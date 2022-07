Tại sau UAV của Ukraine ngày càng mất tác dụng?

Với sự tiến bộ của công nghệ máy bay không người lái (UAV), đã khiến phương tiện này trở thành vũ khí phổ biến trên chiến trường hiện đại. UAV không phải là vũ khí của những quân đội hiện đại, mà cả những lực lượng nổi dậy cũng có thể sử dụng. Theo tạp chí Topwar, cả Nga và Ukraine đều sử dụng nhiều máy bay không người lái với những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cùng với thời gian, tác dụng của máy bay không người lái trên chiến trường của Quân đội Ukraine ngày càng trở nên kém hiệu quả hơn. Trang "Tin tức tham khảo" của Trung Quốc dẫn lời bài viết của Trung tá Paul Lushenko, một chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) và cũng là một chuyên gia quân sự trong quân đội Mỹ, đã bày tỏ quan điểm của mình về chiến trường Ukraine. Paul Lushenko đã viết bài về hoạt động của UAV ở chiến trường Ukraine, trên cơ sở các thông tin liên quan mà quân đội Mỹ thu được; thông tin cho biết: Ukraine đã sử dụng nhiều loại UAV thương mại và quân sự khác nhau ngay từ đầu, và đạt được kết quả tốt trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Sự kết hợp giữa máy bay không người lái và pháo binh đã đóng một vai trò quan trọng của Quân đội Ukraine, trong việc cản bước tiến của quân Nga. Máy bay không người lái TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở nên nổi tiếng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến này. Trung tá Paul tin rằng, giai đoạn đầu của cuộc chiến, một mặt, thế giới bên ngoài đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Ukraine và đánh giá quá cao tốc độ tiến công của quân Nga; mặt khác, Ukraine không có hệ thống tình báo hiệu quả và các UAV hỗ trợ hỏa lực tầm xa cho Ukraine. Khi Quân đội Ukraine được cung cấp các phương tiện trinh sát và thông tin tình báo, hiệu quả chiến đấu tăng lên rất đáng kể. Với sự giúp sức của UAV, đường tiếp vận hậu cần của Nga đã bị hỏa lực pháo binh Ukraine và các đội cơ động diệt tăng tấn công chính xác, làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Nga. Để đạt được hiệu quả như vậy, có một lực lượng tên là "Đội trinh sát trên không" ở Kiev, được thành lập vào năm 2014 và có thể “độ chế” UAV của riêng mình, cho các hoạt động chống thiết giáp. Và khi cuộc xung đột bùng nổ, Quân đội Ukraine có khoảng 50 đội có kỹ năng sử dụng UAV. Lúc cao điểm của giai đoạn đầu cuộc chiến, UAV của Quân đội Ukraine có thể được sử dụng để thực hiện 300 nhiệm vụ trinh sát mỗi ngày; nếu làm phép so sánh, thì lực lượng máy bay trinh sát cánh bằng, có người lái của Ukraine, chỉ có thể thực hiện nhiều nhất hơn 10 lần một ngày. Do đó, sau khi xung đột nổ ra, máy bay không người lái đã trở thành phương thức do thám chủ đạo của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, khi cuộc chiến tiếp diễn, việc sử dụng máy bay không người lái của Ukraine ngày càng kém hiệu quả; vậy đâu là lý do? Phân tích của các chuyên gia Mỹ đã chỉ ra rằng, khi tiến hành các hoạt động chiến đấu phi đối xứng, ảnh hưởng của hoạt động UAV là rõ ràng. Nhưng khi đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc cũng đầu tư vào UAV hoặc có năng lực tác chiến điện tử và phòng không vượt trội, thì hiệu quả của UAV bắt đầu giảm đáng kể. Đây chính là thực trạng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Quân đội Nga chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch, khả năng UAV của Quân đội Ukraine ngày càng trở nên kém hiệu quả. Khi Quân đội Nga thay đổi chiến thuật và chiến đấu kiên định, việc trinh sát bằng UAV của lực lượng tuyến trước Ukraine bắt đầu gặp vấn đề. Vì sau khi chiếc drone đến gần tiền tuyến, nó có thể may mắn sống sót sau một vài phi vụ, nhưng sẽ không may mắn được mãi, khi các vũ khí chống UAV của quân Nga được tăng cường. Đặc biệt là “niềm hy vọng” mang tên UAV TB2, mà Ukraine nhập của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng phòng không chiến trường của Quân đội Nga bắn hạ với số lượng lớn, nhuệ khí của Quân đội Ukraine bắt đầu giảm sút và tình hình càng tệ hơn, khi Quân đội Ukraine không đủ khả năng trinh sát. Hiện tại, phía Ukraine đã bắt đầu yêu cầu về sự hỗ trợ của các loại UAV khác của NATO, chẳng hạn như các loại UAV tự sát "Switchblade" và "Phoenix Ghost"; một mặt, Ukraine cần các UAV cảm tử nhỏ như vậy để giảm chi phí, từ đó tăng số lượng; mặt khác, nó là một vũ khí tấn công hiệu quả. Các chuyên gia từ Viện nghiên cứu "Brookings Institution" của Mỹ chỉ ra rằng, lực lượng chiến đấu của quân đội Ukraine hiểu rất rõ tầm quan trọng của UAV trong cuộc chiến, nhưng lại thiếu khả năng ứng dụng linh hoạt UAV. Trong tay của Lực lượng vũ trang Ukraine, máy bay không người lái giống như một máy bay giá rẻ, ngày càng được sử dụng rộng rãi; nhưng chỉ được sử dụng để trinh sát hoặc tấn công đơn giản. Nhưng một khi đối phương có tâm thế sẵn sàng, những thiếu sót về UAV cũng như trình độ khả năng kỹ, chiến thuật của Quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng bộc lộ rõ ràng và đối phương có thể triệt để sử dụng.

