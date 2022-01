Nga sẽ sớm cho Tu-160M "bản đặc biệt" xuất kích trong năm nay

Nga đang lên kế hoạch cho chuyến bay đầu tiên của oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M, đây là một chiếc phi cơ mang tên lửa đạn đạo chiến lược đầy mạnh mẽ được Nga phát triển, chế tạo toàn bộ từ con số 0, đồng thời đang nắm giữ danh hiệu máy bay ném bom “khủng” nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: m.star.com.tr. Tu-160M được đánh giá là vượt trội nhất hiện nay bởi giới chuyên gia, sở hữu tốc độ cao, hệ thống vũ trang bao gồm toàn các vũ khí hạng nặng, phạm vi chiến đấu được rộng mở, mang khả năng chiến đấu tối ưu dù là ở tầm xa. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M cũng là một thành tố chủ chốt trong tổ hợp hàng không của “bộ ba hạt nhân” Nga, mang trọng trách răn đe hạt nhân các nước đối địch. Nguồn ảnh: kazan.bezformata.com. Với vẻ ngoài được hiện đại hoá, máy bay ném bom Tu-160M mang một ngoại quan được đánh giá là có chút khác biệt so với các mẫu oanh tạc cơ từ thời Liên Xô cũ chế tạo, ví dụ điển hình là ở động cơ, Tu-160M đã được trang bị bộ động cơ NK-32-02 tân tiến, thay vì bộ động cơ NK-32 “cổ lổ sĩ” sáng chế năm 1983. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Chính nhờ bộ động cơ mới đầy mạnh mẽ này, Tu-160M vẫn tiếp nối “thế hệ đi trước” của mình, trở thành một “Thiên nga trắng” tiếp theo bảo toàn được vị trí là một máy bay ném bom mang tốc độ bay nhanh nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sputnik. Tốc độ của chiếc máy bay Tu-160M này đạt tới tốt đa 2200km/h, dễ dàng bỏ xa các tiêm kích đối phương trong tình trạng đối phương triển khai đánh chặn và giáp chiến. Nguồn ảnh: commons.wikimedia.com. Ngoài ra, sự bền bỉ của Tu-160M trên không cũng là một điểm vượt trội, nhờ bộ động cơ mới, chiếc oanh tạc cơ đầy uy lực được gia tăng thêm tới 1.000km hoạt động, đạt tới con số lên đến 18.000km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Nguồn ảnh: mocah.org. Sức mạnh của Tu-160M còn tới từ hệ thống điện tử hàng không hiện đại của mình, ví dụ có tổ hợp phòng thủ điện tử tối ưu, hay hệ thống tính toán dẫn đường và chỉ đường trên nền tảng SVP-24, cho phép những quả bom không dẫn đường trên Tu-160M cũng mang độ chính xác cao. Nguồn ảnh: wblog.wiki. Ngoài hệ thống bom các loại ra, Tu-160M vẫn được trang bị hệ thống vũ khí hạng năng giống với các phiên bản trước, bao gồm tên lửa hành trình (SLBM) Kh-101 và Kh-102. Nguồn ảnh: airforcemag.com. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt trong vũ trang của Tu-160M so với thế hệ cũ, theo một số nguồn tin, thậm chí Tu-160M sẽ được trang bị cả các tên lửa chống hạm tầm xa, và cả tên lửa siêu thanh Kinzhal đầy mạnh mẽ. Nguồn ảnh: asiatimes.com. Đi kèm với hoả lực hạng nặng cũng như khả năng bay nhanh nhất trong phân khúc, oanh tạc cơ Tu-160M tối tân của Nga còn đông thời sỡ hữu danh hiệu khác, là một máy bay ném bom to lớn nhất và mạnh nhất thế giới, với trọng lượng cất cánh tối đa đạt tới khoảng 275 tấn, vượt trội với các đối thủ. Nguồn ảnh: Sputnik. Với tải trọng lớn như vậy, Tu-160M thậm chí có thể bố trí trang bị tới 12 tên lửa hành trình đầy mạnh mẽ mới các bệ phóng quay vòng, hay thậm chí là cả các tên lửa hạt nhân, một sức mạnh mang tính “răn đe” cực kỳ lớn, tạo áp lực trực tiếp đến các đối địch của mình, ví dụ như các nước phương Tây NATO. Nguồn ảnh: wall.alphacoders.com. Và đương nhiên, cùng với sức mạnh của mình, nhiệm vụ chính của Tu-160M đều mang tính răn đe, nó được dùng để nhắm tới triệt hạ những mục tiêu đặc biệt quan trọng của đối phương, nằm sâu trong hậu phương, hay những vùng xa tách biệt khó chạm tới. Nguồn ảnh: fineartamerica.com. Có thể nói, với máy bay ném bom hạng nặng Tu-160M trong hàng ngũ Không quân Nga, Điện Kremlin đã có cho mình “con át chủ bài” hạt nhân đầy “đáng sợ”, một nền tảng chiến đấu tầm xa đầy mạnh mẽ, mang khả năng tạo ra những cuộc không kích có tính “huỷ diệt”, và là điều mà các quốc gia đối địch phải “kiêng dè” trước khi có động thái mới. Nguồn ảnh: commons.wikimedia.org. Hình ảnh từ lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên của chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M. Nguồn: Sputnik Việt Nam.

