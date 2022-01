Tại sao Malaysia lặn lội sang tận Trung Đông để mua máy bay cũ?

Malaysia đang hy vọng mua toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu đa năng Boeing F/A-18 Hornet của Kuwait, mặc dù các cuộc thảo luận giữa hai chính phủ về việc mua bán vẫn chưa bắt đầu. Phát biểu trong phiên chất vấn và trả lời tại Quốc hội Malaysia, Thứ trưởng Quốc phòng nước này Ikmal Hisham Abdul Aziz cho biết, quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách mua phi đội 33 máy bay phản lực F/A 18 Hornet của Không quân Kuwait. Ông lưu ý rằng Kuwait Hornet vẫn ở trong tình trạng tốt với số giờ bay tương đối thấp và việc bổ sung chúng cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), “chắc chắn sẽ nâng cao mức độ sẵn sàng và khả năng của RMAF trong việc bảo vệ không gian trên không của Quốc gia”. Ông cũng nói thêm rằng Malaysia đang có kế hoạch vận hành những chiếc máy bay này đến năm 2035. Malaysia hiện đang vận hành một phi đội gồm 8 máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi F/A-18D trong vai trò phòng không và tấn công. Ngoài ra, nước này cũng đang biên chế 18 máy bay phản lực Sukhoi Su-30MKM Flanker-H do Nga chế tạo. Su-30MKM được mua lại vào năm 1997 và đã được nâng cấp trong thập kỷ qua. Những cải tiến gia tăng bao gồm việc tích hợp hệ thống kết hợp mũ bảo hiểm, tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và đạn tấn công trực tiếp dẫn đường bằng vệ tinh cũng như bổ sung liên kết dữ liệu Link-16. Kuwait đang tìm cách thanh lý phi đội F/A-18C một chỗ ngồi và F/A-18D, 40 chiếc được mua lại sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Tiểu vương quốc nhỏ ở Vịnh Ba Tư hiện đang nhận 28 chiếc Eurofighter Typhoon và một số lượng tương tự máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet. Malaysia đã từng xem xét F/A-18 Super Hornet và Typhoon cùng với Dassault Rafale của Pháp khi nước này tán thành việc mua sắm một máy bay chiến đấu đa năng mới. Tuy nhiên, vấn đề ngân sách khiến các máy bay đánh chặn MiG-29 Fulcrum do Nga chế tạo, đã lặng lẽ rút khỏi biên chế của Malaysia mà không có người thay thế. Thay vào đó, quốc gia này đã tập trung vào việc mua một máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới để thay thế phi đội máy bay huấn luyện phản lực Hawk 108 và máy bay chiến đấu hạng nhẹ Hawk 208 từ cuối những năm 1990 và đã bị hàng loạt vụ rơi và tai nạn. Mua được Kuwait Hornet sẽ cho phép RMAF tăng cường lượng không quân hiện có, mặc dù sức mạnh còn hạn chế. Hiện Malaysia có 8 máy bay dòng Hornet trong biên chế và đang thiếu so với sức mạnh của một phi đội máy bay chiến đấu điển hình phải gồm ít nhất 12 máy bay. Tuy nhiên, nếu Malaysia thành công trong việc mua các máy bay phản lực Kuwait thì có thể cần phải tân trang lại các máy bay này để đưa chúng phù hợp với đội máy bay Hornet hiện có của nước này để đảm bảo tính thống nhất của đội bay. Mong muốn tăng cường khả năng phòng không của Malaysia đã có thêm động lực bởi sự xâm nhập công khai của 16 máy bay Trung Quốc tới một bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông vào cuối tháng 5/2021. Các máy bay phản lực của Trung Quốc đã tiếp cận trong vòng 60 dặm tính từ bờ biển của Malaysia và khiến RMAF phải huy động máy bay Hawk 108 để đáp trả. Tuy nhiên, nước này có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh giành Kuwait Hornet từ các bên quan tâm khác, vì Tunisia được cho là cũng muốn mua các máy bay phản lực này. Bất kỳ người mua tiềm năng nào cũng sẽ cần sự cho phép của chính phủ Mỹ để hoàn tất giao dịch. Nguồn ảnh: Foxt.

