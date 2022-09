Ukraine xuyên thủng phòng tuyến, Nga thoái lui thêm ở đông bắc

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội Nga đang thoái lui khỏi Balakria, Izyum và Kupyansk ở khu vực Kharkov. Trước đó Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công ác liệt vào các khu vực trên. Quân đội Ukraine cũng trưng ra “chiến lợi phẩm” thu được của quân Nga và tinh thần Quân đội Ukraine lên rất cao. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, khi Nga tiếp tục rút lui ở khu vực Kharkov, lực lượng Kiev đã giành lại kiểm soát hơn 40 khu vực định cư. Tại khu vực Kharkov, quân đội Nga dù có quân số ít hơn, nhưng ở thế phòng thủ chủ động và vẫn có thể tiến hành phản công bất cứ lúc nào. Trong khi đó, các mũi chọc sâu của Ukraine khó phát triển thêm, vì lo ngại hậu cần không kịp và sẽ bị "hở sườn". Hiện tại, lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine khoảng 120.000 quân, cộng với lính đánh thuê và lực lượng quân tình nguyện của phương Tây, tổng cộng có từ 150.000 đến 200.000 người. Lực lượng chính của quân đội Nga trên chiến trường cũng khoảng 150.000 quân, với việc bổ sung lực lượng vũ trang Chechnya, dân quân Donbass và một số ít binh sĩ Syria, quân số tham chiến của Nga tại Ukraine cũng vào khoảng 150.000 đến 200.000 quân. Tuy nhiên, quân đội Nga phải dàn trải trên nhiều chiến trường, trong khi đó mũi tấn công của Ukraine tại Kharkov đã được dồn quân tập trung với số lượng lớn. Về trang bị chiến đấu chủ lực của quân đội Nga không chênh lệch đáng kể so với quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine cũng được trang bị radar trinh sát pháo binh tiên tiến do phương Tây hỗ trợ. Trên thực tế, Tổng thống Putin và Bộ Tham mưu của ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, hoạt động quân sự đặc biệt của Nga có mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine; đồng thời ngăn Ukraine gia nhập NATO. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rõ rằng, mục đích của việc quân đội Nga rút khỏi Baraklia, Izyum và Kupyansk là để củng cố khu vực Donbass. Như vậy, có thể thấy mục đích của Nga không phải "giành đất" với Ukraine, mà chỉ là gây áp lực buộc Kiev phải phi quân sự hoá. Về vấn đề này, tờ Politico cho rằng, không khó để quân đội Nga phòng thủ các khu vực trên, nhưng quân Nga đã cố tình “rút nhanh” lực lượng, từ đó đánh lạc hướng và dường như muốn nhử chủ lực của Ukraine tiến sâu hơn. Đúng như dự đoán, quân đội Ukraine trong đà hăng say, đã xung phong và truy kích quân Nga, nhưng không ngờ quân đội Ukraine lại rơi vào vòng phục kích sau khi chọc thủng phòng tuyến. Trước đó, chỉ huy quân đội Ukraine tự hào tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đang tiến nhanh từ phía đông, nam và bắc, xuyên thủng phòng tuyến của Nga 50 km và chiếm lại 3.000 km vuông. Nhưng ngay sau đó, đã có thông tin về việc Nga tiến hành phản kích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những ngày qua, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, đồng thời phá hủy hơn 100 xe tăng, xe bọc thép và pháo binh. Còn theo truyền thông Anh, quân đội Nga cũng đã sử dụng tên lửa để bắn phá các nhà máy điện ở Sumy, Poltava, Kremenchug, Odessa và Kharkiv. Có một đoạn video cho thấy, một đám cháy lớn tại nhà máy nhiệt điện thứ năm ở Kharkov và toàn bộ khu vực miền đông Ukraine mất điện. Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận đã bị cắt điện ở nhiều nơi ở Ukraine, các tỉnh Kharkov và Donetsk bị cắt điện hoàn toàn, các tỉnh Zaporozhye và Dnipropetrovsk và Sumy mất điện ở một số nơi. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, quân đội Ukraine còn đang mải tung video khoe chiến lợi phẩm ở Kharkov, trong khi đó Nga lại nắm giữ quá nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong đó có nhiều nhà máy điện. Trên thực tế, quy mô quân đội Nga thực sự có hạn, quân tiếp viện cần phải được gửi đến vùng Donbass. Nhưng trong thời kỳ này, khả năng hậu cần của quân đội Nga ở mặt trận phía Nam đang có vấn đề, sau khi Ukraine liên tục tấn công vào "nút cổ chai" ở khu vực quanh Crimea. Trong chiến lược của quân đội Nga, họ tập trung tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để duy trì hiệu quả chiến đấu, như kho đạn, kho nhiên liệu, trung tâm thông tin liên lạc, nhà máy điện và hạ tầng bảo đảm cho cuộc chiến. Đánh giá tình hình hiện nay, quân đội Ukraine đang chiếm lợi thế ở một số khu vực của khu vực Kharkov; nhưng họ còn phải chịu tổn thất lớn hơn, đó là tổn thất không chỉ về nhân sự, mà những cơ sở vật chất ở các thành phố khác cũng không được cứu vãn. Sau khi quân đội Nga chủ động rút lui lần này, lực lượng chiến đấu chủ lực của quân đội Ukraine và vũ khí trang bị do phương Tây hỗ trợ đang được tập hợp lại, tạo điều kiện cho Nga tiến hành đánh lớn theo kiểu quy ước - thay vì phải đối phó với lối đánh du kích cực kỳ khó chịu mà Ukraine đã áp dụng từ đầu cuộc xung đột.

