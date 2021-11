Syria "liên thủ" Nga đẩy lùi cuộc tấn của liên quân Thổ Nhĩ Kỳ

Các đơn vị không quân, pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân do Ankara “chống lưng”, đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn biên giới Ain Issa của tỉnh Raqqa ở Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tấn công của liên quân Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân được thực hiện từ các hướng đông bắc và tây bắc; tuy nhiên đã bị quân đội Nga và quân đội Syria quyết liệt ngăn chặn, nên các mũi tiến công của phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải tháo chạy và bị tiêu diệt một phần. Truyền thông Nga dẫn lời Quân đội Nga đóng tại Syria cho biết, cuộc tấn công vào thị trấn Ain Issa diễn ra, dưới sự yểm trợ hỏa lực rất mạnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó các chiến binh do Ankara ủng hộ đã thực hành cuộc tấn công. Tuy nhiên, kế hoạch của phiến quân và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phát hiện và kết quả là hỏa lực pháo binh của phía Quân đội Syria và không quân Nga chế áp mạnh mẽ, làm ít nhất 15 chiến binh đã bị tiêu diệt và cuộc tiến công vào Ain Issa đã bị bẻ gẫy. Được biết, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải rút lui về các vị trí đã chiếm đóng trước đó. Đồng thời, do cuộc phản công của Quân đội Syria, quân đội Nga và các đơn vị người Kurd, ngoài thiệt hại về người, lực lượng phiến quân còn mất một số vũ khí và trang bị. Được biết, đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn đầu tiên do phía Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, sau đợt tập trung Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc nước cộng hòa Ả Rập vào tháng 5/2020. Cũng liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria, Không quân Israel vẫn tiếp tục ném bom tiêu diệt các lực lượng thân Iran đang có mặt trên lãnh thổ Syria; đặc biệt là tìm cách phá hủy những kho tên lửa, mà có thể đe dọa lãnh thổ Israel. Theo thông tin của Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, vào ngày 24/11 vừa qua, 6 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel từ không phận Lebanon, đã phóng 12 tên lửa hành trình có điều khiển, các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2 phòng không Syria đánh chặn được 10 tên lửa. Cuộc không kích của Israel nhằm tấn công vào một căn cứ phòng không của Quân đội chỉnh phủ Syria (SAA), nằm dọc theo tuyến đường cao tốc nối thành phố Homs với thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon. Căn cứ phòng không này có một hệ thống phòng không tầm xa S-200 do Liên Xô sản xuất đang trực sẵn sàng chiến đấu, đây là mục tiêu các cuộc không kích của Israel. Mặc dù chỉ có 2 tên lửa của Israel trúng mục tiêu, nhưng đã phá hủy radar điều khiển hỏa lực 5N62 và bệ phóng tên lửa 5P72. Trong hình ảnh vệ tinh được công bố, người xem có thể thấy các khu vực mà hệ thống phòng không S-200 của quân đội Syria bị tên lửa Israel phá hủy. Mặc dù thực tế là hình ảnh vệ tinh không có độ nét cao, nhưng thông tin về vấn đề này đã được một số nguồn xác nhận. Lý do Không quân Israel tiến hành tấn công vào căn cứ phòng không của Syria là do một tên lửa của hệ thống S-200, được Syria được phóng vào các máy bay của Israel, nhưng không trúng mục tiêu và nó đã bay vượt tầm và rơi ngoài khơi thành phố Haifa, miền bắc Israel. Để trả đũa, Không quân Israel đã phóng tên lửa vào căn cứ phòng không trên của Syria, để ngăn chặn các đòn phản kích của phòng không Syria. Theo thông tin của Israel, ngoài phá hủy radar và tên lửa S-200, còn làm 3 quân nhân Syria và 2 dân thường thiệt mạng. Điều bất ngờ là ngay sau khi báo Israel tuyên bố tiêm kích nước này đã phá hủy S-200 Syria, tờ AMN của Lebabon đã tiết lộ tại khu vực vừa bị F-16 tấn công, lực lượng phòng thủ Syria đang triển khai một số hệ thống tên lửa giả, chế tạo bằng cao su. Những hệ thống phòng không mô hình này, được Syria sử dụng để đánh lừa đối phương. Chiến thuật này cũng từng được Damascus sử dụng thành công nhiều lần trong những cuộc không kích của Israel gần căn cứ T-4 hồi năm 2019. Trong thời gian qua, Israel tiếp tục tăng cường các cuộc không kích vào Syria, nhằm gây áp lực lên Damascus và Iran; đồng thời duy trì tình trạng chiến tranh ở khu vực này, nhằm tạo điều kiện các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá Syria. Những hệ thống phòng không Syria được triển khai ở ngoại ô Homs, có nhiệm vụ bảo vệ không phận Syria tại căn cứ không quân Tiyas và bảo đảm an ninh không phận Syria ở phía đông nam của nước này; khu vực này là nơi quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích. Nguồn ảnh: Foxt.

