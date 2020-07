Súng máy RPK-16 của Nga phải thiết kế lại vì quá nhiều điểm yếu

Năm 2018, súng máy RPK-16 đã vượt qua các cuộc thử nghiệm, sau đó nó đã được cung cấp cho Quân đội Nga. Năm 2018-2019, một loạt nhỏ RPK-16 đã được Quân đội Nga sử dụng với mục đích thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau ở tất cả các vùng khí hậu chính. Ảnh: RPK-16 với hộp tiếp đạn trống - Nguồn: Topwar. Ngày 2/7, hãng tin Nga RIA Novosti đã có bài đề cập đến nguồn gốc và tiết lộ tình trạng hiện nay của khẩu súng RPK-16; trong đó có những ý kiến đề xuất của Quân đội Nga về hoàn thiện thiết kế khẩu RPK-16. Kết quả kiểm tra và ý kiến của Quân đội Nga sẽ được đưa vào phiên bản RPK-16 cải tiến. Ảnh: Phiên bản súng máy RPK-16 với chân chống - Nguồn: Topwar. Súng máy RPK-16 xuất hiện lần đầu năm 2017 và nhanh chóng được Quân đội Nga chấp nhận đưa vào biên chế; phải khẳng định RPK-16 là mẫu súng máy có nhiều ưu điểm, so với các mẫu súng máy cá nhân trước đây của Nga. Ảnh: RPK-16 gắn ống giảm thanh - Nguồn: Topwar. RPK-16 có cấu tạo rất phù hợp với người sử dụng, nhà sản xuất Kalashnikov xác định, đây là mẫu súng máy đa nhiệm, vừa là súng trường tiến công, vừa là súng máy hỗ trợ hỏa lực; do vậy cấu tạo của súng có cấu tạo đặc biệt như sử dụng nhiều loại nòng súng và hộp tiếp đạn khác nhau. Ảnh: RPK-16 với hộp tiếp đạn trống và dài - Nguồn: Topwar. Phiên bản RPK-16 vẫn sử dụng phương pháp lên đạn kiểu trích khí hành trình piston dài truyền thống của Kalashnikov; súng sử dụng đạn 5,45 mm, tốc độ bắn của súng khoảng 700 phát/phút. Súng có 2 chế độ bắn là bắn theo loạt 3 viên hoặc liên thanh. Ảnh: Súng máy RPK-16 với hộp tiếp đạn trống - Nguồn: Topwar. RPK-16 sử dụng hai loại nòng súng, cùng cỡ nhưng có chiều dài khác nhau. Một nòng súng có chiều dài 580 mm được dành cho hỏa lực súng máy yểm trợ hỏa lực; một nòng súng có chiều dài 415 mm, biến RPK-16 thành khẩu súng trường tiến công cá nhân. Ảnh: Súng máy RPK-16 với hai cỡ nòng khác nhau - Nguồn: Topwar. Việc thay thế nòng súng rất dễ dàng, chỉ mất vài phút và người bắn có thể thực hiện một cách độc lập mà không cần sử dụng một công cụ phức tạp; loa che lửa tương thích với cả hai loại nòng súng. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Súng máy RPK-16 có thể sử dụng nhiều loại hộp tiếp đạn khác nhau, có thể là của AK-74, RPK-74 hoặc hộp tiếp đạn hình trống mới, với sức chứa 96 viên; vì vậy súng có thể khai hỏa trong thời gian dài mà không cần phải thay hộp tiếp đạn. Ảnh: Súng máy RPK-16 với hộp tiếp đạn trống và dài - Nguồn: Topwar. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, súng máy RPK-16 cũng đã bộc lộ các khiếm khuyết, dẫn đến yêu cầu phải nâng cấp triệt để. Một trong những nhiệm vụ chính của súng máy hạng nhẹ là bắn liên tục theo loạt để chi viện hỏa lực, với các mẫu súng máy hạng nhẹ của Liên Xô/Nga như RPK-74 không có được tính năng này vì hộp tiếp đạn nhỏ (30 hoặc 45 viên). Ảnh: Súng máy RPK-74 - Nguồn: Topwar. Mặc dù RPK-16 sử dụng hộp tiếp đạn dạng trống 96 viên rõ ràng có lợi thế, nhưng so với các mẫu súng máy hạng nhẹ của nước ngoài như FM Minimi tiếp đạn bằng dây đạn, thì RPK-16 vẫn yếu thế hơn. Do vậy Quân đội Nga yêu cầu RPK-16 không chỉ tiếp đạn bằng hộp, mà cả bằng dây. Ảnh: Súng máy FM Minimi - Nguồn: Topwar. Một vẫn đề nghiêm trọng với súng máy RPK-16 là sử dụng bắn liên thanh liên tục trong thời gian dài, việc này làm nòng súng nóng lên rất nhanh và ảnh hưởng đến mức chính xác, thậm chí là có thể gây nổ đạn, do buồng đạn quá nhiệt. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Vì vậy yêu cầu của mẫu súng máy RPK-16 mới đó là phải khắc phục bằng được nhược điểm trên, đó là cải tiến bộ phận khóa nòng và cơ chế phát hỏa của súng; cùng với cải tiến cơ cấu tiếp đạn (dùng cả dây và hộp tiếp đạn), như vậy đồng nghĩa RPK-16 phải thiết kế lại. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Một khẩu RPK-16 mới hoàn toàn mới có thể đáp ứng yêu cầu của Quân đội Nga và Quân đội Nga sẽ có thể có được một khẩu súng máy hạng nhẹ đáp ứng yêu cầu và không có những thiếu sót của RPK-16. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Thời điểm xuất hiện của một mẫu RPK-16 mới cũng chưa được biết, nhưng chương trình sẽ được bắt đầu ngay trong năm nay; thời gian có thể mất vài tháng hoặc vài năm. Do đó, một mẫu súng máy mới cải tiến từ RPK-16 khó có thể xuất hiện trước Triển lãm Army 2021 của Nga. Ảnh: Súng máy RPK-16 trong một cuộc triển lãm - Nguồn: Alamy Stock. Video Sức mạnh súng máy hạng nhẹ RPK-16 của Nga - Nguồn: QPVN

