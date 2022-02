Cuộc khủng hoảng tạm dừng, Ukraine nhận tổn thất rất lớn

Ngày 15/2 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một số đơn vị ở quân khu giáp ranh giữa Nga và Ukraine đang trở về căn cứ sau khi hoàn thành “khóa huấn luyện”. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Nga đã trở về căn cứ sau cuộc tập trận; nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành được đưa lên tàu hỏa. Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Peskov cũng cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine và an ninh. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các thông tin về kế hoạch xâm lược Ukraine của Nga, chỉ là “thông tin khủng bố”. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Biden đã có bài phát biểu trước công chúng về tình hình Nga và Ukraine hiện nay, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các con đường ngoại giao để tránh xung đột. Đánh giá từ biểu hiện của tất cả các bên, tình hình căng thẳng ở Nga và Ukraine đã “dịu đi một chút”, khiến niềm tin toàn cầu tăng trở lại; tài sản trú ẩn an toàn như dầu thô và vàng đã giảm, nhưng chỉ số sợ hãi “VIX” vẫn ở mức cao (điểm số 25). Tuy nhiên trước tình hình giảm leo thang, Ukraine vẫn chưa “thực sự tin tưởng”. Ngoại trưởng Ukraine Kulba phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ tin điều đó, chỉ khi chúng tôi tận mắt chứng kiến thấy quân đội Nga rút đi, khi đó chúng tôi mới tin rằng tình hình đã dịu đi”. Tuy nhiên Ukraine đang trở thành “kẻ bại trận” lớn nhất, là bên phải chịu tổn thất và khi họ nhận ra thì đã quá muộn màng. Ukraine hiện đang biến thành nơi “tranh giành ảnh hưởng” của Mỹ và Nga thời “hậu chiến tranh Lạnh”; đồng thời kéo theo cả sự bất ổn của cả châu Âu. Ngày 15/2 theo giờ địa phương, ông Arahamia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Đảng Công chức Nhân dân cầm quyền Ukraine, đã chỉ trích truyền thông phương Tây tung tin thất thiệt rằng, Nga đang chuẩn bị “xâm lược” Ukraine, gây hoang mang trong xã hội và gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Ukraine. Ông Allahamia cho biết, thông tin Nga “xâm lược” Ukraine, đã khiến nhiều nhà xuất khẩu từ chối đơn đặt hàng và khiến Ukraine thiệt hại từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng. Khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken thông báo điều chuyển các nhân viên đại sứ quán Mỹ đến Lviv, những tin tức kiểu này đã khiến Ukraine mất hàng trăm triệu USD. Không chỉ bị rút vốn và nhân sự nước ngoài với số lượng lớn, trong bối cảnh truyền thông và các chính trị gia phương Tây thổi phồng việc Nga sẽ “xâm lược” Ukraine, khiến nhiều nghị sĩ Ukraine đã “nhanh chóng” bỏ trốn ra nước ngoài xin tị nạn. RIA Novosti của Nga đưa tin rằng, Nghị viện Ukraine (Verkhovna Rada) đáng lẽ có 423 thành viên; nhưng khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova đăng một bức ảnh chụp hội trường quốc hội Ukraine trên Telegram, cho thấy chỉ có 216 nghị sĩ có mặt. Trước tình hình trên, khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng đã có bài phát biểu trên truyền hình, yêu cầu các nhà lập pháp nước này phải về nước trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trong khủng hoảng Ukraine vẫn thấy nhiều điểm sáng, đó là việc các quốc gia đứng đầu châu Âu như Pháp và Đức, rất tích cực tiến hành các hoạt động ngoại giao, nhằm tháo ngòi nổ xung đột; không giống như Mỹ đang thổi bùng ngọn lửa. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, xung đột quân sự về Ukraine sẽ có tác động hạn chế đối với Mỹ, nhưng nó sẽ dẫn đến một loạt hậu quả không thể chịu đựng được đối với các nước châu Âu, bao gồm người tị nạn lớn, thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Vì lý do này, tránh xung đột ở Ukraine là mục tiêu hàng đầu của châu Âu. Cũng theo các chuyên gia, ngay cả khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không nổ ra, các nước phương Tây sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga, khiến giá khí đốt tăng cao; điều này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu. Về nguồn cung cấp khí đốt ở châu Âu, Nga chiếm gần 40%. Hiện tại, tồn kho khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử và giá khí đốt tự nhiên đã tăng nhanh chóng. Trong khi đó nguồn cung từ Mỹ lại rất hạn chế và giá quá cao do đường vận chuyển xa. Nguồn ảnh: Foxt.

