơi vào tay Taliban, nhưng lực lượng này khó có thể duy trì hoạt động số xe cơ giới mà họ chiếm được từ Quân đội chính phủ Afghanistan do thiếu nhiên liệu hoặc nhân viên kỹ thuật. Vì vậy, dù chiếm được nhiều phương tiện cơ giới, nhưng phe Taliban khó có khả năng duy trì hoạt động. Nguồn ảnh: BI. Cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan trong quá khứ là lời cảnh tỉnh cho Mỹ. Nguồn: TheArchive.



