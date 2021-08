Sức mạnh tàu sân bay Kuznetsov trước cuộc đại bảo dưỡng

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được Moscow xếp vào loại tuần dương hạm mang máy bay nên nó được xem là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga tính tới thời điểm hiện tại. Tàu Đô đốc Kuznetsov được đóng tại xưởng đóng tàu Nam Nikolayev trên bờ Biển Đen thuộc Ukraina từ 1985 nhưng phải đến năm 1995 mới chính thức đi vào hoạt động. Quân số trên tàu là 1.960 người (gồm sĩ quan, thủy thủ đoàn, phi công, kĩ sư vận hành tàu,...) với 3.857 phòng.Hàng không mẫu hạm Kuznetsov được trang bị 17 máy bay gồm 12 chiếc Su-33 và 5 chiếc Su-25, 24 trực thăng gồm 4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S. Con số máy bay mà tàu mang theo có thể nhiều hơn nếu trong tình trạng chiến đấu. Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, tàu Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình, chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây vốn là một tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng. Tên gọi Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov được đặt tên theo Nikolai Gerasimovich Kuznetsov. Tàu được đặt hàng ngày 3/3/1981, do hãng đóng tàu Nikolayev South thực hiện. Tàu hạ thủy ngày 5/12/1985, nhập biên chế ngày 21/1/1991. Hàng không mẫu hạm này hoàn toàn đi vào hoạt động từ năm 1995. Trọng tải choán nước là 43.000 tấn, khi đầy tải là 55.000 tấn và tối đa là 58.600 tấn. Chiều dài 270m, chiều rộng 33,41m và độ mớn nước là 10,4m. Động cơ đẩy gồm 8 lò hơi nước, 4 trục chân vịt, 200.000 mã lực. Tốc độ tối đa 59 km/h, tầm xa hoạt động 15.700 km và thời gian hoạt động liên tục là 45 ngày. Tàu được trang bị 8 pháo phòng không AK-630 AA với 24.000 viên đạn. 8 hệ thống chiến đấu tầm gần CADS-N-1 Kashtan, 12 tên lửa P-700 Granit SSM, 18 ống phóng tên lửa Kinzhal và hệ thống ngư lôi săn ngầm RBU-12000 (60 quả). Con tàu này có tên khai sinh là Leonid Brezhnev khi bắt đầu chế tạo năm 1982. Năm 1985, tàu chuyển tên thành Riga, hai năm sau đó, lại đổi thành Tbilisi. Năm 1990, nó có tên hiện nay là Đô đốc Kuznetsov. Giới phân tích phương Tây gọi đây là "Con tàu có nghìn cái tên". Tàu sân bay Kuznetsov mỗi lần đi biển luôn có một chiếc tàu kéo đi kèm. Nếu động cơ của tàu sân bay gặp sự cố, tàu kéo này sẽ làm nhiệm vụ kéo tàu sân bay về cảng. Đây là vấn đề muôn thuở của tàu sân bay Kuznetsov cũng như chiếc Varyag đã bán cho Trung Quốc. Đến đầu những năm 2000 thì tàu đã bị xuống cấp nghiêm trọng do không được bảo trì sau một thời gian dài phải neo đậu một chỗ, không được trang bị hệ thống sưởi ấm nên khi trời lạnh, nước đóng băng ở mọi chỗ, thậm chí làm nứt hệ thống đường ống. 60% số phòng trên tàu không được cung cấp nước, dù là mùa đông hay mùa hè. Con tàu có 50 nhà vệ sinh nhưng chỉ có 25 cái còn hoạt động. 50% số ống thông hơi cũng bị hư hỏng trong khi trên tàu có rất ít cửa sổ nên bên trong tàu rất ngột ngạt. Chỗ ăn ở, sinh hoạt cho thủy thủ đoàn cũng không được tốt. Tàu hiện đang được đại tu nâng cấp từ năm 2012 để loại bỏ những hạn chế hiện nay và tu sửa một số bộ phận. Tàu bắt đầu cho thấy khả năng của mình khi bắt đầu tham gia vào nhiều cuộc tập trận trên biển hơn từ năm 2000. 28 máy bay MiG-29K đã được trang bị cho tàu sân bay, tuy nhiên so sánh giữa các tiêm kích hạm MiG - Su, các chuyên gia quân sự Nga đánh giá MiG-29K có nhiều tính năng kém hơn so với Su-33 là thành phần cơ bản trong trang bị của Kuznetsov trước đó. Tàu đã được Hải quân Nga dùng để thử nghiệm sơ bộ tổ hợp định vị vệ tinh mới và thu được một số kết quả, tổ hợp này sẽ giúp phi công hạ cánh xuống đường băng tàu dù trong tình trạng không thấy gì hay trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nếu thử nghiệm hệ thống thành công thì những cơ hội mới sẽ mở ra không chỉ riêng cho lực lượng chiến đấu cơ phục vụ cho hải quân, các loại máy bay trên tàu có trang bị tổ hợp mới đã thực hiện vài lần hạ cánh trên tàu. Mặc dù có một vài thiếu sót trong thiết kế, nhưng "Đô đốc Kuznetsov" vẫn là một tàu chiến đắc dụng và hiệu quả nếu xét trên bình diện tác chiến, nó vẫn đủ khả năng phục vụ lâu dài và thành công. Nguồn ảnh: Ydex. Tàu sân bay Kuznetsov - lãnh thổ di động duy nhất của Nga cho tới thời điểm hiện tại. Nguồn: Magpa.



Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được Moscow xếp vào loại tuần dương hạm mang máy bay nên nó được xem là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga tính tới thời điểm hiện tại. Tàu Đô đốc Kuznetsov được đóng tại xưởng đóng tàu Nam Nikolayev trên bờ Biển Đen thuộc Ukraina từ 1985 nhưng phải đến năm 1995 mới chính thức đi vào hoạt động. Quân số trên tàu là 1.960 người (gồm sĩ quan, thủy thủ đoàn, phi công, kĩ sư vận hành tàu,...) với 3.857 phòng. Hàng không mẫu hạm Kuznetsov được trang bị 17 máy bay gồm 12 chiếc Su-33 và 5 chiếc Su-25, 24 trực thăng gồm 4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S. Con số máy bay mà tàu mang theo có thể nhiều hơn nếu trong tình trạng chiến đấu. Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, tàu Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình, chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây vốn là một tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng. Tên gọi Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov được đặt tên theo Nikolai Gerasimovich Kuznetsov. Tàu được đặt hàng ngày 3/3/1981, do hãng đóng tàu Nikolayev South thực hiện. Tàu hạ thủy ngày 5/12/1985, nhập biên chế ngày 21/1/1991. Hàng không mẫu hạm này hoàn toàn đi vào hoạt động từ năm 1995. Trọng tải choán nước là 43.000 tấn, khi đầy tải là 55.000 tấn và tối đa là 58.600 tấn. Chiều dài 270m, chiều rộng 33,41m và độ mớn nước là 10,4m. Động cơ đẩy gồm 8 lò hơi nước, 4 trục chân vịt, 200.000 mã lực. Tốc độ tối đa 59 km/h, tầm xa hoạt động 15.700 km và thời gian hoạt động liên tục là 45 ngày. Tàu được trang bị 8 pháo phòng không AK-630 AA với 24.000 viên đạn. 8 hệ thống chiến đấu tầm gần CADS-N-1 Kashtan, 12 tên lửa P-700 Granit SSM, 18 ống phóng tên lửa Kinzhal và hệ thống ngư lôi săn ngầm RBU-12000 (60 quả). Con tàu này có tên khai sinh là Leonid Brezhnev khi bắt đầu chế tạo năm 1982. Năm 1985, tàu chuyển tên thành Riga, hai năm sau đó, lại đổi thành Tbilisi. Năm 1990, nó có tên hiện nay là Đô đốc Kuznetsov. Giới phân tích phương Tây gọi đây là "Con tàu có nghìn cái tên". Tàu sân bay Kuznetsov mỗi lần đi biển luôn có một chiếc tàu kéo đi kèm. Nếu động cơ của tàu sân bay gặp sự cố, tàu kéo này sẽ làm nhiệm vụ kéo tàu sân bay về cảng. Đây là vấn đề muôn thuở của tàu sân bay Kuznetsov cũng như chiếc Varyag đã bán cho Trung Quốc. Đến đầu những năm 2000 thì tàu đã bị xuống cấp nghiêm trọng do không được bảo trì sau một thời gian dài phải neo đậu một chỗ, không được trang bị hệ thống sưởi ấm nên khi trời lạnh, nước đóng băng ở mọi chỗ, thậm chí làm nứt hệ thống đường ống. 60% số phòng trên tàu không được cung cấp nước, dù là mùa đông hay mùa hè. Con tàu có 50 nhà vệ sinh nhưng chỉ có 25 cái còn hoạt động. 50% số ống thông hơi cũng bị hư hỏng trong khi trên tàu có rất ít cửa sổ nên bên trong tàu rất ngột ngạt. Chỗ ăn ở, sinh hoạt cho thủy thủ đoàn cũng không được tốt. Tàu hiện đang được đại tu nâng cấp từ năm 2012 để loại bỏ những hạn chế hiện nay và tu sửa một số bộ phận. Tàu bắt đầu cho thấy khả năng của mình khi bắt đầu tham gia vào nhiều cuộc tập trận trên biển hơn từ năm 2000. 28 máy bay MiG-29K đã được trang bị cho tàu sân bay, tuy nhiên so sánh giữa các tiêm kích hạm MiG - Su, các chuyên gia quân sự Nga đánh giá MiG-29K có nhiều tính năng kém hơn so với Su-33 là thành phần cơ bản trong trang bị của Kuznetsov trước đó. Tàu đã được Hải quân Nga dùng để thử nghiệm sơ bộ tổ hợp định vị vệ tinh mới và thu được một số kết quả, tổ hợp này sẽ giúp phi công hạ cánh xuống đường băng tàu dù trong tình trạng không thấy gì hay trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nếu thử nghiệm hệ thống thành công thì những cơ hội mới sẽ mở ra không chỉ riêng cho lực lượng chiến đấu cơ phục vụ cho hải quân, các loại máy bay trên tàu có trang bị tổ hợp mới đã thực hiện vài lần hạ cánh trên tàu. Mặc dù có một vài thiếu sót trong thiết kế, nhưng "Đô đốc Kuznetsov" vẫn là một tàu chiến đắc dụng và hiệu quả nếu xét trên bình diện tác chiến, nó vẫn đủ khả năng phục vụ lâu dài và thành công. Nguồn ảnh: Ydex. Tàu sân bay Kuznetsov - lãnh thổ di động duy nhất của Nga cho tới thời điểm hiện tại. Nguồn: Magpa.