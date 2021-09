Tại sao Trung Quốc phải mua Ka-52K của Nga cho tàu đổ bộ?

Với việc thiếu loại máy bay trực thăng tấn công hạng nặng, để hoạt động trên các tàu cho các hoạt động đổ bộ và tấn công mặt đất, chủ yếu xuất phát từ việc ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trong nước của Trung Quốc, không có khả năng chế tạo. (Ảnh: Trực thăng Z-10 của Trung Quốc). Phương án khả thi duy nhất là mua trực thăng Ka-52K của Nga, để Trung Quốc có thể có ngay được phương tiện, sử dụng làm phương tiện đổ bộ chiếm đảo. Giá một chiếc Ka-52K có giá là 20 triệu USD; một mức giá khá rẻ cho một phương tiện đổ bộ như vậy. Quyết định mua trực thăng vũ trang Ka-52K được đưa ra, khi một phái đoàn Trung Quốc đến thăm dây chuyền sản xuất trực thăng Kamov ở Primorye Krai, vùng Viễn Đông của Nga. Hợp đồng mua trực thăng này có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc, vì nó diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Đài Loan, khó có thể có một cuộc "đoàn tụ" bằng biện pháp hòa bình, mà phải dùng đến vũ lực. Trong khi Hải quân (PLAN) và Không quân Trung Quốc (PLAAF) có thể đánh bật các lực lượng không quân và hải quân của Đài Loan, thì các mục tiêu trên biển và đất liền nhỏ hơn sẽ cần phải được trực thăng tấn công hạng nặng "xử lý", khi một cuộc xâm lược trên bộ bắt đầu. Các cuộc tập trận của Trung Quốc từ lâu đã dự tính tiêu diệt các mục tiêu mặt đất tầm trung và được bọc thép nặng từ trên không, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh trên bộ; và có thể không ai khác ngoài quân đội Đài Loan. Do vậy trực thăng Ka-52K sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho Hải quân Trung Quốc lúc này. Ka-52 Katran là một phiên bản hải quân của trực thăng Ka-52 Alligator, có thể mang tên lửa chống hạm hạng nặng với tầm bắn trên 100 km, tên lửa không đối đất, một khẩu pháo 30mm và radar với phạm vi phát hiện mục tiêu hơn 200 km. Với trang bị này, Ka-52K làm cho nó gần như trở thành một trực thăng đa nhiệm, có khả năng hỗ trợ không quân tầm gần như một trực thăng hạng nặng và một máy bay trực thăng trinh sát tiến công, vừa cung cấp dữ liệu mục tiêu, vừa tiến công bằng vũ khí trên trực thăng. Ka-52K sử dụng các cánh quạt gấp, thuận lợi bố trí trên các nhà chứa máy bay trên các tàu chiến chật hẹp; ngoài ra đây là loại trực thăng có ghế phóng dù cho phi công. Thân máy bay và các hệ thống được xử lý chống ăn mòn đặc biệt, để hoạt động trong điều kiện biển. Trong khi trực thăng tấn công Harbin Z-10 của Trung Quốc được coi là một phương tiện không kém Ka-52K, nhưng nó vẫn nằm trong danh mục trực thăng tấn công hạng nhẹ/ trung bình, chủ yếu nhờ vào sức mạnh động cơ của nó. Ngay cả những biến thể trực thăng mới nhất của Trung Quốc, vẫn tiếp tục được trang bị động cơ tuốc bin trục WZ-9. Trong khi đó, động cơ WZ-16 vẫn đang được phát triển và chưa đi vào sản xuất hàng loạt. Các vấn đề về hiệu suất của động cơ là một trong những lý do khiến Pakistan từ chối Z-10 và chọn trực thăng tấn công T-129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ. So với công suất 1.300HP do động cơ tuốc bin trục WZ-9 tạo ra, Klimov VK-2500 cung cấp công suất cho Ka-52K tạo ra gần gấp đôi, với công suất 2.500HP. Z-10 cũng không thể mang theo trọng tải tối đa được chỉ định là 16 tên lửa chống tăng HJ-10. Tương tự như vậy, ngay cả tấm giáp bọc ca bin của Z-10, cũng được làm bằng graphene nhẹ, vì động cơ của Z-10 không thể nâng được trọng lượng tăng thêm. Trực thăng Ka-52K cũng nặng hơn 12 tấn, so với trọng lượng 7 tấn của WZ-10. Mặc dù cả hai đều là máy bay trực thăng hai động cơ, nhưng nhu cầu về một chiếc trực thăng được trang bị vũ khí và bọc thép nặng, vừa có thể trinh sát, giám sát vừa có thể tiến công mặt đất, thì Z-10 hoàn toàn không thể đáp ứng. Trực thăng Ka-52 có thể chịu được đạn xuyên giáp 12,7 mm và mảnh đạn 23 mm, thậm chí bản thân các cánh quạt cũng có khả năng chịu được sức công phá của vũ khí cỡ nhỏ. Do đó, các đơn vị phòng không của Đài Loan sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với những chiếc trực thăng Ka-52 này, khi những chiếc trực thăng bay rất thấp, thường chỉ cách mặt đất từ 100-200 mét. Những chiếc Ka-52K mà Trung Quốc mua của Nga, dự kiến sẽ bố trí trên tàu đổ bộ tiến công (LHD) Type-075, có trọng lượng choán nước hơn 40.000 tấn; trở thành một trong những tàu chiến đổ bộ lớn nhất, chỉ đứng sau những tàu mà Hải quân Mỹ sở hữu. Type-075 ngoài chở trực thăng, binh lính và hàng hóa, chúng còn có thể chở xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và pháo kéo, và các phương tiện chiến thuật mặt đất nhỏ hơn. Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh khi được phỏng vấn cho biết, “Quân đội Trung Quốc đã nghiên cứu khả năng mua Ka-52K của Nga trong một thời gian dài. Type 075 cần có những phương tiện đổ bộ bằng trực thăng tấn công hạng nặng; trong khi đó, Ka-52K là máy bay trực thăng tấn công trên tàu đổ bộ hàng đầu của Hải quân Nga; trực thăng có cánh có thể gấp vào khi không sử dụng và có trọng lượng cất cánh cao hơn, nên có thể tiết kiệm không gian chật hẹp của tàu đổ bộ và đáp ứng nhu cầu của Type 075 LHD và của PLA”. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng Ka-52 với thiết kế đồng trục có khả năng hoạt động trên biển cực kỳ hoàn hảo. Nguồn: Foxt.



