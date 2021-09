Sức mạnh kinh hoàng của loại tên lửa Nga mang tên "Trời Sập"

Vào ngày 19/8/2021, hãng tin Mỹ CNN đưa tin, Nga có thể đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của họ có tên Burevestnik, được người Mỹ gọi là Skyfall, tạm dịch là "Trời Sập". Loại vũ khí này quá mới và những gì thế giới biết về dự án Burevestnik, chỉ khái quát đó là tên lửa hành trình, chạy bằng động cơ hạt nhân tích hợp; được Tổng thống Nga Putin công bố vào năm 2018. Ivan Konovalov, chuyên gia quân sự và Giám đốc phát triển của Quỹ Xúc tiến Công nghệ của thế kỷ 21 của Nga tiết lộ: “Burevestnik có một lò phản ứng hạt nhân, cho phép nó ở trên bầu trời trong nhiều tháng và thậm chí trong nhiều năm, cho đến thời điểm thay đổi các thành phần hạt nhân”. Tên lửa có khả năng bay vòng quanh Bắc Đại Tây Dương, quanh Bắc Cực hoặc qua Nga và quay lại nếu cần. Sau khi nhận được tọa độ của mục tiêu từ bộ chỉ huy quân sự, tên lửa sẽ bay tới đó với tốc độ siêu âm đến 2.500 km/h. Theo Konovalov, sức mạnh của tên lửa Skyfall có thể được so sánh với những quả bom hạt nhân được Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki; nhưng có khả năng, tên lửa Burevestnik sẽ không tuần tra trên các vùng lãnh thổ của Nga. Burevestnik chỉ được phóng đi khi có tình huống báo động và được sử dụng như một phương tiện răn đe hạt nhân. Ông Konovalov cho biết thêm, tên lửa hành trình Burevestnik cũng sẽ là một loại vũ khí hạt nhân và sẽ được sử dụng cùng với các bộ ba vũ khí hạt nhân khác là tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom chiến lược. Còn theo ông Dmitry Safonov, Tổng biên tập Tạp chí Independent Military Review thì cho rằng, hiện tại đối thủ lớn nhất của Nga là Mỹ, không có loại vũ khí nào tương tự; nhưng rất có thể trong tương lai gần, người Mỹ sẽ tạo ra vũ khí tương tự. Lý do để ông Safonov khẳng định ý kiến trên, đó là Chính phủ Mỹ đã thông qua chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân mới, có trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, để bắt kịp Nga trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông Safonov, Nga đã bắt đầu hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ cách đây 10 năm và do đó, đã gặt hái được thành quả sự đầu tư đúng hướng này. Safonov nói: “Chúng tôi (Nga) đã đầu tư 150 tỷ USD vào việc phát triển các phương tiện răn đe hạt nhân thời đại mới; nhưng số tiền của chúng tôi ít hơn mười lần so với chương trình hạt nhân mới của Mỹ, nhưng vẫn đem lại những kết quả khả quan”. Người Mỹ đã không coi trọng các kế hoạch và các nhà khoa học của chúng tôi mười năm trước; bây giờ họ phải bắt kịp chúng tôi trong những công nghệ này. Vào thời điểm họ chưa thể đưa ra những vũ khí tương đương, thì chúng tôi đã hoàn thành việc thử nghiệm và đưa vào biên chế trong quân đội; Safonov khẳng định. Hiện tại, Nga có một loạt hệ thống vũ khí hạt nhân hiện đại hóa như ngư lôi hạt nhân Poseidon, có thể “ngủ” dưới đáy đại dương và tiến công mục tiêu đối phương khi cần; tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, có thể phá hủy vùng lãnh thổ có diện tích bằng cả nước Pháp; tên lửa siêu thanh Avangard không thể đánh chặn và tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Lãnh đạo cấp cao của Quân đội Nga cho rằng, người Mỹ sẽ không bao giờ chịu tụt lại phía sau; họ sẽ sớm công khai những công nghệ tương tự của họ trong những năm tới. Nga không bao giờ đánh giá thấp các nhà khoa học, công nghệ và tiềm lực quân sự của Mỹ và cho rằng, Mỹ sẽ sớm bắt kịp Nga và sẽ cho Nga và các đối thủ của Mỹ thấy, các tổ hợp công nghiệp quân sự của họ có khả như thế nào; ông Safonov nhận định. Trong số những công nghệ mới nhất của Mỹ, ông Safonov đánh giá rất cao dự án máy bay có thể tiến hành các hoạt động trong quỹ đạo không gian vũ trụ rìa trái đất, mang tên X-37. Safonov đánh giá đây là vũ khí có thể thay đổi “cục diện chiến tranh”, nếu nó được đưa vào biên chế trong Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon cực kỳ hiện đại và nguy hiểm của Nga, dự kiến sẽ sớm được triển khai. Nguồn: Sputnik.



