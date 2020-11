Súng bắn tỉa M99 12.7mm Trung Quốc "làm mưa làm gió" ở Syria

Người Mỹ từ lâu đã luôn tự hào với mẫu súng bắn tỉa xuyên giáp hạng nặng sử dụng cỡ đạn 12.7mm mang tên M82A1 Barrett cực kỳ nổi tiếng, gặt hái được nhiều thành công trên thị trường vũ khí. Dù cho là người đi sau trong lĩnh vực này tuy nhiên người Trung Quốc cũng không kém cạnh khi họ cho ra mắt mẫu súng bắn tỉa hạng nặng 12.7mm Noricon M99. Ảnh: Súng bắn tỉa hạng nặng M99 của Trung Quốc. Vào ngày 15/3/2020, trang National Interest của Mỹ đã liệt kê danh sách “5 mẫu súng bắn tỉa cực kỳ nguy hiểm có thể khiến binh sĩ trở thành một tay thiện xạ thực thụ” có sự góp mặt của M99 Zijiang do Trung Quốc thiết kế chế tạo bên cạnh các đại diện tiêu biểu như M24, M40A5 và M82A1 của Mỹ, L115A3 của Anh. Điều đó cho thấy rằng người Mỹ đánh giá cao mẫu súng bắn tỉa này của Trung Quốc. Ảnh: Súng bắn tỉa hạng nặng 12.7mm Zijiang M99 Về thiết kế, M99 sử dụng cơ chế bắn kiểu bán tự động tương tự như M82A1 của Mỹ, điều này giúp cho nó có một mật độ hỏa lực cao hơn nhiều so với súng bắn tỉa lên đạn từng phát một thông thường. Trích khí của súng có thiết kế giống với kiểu của M-16 hay M-4 Carbin tuy nhiên khác với M82A1, M99 sử dụng cỡ đạn 12.7x108mm kiểu Liên Xô với một hộp tiếp đạn 10 viên có thể tháo rời. Ảnh: Lính hải quân Trung Quốc đang thực hành tác xạ với một khẩu súng bắn tỉa M99. Về ưu điểm, súng có tốc độ bắn khá cao, theo đánh giá có thể khai hỏa liên tục 5 viên chỉ trong vòng 1.3 giây. Cùng với đó là công nghệ luyện nòng tiên tiến nên có khả năng chống mài mòn và ăn mòn cực kỳ tốt, vẫn có thể duy trì tỉ lệ chính xác cao kể cả trong trường hợp bắn liên tục. Ảnh: M99 Zijiang bên cạnh một khẩu QBU-88 Do là một khẩu súng bắn tỉa nên ưu tiên hàng đầu đặt ra đó là độ chính xác cao. Về thông số, M99 có độ sai lệch mục tiêu trong phạm vi 0.5m ở khoảng cách bắn là 1.000m, 2.5m ở khoảng cách 1.500m và 5m ở khoảng cách 2.500m. Với việc tầm bắn hiệu quả của súng trường tấn công thông thường chỉ trong vòng 400m trở lại, thì mục tiêu ở khoảng cách xa tới 2.500m rất khó quan sát bằng mắt thường, kể cả có sự hỗ trợ của kính ngắm quang học cũng chỉ là một điểm nhỏ. Do đó, độ chính xác của M99 có thể coi là chấp nhận được đối với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng cỡ 12.7mm Ảnh: Lính Sudan với một khẩu M99. Đặc biệt, những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng M99 của Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện trong tay các phiến quân nổi dậy chính lại chính phủ Syria trong cuộc nội chiến tại nước này, chưa rõ họ có được chúng bằng cách nào tuy nhiên thị trường chợ đen ở nơi đây không hề hiếm có. Dẫu vậy, nó vẫn có một tần suất xuất hiện vô cùng ấn tượng và chứng tỏ được độ hiệu quả cao trong thực tế chiến đấu trên chiến trường. Ảnh: Lính phiến quân Syria với súng bắn tỉa M99 và Dragunov SVD Với cỡ đạn 12.7mm khủng khiến cho M99 có một sức sát thương phải nói là cực kỳ đáng gờm trên chiến trường. Tất nhiên binh sĩ kể cả khi trang bị bất cứ loại áo giáp nào cũng đều không phải là đối thủ của M99 mà nó chuyên dùng để xuyên phá lớp giáp dày của xe thiết giáp hoặc thậm chí là cả xe tăng ở những nơi giáp mỏng. Việc sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng tiêu diệt xe tăng thiết giáp có lợi về mặt kinh tế lẫn an toàn hơn nhiều so với việc sử dụng các loại súng chống tăng truyền thồng như RPG-7,… Ảnh: Binh sĩ trên chiến trường Syria với một khẩu M99. Ngoài ra, M99 mang một đặc điểm vô cùng hấp dẫn đã làm nên thương hiệu vũ khí Trung Quốc đó chính là giá rẻ, vô cùng phù hợp với các lực lượng phiến quân hoặc quân đội các nước nghèo có kinh phí chi tiêu quốc phòng hạn chế. Mặt khác, chúng cũng vô cùng dễ dàng để bảo trì, bảo dưỡng. Với việc cấu tạo đơn giản và hiệu quả, ít bộ phận cần bảo dưỡng cũng là một lợi thế không hề nhỏ đối với mẫu súng này trước các đối thủ cạnh tranh tương tự khác đến từ nhiều nền công nghiệp quân sự trên thế giới. Ảnh: Binh sĩ phiến quân ở Syria với một khẩu M99 sơn màu ngụy trang. Dẫu cho hiện nay quân đội Trung Quốc không biên chế đại trà mẫu Norinco Zijiang M99 mà sử dụng mẫu súng bắn tỉa hạng nặng bán tự động cỡ 12.7mm là QBU-10 được cho là ưu việt hơn rất nhiều, đặc biệt là kính ngắm tuy nhiên M99 vẫn gặt hái được nhiều thành công vang dội trên thị trường xuất khẩu với việc được quân đội các nước như Myanmar, Sudan, Iraq và nhiều phe tham chiến trên chiến trường Syria hiện nay bao gồm cả quân chính phủ lẫn phiến quân sử dụng. Ảnh: Phiến quân Syria với khẩu M99 của mình. Có thể nói rằng, đây chính là một vũ khí thành công, hội tụ nhiều yếu tố nổi bật như tốc độ bắn cao, sức sát thương khủng khiếp, tuổi thọ nòng tốt, độ chính xác khá, dễ dàng bảo dưỡng và giá thành hợp lý khiến nó là một món hàng luôn được săn đón trên chiến trường Syria. Ảnh: Phiến quân Syria với M99. Video Vén màn bí mật về Súng trường bắn tỉa CheyTac M200 - Nguồn: QPVN

