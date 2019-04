Tại sao lính Mỹ lại "phát cuồng" vì xe Jeep trong CTTG 2?

Được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng của quân đội Mỹ, xe Jeep là sản phẩm thiết kế của cả hai công ty sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ bao gồm Willy-Overland Motors và Ford Motor. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Tổng cộng đã có tới 640.000 chiếc Jeep được sản xuất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong số đó có 360.000 chiếc do hãng Willy sản xuất và 270.000 chiếc do Ford sản xuất. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Tổng cộng cũng có tới 7 phiên bản xe Jeep khác nhau được sản xuất bởi ba tập đoàn xe hơi lớn của Mỹ. Tuy nhiên về cơ bản chúng không có nhiều khác biệt và phần lớn các bộ phận của xe này khi thay vào loại xe khác vẫn có thể sử dụng bình thường. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Cách duy nhất để lính Mỹ phân biệt xem chiếc Jeep mình đang sử dụng thuộc hãng nào sản xuất là nhìn vào... tên hãng sản xuất dập trên động cơ xe. Từ bên ngoài, rất khó để phân biệt các phiên bản của xe Jeep và hãng sản xuất ra chúng. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Thiết kế của xe Jeep cũng được đơn giản hoá tối đa để phục vụ cho mục đích quân sự. Loại xe này nguyên bản không có chìa khoá, để đề nổ, người sử dụng sẽ có một chiếc cần bên trong xe và chỉ việc đẩy cần xuống dưới. Khi muốn tắt động cơ, lái xe chỉ việc kéo cần lên trên. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Thậm chí đến cả cửa xe cũng được loại bỏ. Xe được trang bị mái làm bằng vải bạt nhưng trên chiến trường, phần lớn xe Jeep hoạt động dưới dạng mui trần và kể cả khi bị mưa ngập khoang lái, xe vẫn hoạt động bình thường do hệ thống điện trên xe cũng không có gì quá phức tạp để hỏng. Nguồn ảnh: WWIIjeepparts. Hộp số của xe Jeep cũng đơn giản không kém với chỉ hai số tiến và một số lùi. Động cơ 4 xy lanh của xe cung cấp tối đa 60 mã lực ở vòng quay 4000 và có thể chạy được với tốc độ tối đa 65 km/h. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Phiên bản "hạng nặng" nhất của Jeep nặng chỉ vỏn vẹn 2,2 tấn trong khi đó phiên bản nhẹ nhất chỉ nặng chưa tới 600 kg. Ảnh: Lính Anh tự chế hệ thống dây ròng rọc để đưa xe Jeep qua sông, qua vực mà không cần cầu. Nguồn ảnh: Life. Mặc dù rất "nhẹ cân" nhưng các xe Jeep có thể tải được tối đa lên tới nửa tấn hàng hoá mà vẫn di chuyển, lên dốc tốt. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Đây là một trong những loại phương tiện hiếm hoi có mặt trên mọi mặt trận trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Kể cả những nơi Mỹ không tham chiến, xe Jeep vẫn có mặt dưới dạng hàng viện trợ của Mỹ cho đồng minh. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Loại phương tiện này có rất nhiều mục đích sử dụng, từ trinh sát, vận tải cho tới tải thương hay làm xe riêng của sĩ quan mặt trận. Nhiều nguồn tin khẳng định số lượng sĩ quan Mỹ thiệt mạng khi đang di chuyển trên xe Jeep là nhiều hơn mọi phương tiện khác trên chiến trường. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Để đóng gói từ Mỹ và vận chuyển xuyên biển ra mặt trận, xe Jeep được cho vào trong hộp gỗ một cách gọn gàng với lốp xe, cần vô lăng được tháo rời. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Quân đội Mỹ cùng đồng minh đã bỏ lại hàng trăm nghìn chiếc Jeep ở khắp châu Âu vì chi phí để mang chúng quay về nước còn cao hơn cả chi phí sản xuất mới. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Tới nay, nhiều công ty ở Mỹ vẫn bán loại Jeep nguyên bản mới cứng tồn kho từ Chiến tranh Thế giới thứ hai với giá chỉ khoảng 25.000 tới 30.000 USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Motorsport. Mời độc giả xem Video: Lính dù Đức đối mặt với xe tăng T-34 của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

