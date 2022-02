Tại sao phương Tây cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 20/2?

Các cơ quan tình báo phương Tây đã đưa ra “thông tin mới” về ngày Nga “xâm lược” Ukraine. Ngày 16/2, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Estonia cho biết, khoảng 10 nghìn quân của Nga đang tiến về biên giới Ukraine và Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạn chế, bao gồm ném bom và chiếm các khu vực trọng yếu bằng tên lửa, nhưng tránh các thành phố đông dân? Còn người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, trong một tuyên bố hiếm hoi cho biết rằng, đã có thêm nhiều xe tăng, xe bọc thép, trực thăng và một bệnh viện dã chiến của Nga đang di chuyển về phía biên giới Ukraine? Vậy tại sao ngày 20/2 lại gây lo lắng cho phương Tây, những người đang “lo lắng” hộ Ukraine? Mạng Tin tức Chính trị Mỹ đưa ra mốc thời gian Nga tấn công Ukraine sẽ vào 20/2. Vậy tại sao Mỹ tiếp tục tin rằng, ngày 20/2, Nga tấn công Ukraine, khi Nga đang tiến hành rút quân khỏi biên giới Ukraine? Lý do có thể đó là vào ngày 20/2, cuộc tập trận chung Nga-Belarus kết thúc. Cũng vào ngày 20/2, Hội nghị An ninh Munich bế mạc; do có sự tham gia cá nhân của Phó Tổng thống Mỹ Harris và Tổng thống Ukraine Zelensky (Nga từ chối tham dự) và ngày 20/2 cũng là ngày bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Vào ngày 17/2, Thư ký báo chí của Điện Kremlin Peskov nói rằng, Nga đã nghe rất nhiều về ngày của cái gọi là “cuộc xâm lược”; đó là tin tức vô trách nhiệm và giả mạo. Còn Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, việc tình hình leo thang xung quanh Ukraine có kết thúc vào ngày 20/2 hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào Nga, bởi đó không phải là điều mà Nga chủ trương. Và cuộc tập trận Nga-Belarus sẽ kết thúc vào ngày này theo kế hoạch. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ không chỉ là lời nói. Vào ngày 17/2, Gorman, Phó đại sứ Mỹ tại Nga đã bị trục xuất khỏi Nga. Nga cũng kiên quyết yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Trung và Đông Âu và vùng Baltic. Về việc Nga tuyên bố rút quân, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/2 trả lời rằng, ông mới chỉ “nghe nói về việc này chứ chưa nhìn thấy”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết, tính đến sáng ngày 16/2, Nga mới chỉ rút một số lượng nhỏ quân, và vẫn duy trì lực lượng 140.000 quân ở biên giới Nga-Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng, Ukraine đã triển khai 120.000 binh sĩ tác chiến chung ở khu vực Donbass. Liên quan đến việc “hoãn thời điểm” Nga tấn công Ukraine đến ngày 20/2, ông Reznikov nói rằng, truyền thông phương Tây đã “đạt được mục tiêu”, khi “gây được sự chú ý” của thế giới về “sự đe dọa” của Nga. Còn Sobko, Phó chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Nội địa Ukraine, thì phàn nàn với giới truyền thông rằng, có quá ít tình nguyện viên đăng ký tham gia bảo vệ quê hương. Ông Sobko nói rằng, hy vọng có nhiều người dân Ukraine xếp hàng để đăng ký, nhưng thực tế không có nhiều. Bộ trưởng Quân đội Ukraine nói rằng, một kế hoạch tác chiến phi đối xứng ở khu vực biên giới đã được hình thành. Ngày 16/2, trong khuôn khổ cuộc tập trận “Bão tuyết-2022”, quân đội Ukraine đã tiến hành diễn tập sử dụng UAV TB2 và phóng tên lửa chống tăng Javelin và NLAW. Ngày 16/2, Tổng thống Zelensky tổ chức một cuộc họp quân sự ở vùng Donetsk để nghe báo cáo về tình hình an ninh ở Donbas và công tác chuẩn bị phòng thủ của quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trấn áp hoạt động tuyên truyền của Nga và yêu cầu tăng cường ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông Ukraine ở miền Đông Ukraine. Vào ngày 17/2, Tổng thống Zelensky đã thị sát vùng biển tại khu vực Biển Azov bằng tàu cao tốc của lực lượng tác chiến chung. Cùng ngày, ông nói rằng Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán nào với Nga để thiết lập hòa bình. Từ ngày 17-49/2, truyền thông Nga cho biết, các lực lượng dân quân ly khai miền Đông Ukraine cáo buộc quân đội chính phủ Ukraine đã pháo kích vào khu vực kiểm soát của họ. Trong khi đó, Quân đội Ukraine tố cáo lực lượng dân quân ly khai sử dụng pháo hạng nặng để tấn công các ngôi làng ở vùng Luhansk. Ông Peskov ngày 17/2 cho biết, trong những ngày gần đây, các hành động khiêu khích của Kiev tại Donbass ngày càng gia tăng. Trong 24 giờ qua, các phương tiện truyền thông đã thổi phồng rằng Nga vẫn giữ được tiềm lực tấn công khổng lồ ở khu vực biên giới; nhưng ngược lại, không có phương tiện truyền thông phương Tây nào nói về tiềm năng tấn công khổng lồ của Ukraine. “Cuộc xâm lược đã kết thúc, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc”. Một cuộc chiến Nga-Ukraine hiện có vẻ khó xảy ra, nhưng nếu chính phủ Ukraine cố gắng chiếm lại Donbass bằng vũ lực, quân đội Nga có thể đáp trả dữ dội. Chừng nào xung đột Donbass còn tiếp diễn, khả năng xảy ra chiến tranh vẫn còn. Nguồn ảnh: Pinterest.

