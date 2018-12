Sức mạnh quân sự Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới

Ngay từ giữa năm 2018, tổ chức Global Firepower đã cho công bố danh sách thứ hạng các cường quốc quân sự toàn cầu dựa trên điểm PwrIndx với 50 thông số có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường, được thu thập từ các cơ quan tình báo và các báo cáo truyền thông quốc tế. Nguồn ảnh: Theo đó số điểm PwrIndx của Việt Nam trong năm 2018 do Global Firepower đánh giá đạt 0,4098 đứng thứ 20 thế giới và thứ 14 châu Á, trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á – Việt Nam vẫn đứng vững ở vị trí thứ 2. Như vậy so với năm 2017 thì chúng ta đã bị giảm 4 bậc. Bên cạnh điểm PwrIndx, Global Firepower còn đánh giá chi tiết sức mạnh quân sự Việt Nam trong năm 2018. Theo với dân số hơn 96 triệu người, Việt Nam có quân đội thường trực vào khoảng 440.000 người cùng hơn 3 triệu quân dự bị. Ngân sách quốc phòng hàng năm ước tính xấp xỉ 3.4 tỷ USD. Theo bảng báo cáo của Global Firepower, Lục quân Việt Nam đóng vai trò “xương sống” trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được trang bị 1.545 xe tăng; 3150 xe bọc thép; 2.200 pháo kéo; 524 pháo tự hành và hơn 1.000 đơn vị pháo phản lực phóng loạt các loại. Nguồn ảnh: Quân khu 7 Không quân Nhân Dân Việt Nam theo như bảng thống kê tại trang Global Firepower cho thấy hiện có tổng cộng khoảng 283 máy bay các loại, trong đó có 76 máy bay tiêm kích, 76 máy bay tiêm kích - bom. Ngoài ra còn có 165 máy bay vận tải, 28 máy bay phản lực huấn luyện, 139 máy bay trực thăng vận tải và 25 máy bay trực thăng chiến đấu. Global Firepower cũng nhận định Hải quân Nhân dân Việt Nam có hạm đội trên dưới 65 tàu chiến, trong đó có 9 tàu hộ vệ, 14 tàu tên lửa tấn công nhanh, 6 tàu ngầm, 25 tàu bảo vệ duyên hải, 8 tàu quét mìn. Nguồn ảnh: Báo Hải quân. Bảng xếp hạng quân sự Global Firepower cũng đánh giá thêm cả trữ lượng dầu mỏ vào chỉ số quân sự của mỗi quốc gia. Theo bảng xếp hạng này, trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh của Việt Nam vào khoảng 4,4 tỷ thùng, sản lượng khai thác mỗi ngày đạt 301.800 thùng, sản lượng tiêu thụ mỗi ngày đạt 415.000 thùng. Nguồn ảnh: Báo Hải quân. Về mặt kho-vận, Globalfirepower đánh giá Việt Nam là một quốc gia có địa thế gây cản trở lớn cho việc di chuyển, hậu cần nếu như xảy ra xung đột. Hiện chỉ có hai con đường bộ duy nhất chạy dọc từ bắc vào nam đó là đường Quốc Lộ 1 và đường Hồ Chí Minh và một tuyến đường sắt độc đạo. Nguồn ảnh: Quân khu 7 Bù lại, Việt Nam có thể tận dụng ưu thế giáp biển để hậu cần bằng đường thủy, phần lớn các tỉnh trong nước cũng đều có sân bay quân sự giúp việc di chuyển, hậu cần không bị phụ thuộc quá nhiều vào đường bộ. Nguồn ảnh: Báo Hải quân. Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng bị tụt xuống hạng 15 với điểm PwrIndx là 0,3266 nhưng vẫn xếp thứ nhất ASEAN. Hạng 3 ASEAN và thứ 27 thế giới là Thái Lan, điểm PwrIndx của họ là 0,4735, cũng bị giảm sút khá nhiều so với năm 2017. Nguồn ảnh: The Jakarta Post. Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua mọi khó khăn Việt Nam kiên định tiếp tục con đường xây dựng Quân đội Nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống. Nguồn ảnh: Báo Hải quân. Mời độc giả xem video: Sức mạnh Quân đội Việt Nam qua các cuộc diễn tập quy mô lớn. (nguồn QPVN)



