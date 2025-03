Hé lộ chi tiết bất ngờ về dung mạo thật của Chúa Jesus

Chúa Jesus là một trong những nhân vật được vẽ nhiều nhất trong các tác phẩm nghệ thuật phương Tây. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện chưa thể khẳng định đâu mới là mô tả chính xác về ngoại hình, dung mạo của Chúa Jesus. Bởi lẽ, nhiều quốc gia phương Tây mô tả Chúa Jesus có thân hình cao, gầy với mái tóc dài màu nâu nhạt, làn da trắng và đôi mắt sáng màu. Trong khi đó, một số nơi trên thế giới khắc họa hình ảnh Chúa Jesus giống với người da đen, người Ả Rập hoặc người Tây Ban Nha. Vào năm 235, giới chuyên gia tìm thấy tranh vẽ khắc trên tường Nhà thờ Dura Europos và nhận định đây là một trong những mô tả sớm nhất về Chúa Jesus. Bức họa có tên "Healing of the Paralytic" mô tả Chúa Jesus khi còn trẻ với khuôn mặt không có râu, tóc ngắn và xoăn, mặc áo dài ngang thắt lưng còn chân đi dép quai hậu. Trong tranh, Ngài đang giúp một người đàn ông tàn tật hàn gắn những đau đớn về cả thể xác và tâm hồn. Tới thế kỷ thứ 4, công chúng biết đến bức chân dung khắc họa Chúa Jesus với mái tóc dài và khuôn mặt để râu khi Ngài ở tuổi trưởng thành. Bức chân dung này là tác phẩm do Marcellinus và Peter thực hiện. Vào thế kỷ thứ 5, bức khảm “The Good Shepherd” được các chuyên gia tìm thấy trong lăng mộ Galla Placidia có khắc họa hình ảnh Chúa Jesus mang đặc điểm khá giống người La Mã cổ đại. Lần này, Ngài không để râu nhưng có vầng hào quang ở sau lưng. Đến năm 2017, nhà sử học Ralph Ellis cho hay một đồng xu nhỏ bằng đồng có niên đại từ thế kỷ 1 được cho là lưu giữ hình ảnh duy nhất của Chúa Jesus. Ban đầu, người đàn ông in hình trên đồng tiền xu được cho là gương mặt của vua Manu - người cai trị vương quốc Edessa, ngày nay là vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Sau gần 30 năm nghiên cứu, nhà sử học Ralph nhận định vua Manu và Chúa Jesus là cùng một người. Theo hình ảnh trên đồng xu, Chúa Jesus có vóc dáng bình thường và có để râu. Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm được manh mối dựa trên mô tả của tông đồ Matthew về sự kiện ở Gethsemane. Theo tông đồ Matthew, khuôn mặt của Chúa Jesus có các đặc điểm mang nhiều nét điển hình của người Semite trong thời kỳ đó. Do có nhiều ghi chép, mô tả về Chúa Jesus nên đến nay giới chuyên gia vẫn chưa thể chắc chắn đâu mới là dung mạo thực sự của Ngài. Mời độc giả xem video: Bí ẩn không lời giải về nhà thờ đá do “thiên thần xây dựng”.

