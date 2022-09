Tác chiến điện tử Nga rơi vào tay Ukraine, Trung Quốc cũng "liên đới"?

Sau khi phải triệt thoái trên hướng Kharkov, quân đội Nga lại nhận được tin dữ, khi nhiều vũ khí, khí tài hiện đại của họ, không kịp phá hủy, để rơi vào tay Ukraine; trong đó có bộ khí tài tác chiến điện tử Khibiny. Trước đó, một máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Nga, trong quá trình hỗ trợ các lực lượng chiến đấu mặt đất chiến đấu, đã bị phòng không Ukraine bắn hạ tại vùng Kharkov và một thùng tác chiến điện tử Khibiny của chiếc Su-30SM này, vẫn còn tương đối nguyên vẹn, trong đống đổ nát của chiếc máy bay bị bắn rơi. Việc quân đội Nga để rơi hệ thống tác chiến điện tử Khibiny vào tay Ukraine, chắc chắn sẽ bị rò rỉ công nghệ vào tay phương Tây. Điều quan trọng nhất là truyền thông phương Tây cho rằng, tiêm kích Su-35 và Su-30 do Trung Quốc nhập khẩu từ Nga, cũng có các thiết bị tương tự. Khibiny là tên một ngọn núi trên bán đảo Kola, lãnh thổ của Nga bên ngoài Vòng Bắc Cực. Khibiny được lấy tên để đặt cho hệ thống tác chiến điện tử hiện đại đầu tiên của Nga, được lắp trên các chiến đấu cơ hiện đại thế hệ 4+ như Su-30SM, Su-34 hay Su-35 của Không quân Nga. Hệ thống tác chiến điện tử Khibiny là một trong những hệ thống tác chiến điện tử mảng ăng ten đa kênh phức tạp và tiên tiến nhất hiện nay được quân đội Nga trang bị, thường được đặt trong các đầu nối gắn ngoài, lắp trên máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-34 hay Su-35. Hệ thống Khibiny bao gồm ba phần; phần đầu tiên là bộ phận điều khiển lõi KS-REP được bố trí ở giữa và phía trước thân máy bay và sau đó là bộ phận gây nhiễu ở cánh phải của máy bay, chịu trách nhiệm gây nhiễu chủ động. Ở cánh trái của máy bay là pod tác chiến điện tử tích hợp, có nhiệm vụ phát hiện tín hiệu radar của đối phương; tất cả những radar bao phủ băng tần GJ của NATO đã được lưu trữ trong bộ nhớ của pod này; nếu phát hiện radar NATO theo dõi, nó sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho phi công và kích hoạt các hệ thống khác. Hệ thống Khibiny có các chức năng gây nhiễu công suất cao, gây nhiễu mô phỏng và trinh sát vô tuyến. Nhiệm vụ chiến đấu chính của nó là ngăn chặn đối phương phát hiện máy bay chiến đấu mang hệ thống Khibiny và ngăn cản sự tấn công của các hệ thống vũ khí phòng không từ mặt biển, trên không và đất liền. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga hy vọng rằng, những máy bay tấn công mặt đất của họ được trang bị hệ thống Khibiny như tiêm kích bom Su-34, có thể dựa vào hệ thống tác chiến điện tử này, để tránh sự tấn công của hệ thống phòng không mặt đất của đối phương. Các thiết bị điện tử trên máy bay Su-30SM của Nga (trong đó Khibiny là một thành tố), có thể tiến hành trao đổi thông tin liên tục, đồng thời truyền các thông số môi trường tác chiến điện tử liên quan đến 2 phi công trên tiêm kích, hỗ trợ điều hướng đánh giá và phán đoán môi trường điện từ của chiến trường. Hệ thống Khibiny cũng có chức năng đánh lừa điện tử và mồi nhử điện tử, có thể tạo ra môi trường điện từ giả hoặc tín hiệu điện tử để đánh lừa radar phòng không và thiết bị dò tìm điện tử của đối phương; nhờ đó, máy bay chiến đấu Su-34, Su-30SM và Su-35 có thể qua mặt hệ thống phòng không của đối phương. Kể từ năm 2013, các máy bay chiến đấu mới của Nga, bao gồm Su-34, Su-30SM và Su-35 đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Khibiny và các phiên bản nâng cấp của hệ thống Khibiny và đây là thiết bị tác chiến điện tử chủ lực trên các chiến đấu cơ loại này. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống tác chiến điện tử đường không Khibiny của Nga, mà quân đội Ukraine vừa chiếm được lần này, về cơ bản là phiên bản “nội địa”, chỉ trang bị cho máy bay chiến đấu của Không quân Nga, nên có giá trị tình báo rất lớn. Tờ The Drive cho biết, Mỹ đã đặt tên mã riêng cho hệ thống này để nghiên cứu và cuộc xung đột của Ukraine với Nga, sẽ giúp phương Tây có cái nhìn cận cảnh đầu tiên, về khả năng thực sự của thiết bị điện tử trên không của Quân đội Nga. Với khả năng công nghệ của các nước phương Tây, hoàn toàn có thể bẻ khóa hệ thống tác chiến điện tử Khibiny của Nga, khiến hầu hết các thiết bị đối phó điện tử của máy bay chiến đấu Nga bị bắt bài; điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho quân đội Nga, trong việc thay thế hệ thống điện tử mới. So với hệ thống tác chiến điện tử "Himalaya" thế hệ mới nhất của Không quân Nga (hiện được trang bị trên chiến đấu cơ Su-57), Khibiny chắc chắn là không hiện đại bằng. Nhưng mẫu mới nhất của Khibiny, vẫn được trang bị cho hàng trăm chiếc chiến đấu cơ hiện có của Không quân Nga hiện nay (trừ những chiếc Su-57). Ngoài ra, các máy bay Su-35SK và Su-30MKK được Nga xuất khẩu cho Trung Quốc cũng được trang bị hệ thống Khibiny phiên bản đơn giản hóa dành riêng cho xuất khẩu; điều này khiến truyền thông Trung Quốc “giật mình” và hết sức chú ý theo dõi những tác động của sự cố này.

