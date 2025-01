Đặc nhiệm JTF 2, đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ của Canada

Được thành lập vào tháng 4/1993, đặc nhiệm JTF2 trực thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Canada (CANSOFCOM) và đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Trước khi JTF2 ra đời, Đội Phản ứng Khẩn cấp Đặc biệt (Special Emergency Response Team - SERT) của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đảm nhận nhiệm vụ chống khủng bố. Tuy nhiên, sau khi SERT giải thể, JTF2 được thành lập để tiếp quản và mở rộng các nhiệm vụ này. Ban đầu, đơn vị bao gồm khoảng 100 thành viên, chủ yếu tuyển chọn từ các trung đoàn bộ binh và dù của Quân đội Canada. Trải qua thời gian, JTF2 đã mở rộng quy mô và nâng cao năng lực, trở thành lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ với khoảng 300 nhân sự. Đơn vị này đặt trụ sở tại Trung tâm Huấn luyện Đồi Dwyer, gần Ottawa, với cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho việc huấn luyện và triển khai nhiệm vụ. JTF2 được tổ chức thành các đội chuyên trách, bao gồm đội bắn tỉa, đội tấn công và các bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Nhiệm vụ chính của đơn vị bao gồm: thực hiện các hoạt động nhằm ngăn chặn và đối phó với các mối đe dọa khủng bố đối với Canada và công dân nước này; triển khai các chiến dịch giải cứu con tin trong các tình huống nguy cấp; thu thập thông tin tình báo trong các khu vực nguy hiểm hoặc khó tiếp cận; đảm bảo an ninh cho các quan chức cấp cao và các sự kiện quan trọng. Sau sự kiện 11/9, JTF2 được triển khai tới Afghanistan, tham gia vào các chiến dịch chống Taliban và Al-Qaeda cùng với lực lượng đặc nhiệm quốc tế. Trong giai đoạn này, JTF2 đã bắt giữ và tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố, đóng góp quan trọng vào nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. JTF2 còn được triển khai để bảo vệ Đại sứ quán Canada và hỗ trợ ổn định tình hình trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Haiti. Đơn vị này cũng tham gia vào chiến dịch giải cứu các nhà hoạt động bị bắt cóc tại Baghdad, phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Anh và Mỹ. Trong bối cảnh Taliban tiếp quản Kabul, JTF2 được triển khai để hỗ trợ di tản nhân sự khỏi Đại sứ quán Canada và bảo vệ công dân Canada. Thành viên của JTF2 trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện khắt khe, bao gồm các kỹ năng như cận chiến, bắn tỉa, nhảy dù, lặn và tác chiến trong môi trường đô thị. Đơn vị được trang bị các thiết bị hiện đại, phù hợp với đa dạng nhiệm vụ, từ vũ khí cá nhân đến phương tiện di chuyển chuyên dụng. Hoạt động của JTF2 được giữ bí mật cao độ để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hiệu quả của các nhiệm vụ. Mặc dù thông tin chi tiết về các chiến dịch thường không được công bố, JTF2 được đánh giá cao về khả năng và sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của Canada trên trường quốc tế trong lĩnh vực chống khủng bố. Với hơn ba thập kỷ hoạt động, JTF2 đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và tham gia vào các sứ mệnh quốc tế. Sự tinh nhuệ và chuyên nghiệp của đơn vị này không chỉ thể hiện qua các chiến dịch thành công mà còn qua cam kết bảo vệ hòa bình và ổn định trên toàn cầu. (Nguồn ảnh: Wikipedia, canada.ca, X, CBC, The Canadian Press).

