Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược Tu-160M nâng cấp của Nga

Điện Kremlin vừa công bố video Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi trong buồng lái máy bay ném bom tầm xa Tu-160M trong một chuyến bay thử nghiệm ngày 22/2. Trong suốt chuyến bay, Tổng thống Nga cùng điều khiển máy bay ném bom và nói chuyện với phi công, tích cực thảo luận về máy bay. Sau khi thực hiện chuyến bay, Tổng thống Nga Putin đánh giá, Tu-160M “đáng tin cậy” và có thể được giao cho lực lượng không quân. Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có biệt danh "Thiên nga trắng" do Tập đoàn chế tạo hàng không Tupolev phát triển và chế tạo. Máy bay Tu-160M đã được nâng cấp nhiều tính năng, trong đó có cả hệ thống liên lạc, hệ thống kiểm soát, radar và và khả năng tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng tuyên bố hiệu quả nói chung của máy bay ném bom chiến lược này đã gia tăng. Tầm bay của nó được tăng thêm 1.000km. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Tu-160M là việc trang bị động cơ phản lực mới có tên gọi NK-32-02, được phát triển bởi Tập đoàn chế tạo động cơ hàng không Saturn của Nga. Động cơ này có lực đẩy mạnh hơn 10% so với động cơ tiêu chuẩn trên máy bay Tu-160. Điều này đồng nghĩa với việc Tu-160M có tốc độ bay tối đa cao hơn và tầm bay lớn hơn. Ngoài ra, Tu-160M còn được trang bị hệ thống radar mới, hệ thống điện tử hàng không mới và hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Hệ thống radar mới có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu ở cự ly xa hơn, hệ thống điện tử hàng không mới giúp máy bay có khả năng tác chiến hiệu quả hơn trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới giúp máy bay tương thích với các loại tên lửa hành trình hiện đại do Nga phát triển. Điểm chú ý khác là 100% thành phần cấu thành của Tu-160M đều được sản xuất tại Nga, thay vì phải phụ thuộc vào nhiều nhà máy ở nước ngoài như phiên bản gốc. Nhờ những thay đổi trên, Tu-160M được coi là một trong những máy bay ném bom chiến lược hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới. Với trọng tải vũ khí tối đa khi cất cánh lên tới 45 tấn, bao gồm nhiều loại tên lửa hành trình Kh-55, Kh-101 và Kh-102 kết hợp với tầm bay tối đa lên tới 12.000km giúp Tu-160M có thể tấn công các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên bề mặt trái đất. Tu-160M có tổ lái 4 người, có khả năng mang theo 12 tên lửa hành trình hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn. Oanh tạc cơ này có khả năng bay quãng đường 12.000km không ngừng nghỉ và không cần tiếp nhiên liệu. Ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga khẳng định, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M hiện là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới. Hãng tin TASS cho biết, trong một phát biểu với giới truyền thông mới đây, ông Sergey Chemezov cho biết, việc nối lại sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tupolev-160 được trang bị tên lửa hành trình là một thách thức lớn đối với các công ty con của Rostec. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trực thuộc đơn vị đã giải quyết tốt công việc này. “Tài liệu thiết kế đã được số hóa hoàn toàn trong thời hạn ngắn nhất. Kỹ thuật hàn chân không các bộ phận bằng titan đã được khôi phục và việc sản xuất các bộ phận khung máy bay được tiếp tục. Có thể tự tin nói rằng chúng tôi đã thành công về mọi mặt”, ông Chemezov khẳng định. Giám đốc điều hành Rostec cho hay, máy bay Tu-160M phiên bản sau nâng cấp kế thừa cấu trúc bên ngoài và hình dáng của phiên bản tiền nhiệm nhưng có nền tảng công nghệ và giải pháp kỹ thuật số hoàn toàn mới. “Hiện tại, nó là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới”, ông khẳng định. Chiếc Tu-160M hiện đại hóa đầu tiên đã thực hiện chuyến bay đầu tiên kéo dài 30 phút vào ngày 12/1/2022. Tháng 2/2023, TASS trích dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự cho biết chiếc máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160M thứ hai do Nga sản xuất đã được gửi đến một căn cứ thử nghiệm bay và một mẫu thứ ba đang trong quá trình chế tạo. Theo hợp đồng được ký năm 2018, 10 chiếc Tu-160M sẽ được giao cho Không quân Nga với chi phí 15 tỉ rúp (163 triệu USD)/chiếc, trong khoảng thời gian đến năm 2027 (Nguồn ảnh: TASS, Wikipedia...).

