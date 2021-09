Trực thăng vũ trang Ka-52K đã kiếm được "khách sộp" để xuất khẩu

Trực thăng vũ trang Ka-52K vừa mới được Nga cho ra mắt cách đây ít lâu, đã kiếm được một khách hàng rất "sộp" để xuất khẩu - đó là Trung Quốc. Theo các thông tin vừa được truyền thông Nga đăng tải, Trung Quốc đã dự kiến đặt hàng một loạt các máy bay trực thăng vũ trang, để trang bị cho tàu đổ bộ trực thăng tương lai. Theo những hình ảnh được đăng tải trên trang Dambiev của Nga, loại tàu đổ bộ trực thăng sẽ được trang bị trực thăng đồng trục, nhiều khả năng sẽ là Type 075 - một trong những lớp tàu vận tải đổ bộ mới nhất của Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó theo tờ Avia.pro của Nga, phía Bắc Kinh sẽ đặt hàng ít nhất 36 trực thăng vũ trang Ka-52K, để trang bị cho các tàu đổ bột trực thăng này. Được phát triển từ phiên bản Ka-52, trực thăng Ka-52K Katran là phiên bản cải tiến dành riêng cho hải quân, có khả năng tương thích tốt với các loại tàu chiến, tàu sân bay hay tàu đổ bộ. Khác với các phiên bản cũ trước đây, trực thăng Ka-52K Katran có thiết kế gần như mới hoàn toàn, với rất nhiều đường nét khác biệt so với phiên bản gốc. Các chuyên gia đánh giá, kiểu dáng khí động học của Ka-52K đã có nhiều cải tiến cực kỳ đáng giá, so với phiên bản cũ. Các cải tiến của Ka-52K Katran, được cho là để tối ưu hóa khả năng cất - hạ cánh và hoạt động trên tàu chiến của hải quân. So với phiên bản Ka-50 và Ka-52, Ka-52K có trọng lượng cất cánh tối đa cao hơn, kèm theo đó là kính buồng lái có thiết kế mới. Ngoài ra, trực thăng Ka-52K còn được trang bị hệ thống radar và cảm biến mới. Trong đó, quan trọng nhất là hệ thống laser quang điện tử, được phát triển bởi KRET. Phía Nga quảng cáo, trực thăng Ka-52K có khả năng tương thích với nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau, trong đó bao gồm nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm mục tiêu, tuần tra biển, hộ tống tàu hàng,... Các loại vũ khí của trực thăng này bao gồm, một khẩu pháo 30mm tự động 2A42 với khả năng bắn đạn nổ mảnh, đạn nổ mạnh hoặc đạn xuyên giáp. Ngoài ra, hai giá treo vũ khí hai bên thân của trực thăng Ka-52K Katran còn có thể mang theo được các loại tên lửa Kh-31, Kh-35 - tương tự như các phiên bản MiG-29K hay Su-33. Việc trực thăng Ka-52K có thể mang được toàn bộ các loại vũ khí tương tự như các tiêm kích hạm của Nga, mở ra tương lai rất lớn cho loại trực thăng này, khi nó có thể hoạt động hiệu quả ngay trên tàu sân bay Nga, mà không đòi hỏi thêm bất cứ yêu cầu đặc biệt nào về mặt hậu cần. Nguồn ảnh: Foxt. Sức mạnh của trực thăng vũ trang Ka-52 và Mi-24 trong biên chế lực lượng vũ trang Nga. Nguồn: MilitaryNews.



