Krasukha của Nga buộc máy bay trinh sát Anh rút khỏi Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời Ukraine. Như thông lệ, Anh sẽ theo sau Mỹ, để tiến hành các hành động trinh sát trên lãnh thổ Ukraine và dọc biên giới Nga; trước hết là để nắm tình hình bố phòng lực lượng của Quân đội Nga dọc biên giới Ukraine, tiếp đến là thử “phản ứng” của Nga. Tuy nhiên trước một đối thủ “già dơ” như Nga, những nhiệm vụ trên của máy bay trinh sát Anh trên bầu trời Ukraine, có thể trở thành thảm họa; khi lực lượng tác chiến điện tử hùng hậu của Nga, không hề có ý định “nương tay”; Các hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử của Nga, không chỉ làm gián đoạn các hoạt động trinh sát của máy bay Anh, mà có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, đối với máy bay và phi hành đoàn trên đó. Theo thông tin từ truyền thông Nga, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/1, một chiếc máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Anh, đã cất cánh thực hiện một nhiệm vụ hướng tới bán đảo Crimea. Khi tiến vào không phận trên Biển Đen vào khoảng 18:30, máy bay Anh ngay lập tức hướng đến biên giới Nga; nhưng vào lúc 18:52, máy bay trinh sát bất ngờ thực hiện một động tác kỳ lạ, quay tròn trên bầu trời, bắt đầu lao đi nhanh chóng khỏi không phận của Ukraine. Rất có khả năng Quân đội Nga đã sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha, để làm gián đoạn hoạt động của tín hiệu vệ tinh GPS và bộ phát đáp với mặt đất; do vậy đã gây khó khăn cho hoạt động của chiếc RC-135 của Anh. Trên thực tế, máy bay trinh sát của Anh không có cơ hội thực hiện bất kỳ hành động nào gần biên giới Nga; có thể những tác động của hệ thống tác chiến điện tử của Nga, rõ ràng đã tạo ra một tình huống khẩn cấp trên máy bay; do đó nhiệm vụ chiếc RC-135 bị gián đoạn và phải rời khỏi bầu trời Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, để đối phó với những chiếc máy bay trinh sát như chiếc RC-135 của Anh, Nga không nhất thiết phải tiến hành xuất kích các máy bay đánh chặn; mà chỉ với các hệ thống tác chiến điện tử, cũng đủ để máy bay đối phương không thể tiến hành nhiệm vụ như mong muốn. Nhưng một số ý kiến lại cho rằng, các chiến đấu cơ của Nga hiện nay, cũng được trang bị những hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh; đủ sức gây ra những khó khăn cho máy bay trinh sát của Anh, chứ chưa cần đến hệ thống Krasukha. Cần lưu ý rằng, vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm qua, một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Anh, đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở Anh; nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông báo nào từ Bộ Quốc phòng Anh. Còn trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp diễn, ngày hôm qua, Quốc phòng Đan Mạch thông báo rằng, họ có ý định đưa ít nhất 4 máy bay chiến đấu F-16 và có thể là 2 tàu chiến tới biên giới Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, việc đưa tàu chiến và máy bay chiến đấu đến biên giới Nga, là do các hành động được cho là gây hấn của Nga, đối với Ukraine. Những lời đe dọa như vậy, có thể buộc Nga phải thực hiện các biện pháp chưa từng có đối với nước này. Tờ Naval News đưa tin: “Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ đưa một khinh hạm lớp Iver Huitfeldt Peter Willemoes và 4 máy bay chiến đấu F-16 tham gia lực lượng hải quân thường trực của NATO và để đảm bảo chủ quyền cho các nước Baltic. Vẫn chưa rõ việc Đan Mạch đưa máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến tới biên giới phía bắc Nga và khu vực Kaliningrad, nhằm hỗ trợ Ukraine như thế nào; bởi tại khu vực biển Ban tích (phía bắc) và vùng lãnh thổ Ukraine (phía nam), cách rất xa nhau. Trước những hành động như vậy, Nga sẵn sàng thắt chặt đáng kể các biện pháp chống lại Đan Mạch nói riêng và NATO nói chung; đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva giữa Nga và NATO, có khả năng kết thúc, mà không bên nào chịu nhượng bộ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời Ukraine. Như thông lệ, Anh sẽ theo sau Mỹ, để tiến hành các hành động trinh sát trên lãnh thổ Ukraine và dọc biên giới Nga; trước hết là để nắm tình hình bố phòng lực lượng của Quân đội Nga dọc biên giới Ukraine, tiếp đến là thử “phản ứng” của Nga. Tuy nhiên trước một đối thủ “già dơ” như Nga, những nhiệm vụ trên của máy bay trinh sát Anh trên bầu trời Ukraine, có thể trở thành thảm họa; khi lực lượng tác chiến điện tử hùng hậu của Nga, không hề có ý định “nương tay”; Các hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử của Nga, không chỉ làm gián đoạn các hoạt động trinh sát của máy bay Anh, mà có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, đối với máy bay và phi hành đoàn trên đó. Theo thông tin từ truyền thông Nga, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/1, một chiếc máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Anh, đã cất cánh thực hiện một nhiệm vụ hướng tới bán đảo Crimea. Khi tiến vào không phận trên Biển Đen vào khoảng 18:30, máy bay Anh ngay lập tức hướng đến biên giới Nga; nhưng vào lúc 18:52, máy bay trinh sát bất ngờ thực hiện một động tác kỳ lạ, quay tròn trên bầu trời, bắt đầu lao đi nhanh chóng khỏi không phận của Ukraine. Rất có khả năng Quân đội Nga đã sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha, để làm gián đoạn hoạt động của tín hiệu vệ tinh GPS và bộ phát đáp với mặt đất; do vậy đã gây khó khăn cho hoạt động của chiếc RC-135 của Anh. Trên thực tế, máy bay trinh sát của Anh không có cơ hội thực hiện bất kỳ hành động nào gần biên giới Nga; có thể những tác động của hệ thống tác chiến điện tử của Nga, rõ ràng đã tạo ra một tình huống khẩn cấp trên máy bay; do đó nhiệm vụ chiếc RC-135 bị gián đoạn và phải rời khỏi bầu trời Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, để đối phó với những chiếc máy bay trinh sát như chiếc RC-135 của Anh, Nga không nhất thiết phải tiến hành xuất kích các máy bay đánh chặn; mà chỉ với các hệ thống tác chiến điện tử, cũng đủ để máy bay đối phương không thể tiến hành nhiệm vụ như mong muốn. Nhưng một số ý kiến lại cho rằng, các chiến đấu cơ của Nga hiện nay, cũng được trang bị những hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh; đủ sức gây ra những khó khăn cho máy bay trinh sát của Anh, chứ chưa cần đến hệ thống Krasukha. Cần lưu ý rằng, vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm qua, một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Anh, đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở Anh; nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông báo nào từ Bộ Quốc phòng Anh. Còn trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp diễn, ngày hôm qua, Quốc phòng Đan Mạch thông báo rằng, họ có ý định đưa ít nhất 4 máy bay chiến đấu F-16 và có thể là 2 tàu chiến tới biên giới Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, việc đưa tàu chiến và máy bay chiến đấu đến biên giới Nga, là do các hành động được cho là gây hấn của Nga, đối với Ukraine. Những lời đe dọa như vậy, có thể buộc Nga phải thực hiện các biện pháp chưa từng có đối với nước này. Tờ Naval News đưa tin: “Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ đưa một khinh hạm lớp Iver Huitfeldt Peter Willemoes và 4 máy bay chiến đấu F-16 tham gia lực lượng hải quân thường trực của NATO và để đảm bảo chủ quyền cho các nước Baltic. Vẫn chưa rõ việc Đan Mạch đưa máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến tới biên giới phía bắc Nga và khu vực Kaliningrad, nhằm hỗ trợ Ukraine như thế nào; bởi tại khu vực biển Ban tích (phía bắc) và vùng lãnh thổ Ukraine (phía nam), cách rất xa nhau. Trước những hành động như vậy, Nga sẵn sàng thắt chặt đáng kể các biện pháp chống lại Đan Mạch nói riêng và NATO nói chung; đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva giữa Nga và NATO, có khả năng kết thúc, mà không bên nào chịu nhượng bộ. Nguồn ảnh: Pinterest.