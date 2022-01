Tác chiến điện tử Nga góp phần đập tan lực lượng bạo loạn Kazakhstan

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử dụng nhiều loại vũ khí độc đáo của Nga, mà thế giới ít có được. Theo truyền thông Nga, các phương tiện tác chiến điện tử của Nga, có thể nhanh chóng xác định các khu vực tập trung chính của lực lượng cực đoan, bạo loạn; từ đó xác định thành phần, lực lượng chủ yếu của chúng và tổ chức phương án tiêu diệt. Theo thông tin, các lực lượng Quân đội Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO, phối hợp với các lực lượng an ninh Kazakhstan, đã dẹp tan lực lượng bạo loạn và khủng bố gồm 20.000 tên, chỉ trong vòng 24 giờ. Truyền thông Nga cho biết, lực lượng bạo loạn và khủng bố bị cắt đứt thông tin, dẫn đến nhanh chóng tê liệt chỉ huy và bị phân tán, sau đó bị lực lượng an ninh bao vây và cô lập; trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân đội Nga và lực lượng an ninh Kazakhstan. Từ ngày 6 đến 8/1, là những ngày cao điểm của chiến dịch chống khủng bố, Quân đội Nga đã sử dụng rộng rãi các hệ thống tác chiến điện tử cơ động RB-341V Leer-3, kết hợp với máy bay không người lái (UAV) Orlan-10. Trong cuộc bạo loạn tại Kazakhstan vừa qua, các lực lượng khủng bố chủ yếu sử dụng thông tin bằng điện thoại di động, dùng băng tần GSM; trong đó các hệ thống RB-341V Leer-3 kết hợp với UAV Orlan-10, làm tê liệt thông tin của lực lượng bạo loạn. Tên chính thức của tác chiến điện tử RB-341V Leer-3 là “Bộ triệt tiêu thiết bị đầu cuối thông tin di động theo tiêu chuẩn GSM”. Nói cách khác, tổ hợp này được thiết kế để triệt tiêu liên lạc điện thoại di động, được lắp đặt trên hai UAV Orlan-10 (thiết bị tiêu chuẩn). Việc sử dụng các tổ hợp Leer-3 của Nga được xác nhận là vào ngày 6/1, khi toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc di động đã ngừng hoạt động trong nhiều giờ ở toàn bộ Almaty, Nur-Sultan. Không nghi ngờ gì nữa, loại vũ khí “phi sát thương” của Nga, đã làm các lực lượng nổi dậy ở Kazakhstan đã mất liên lạc với nhau và cắt đứt với “những kẻ tiếp tay nước ngoài”. Bị tê liệt thông tin, các nhóm bạo loạn và khủng bố không thể phối hợp với nhau và bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa. Theo thông tin từ truyền thông Kazakhstan, sau khi tình hình an ninh của nước này tạm yên, các mục tiêu trước đây thuộc quyền kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và quân đội của các nước thành viên CSTO khác, đã được chuyển giao cho lực lượng an ninh Kazakhstan. Đồng thời, cuộc rút quân cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO khỏi Kazakhstan được lên kế hoạch trước cuối tháng này; hiện tại các lực lượng này được bố trí tại các doanh trại của Quân đội Kazakhstan. Truyền thông Nga đưa rin, việc rút lực lượng CSTO khỏi Kazakhstan sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Điều này sẽ tránh tắc nghẽn không phận của đất nước. Đồng thời, quân đội Nga có thể sẽ rời khỏi Kazakhstan trong tuần tới, vì lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga là lực lượng lớn nhất. Trong chiến dịch chống khủng bố và bạo loạn vừa qua tại Kazakhstan, các máy bay vận tải quân sự của Nga đảm nhiệm vận chuyển toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình, của cả Nga và các nước Belarus và Armenia. Có thông tin cho rằng, một phần quân đội Nga có thể ở lại Kazakhstan trong thời gian không xác định, nhưng những thông tin này vẫn chưa nhận được bất kỳ xác nhận chính thức nào. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Kazakhstan, hiện tình hình Kazakhstan đã hoàn toàn bình thường; và bắt đầu từ ngày 13-14/1, Nga sẽ bắt đầu rút quân khỏi nước này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử dụng nhiều loại vũ khí độc đáo của Nga, mà thế giới ít có được. Theo truyền thông Nga, các phương tiện tác chiến điện tử của Nga, có thể nhanh chóng xác định các khu vực tập trung chính của lực lượng cực đoan, bạo loạn; từ đó xác định thành phần, lực lượng chủ yếu của chúng và tổ chức phương án tiêu diệt. Theo thông tin, các lực lượng Quân đội Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO, phối hợp với các lực lượng an ninh Kazakhstan, đã dẹp tan lực lượng bạo loạn và khủng bố gồm 20.000 tên, chỉ trong vòng 24 giờ. Truyền thông Nga cho biết, lực lượng bạo loạn và khủng bố bị cắt đứt thông tin, dẫn đến nhanh chóng tê liệt chỉ huy và bị phân tán, sau đó bị lực lượng an ninh bao vây và cô lập; trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân đội Nga và lực lượng an ninh Kazakhstan. Từ ngày 6 đến 8/1, là những ngày cao điểm của chiến dịch chống khủng bố, Quân đội Nga đã sử dụng rộng rãi các hệ thống tác chiến điện tử cơ động RB-341V Leer-3, kết hợp với máy bay không người lái (UAV) Orlan-10. Trong cuộc bạo loạn tại Kazakhstan vừa qua, các lực lượng khủng bố chủ yếu sử dụng thông tin bằng điện thoại di động, dùng băng tần GSM; trong đó các hệ thống RB-341V Leer-3 kết hợp với UAV Orlan-10, làm tê liệt thông tin của lực lượng bạo loạn. Tên chính thức của tác chiến điện tử RB-341V Leer-3 là “Bộ triệt tiêu thiết bị đầu cuối thông tin di động theo tiêu chuẩn GSM”. Nói cách khác, tổ hợp này được thiết kế để triệt tiêu liên lạc điện thoại di động, được lắp đặt trên hai UAV Orlan-10 (thiết bị tiêu chuẩn). Việc sử dụng các tổ hợp Leer-3 của Nga được xác nhận là vào ngày 6/1, khi toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc di động đã ngừng hoạt động trong nhiều giờ ở toàn bộ Almaty, Nur-Sultan. Không nghi ngờ gì nữa, loại vũ khí “phi sát thương” của Nga, đã làm các lực lượng nổi dậy ở Kazakhstan đã mất liên lạc với nhau và cắt đứt với “những kẻ tiếp tay nước ngoài”. Bị tê liệt thông tin, các nhóm bạo loạn và khủng bố không thể phối hợp với nhau và bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa. Theo thông tin từ truyền thông Kazakhstan, sau khi tình hình an ninh của nước này tạm yên, các mục tiêu trước đây thuộc quyền kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và quân đội của các nước thành viên CSTO khác, đã được chuyển giao cho lực lượng an ninh Kazakhstan. Đồng thời, cuộc rút quân cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO khỏi Kazakhstan được lên kế hoạch trước cuối tháng này; hiện tại các lực lượng này được bố trí tại các doanh trại của Quân đội Kazakhstan. Truyền thông Nga đưa rin, việc rút lực lượng CSTO khỏi Kazakhstan sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Điều này sẽ tránh tắc nghẽn không phận của đất nước. Đồng thời, quân đội Nga có thể sẽ rời khỏi Kazakhstan trong tuần tới, vì lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga là lực lượng lớn nhất. Trong chiến dịch chống khủng bố và bạo loạn vừa qua tại Kazakhstan, các máy bay vận tải quân sự của Nga đảm nhiệm vận chuyển toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình, của cả Nga và các nước Belarus và Armenia. Có thông tin cho rằng, một phần quân đội Nga có thể ở lại Kazakhstan trong thời gian không xác định, nhưng những thông tin này vẫn chưa nhận được bất kỳ xác nhận chính thức nào. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Kazakhstan, hiện tình hình Kazakhstan đã hoàn toàn bình thường; và bắt đầu từ ngày 13-14/1, Nga sẽ bắt đầu rút quân khỏi nước này. Nguồn ảnh: Pinterest.