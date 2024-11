Ngắm "siêu bò" Lamborghini Diablo hơn 25 tỷ của ông Donald Trump

Tại sự kiện đấu giá Scottsdale 2024 của Barrett-Jackson vào tháng 1 năm nay, chiếc siêu xe Lamborghini Diablo VT Roadster của ông Donald Trump đã được bán thành công với số tiền 1,1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 25 tỷ đồng). Số tiền bán ra này cao gấp 3 lần giá trị trung bình của mẫu Lamborghini Diablo VT Roadster mui trần trên thị trường, và gấp đôi so với thời điểm ông Donald Trump mua Lamborghini Diablo trên eBay vào năm 2016. Tại sự kiện đấu giá, đám đông hơn 10.000 người tại Gila River Resorts and Casinos trở nên phấn khích khi mẫu Lamborghini từng gắn liền với hình ảnh doanh nhân của ông Trump xuất hiện. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe đã tìm được chủ nhân mới với số tiền đấu giá cao nhất 1 triệu USD. Cộng thêm phí đấu giá 10%, chủ nhân chiếc xe phải trả số tiền 1,1 triệu USD. Chỉ có 132 chiếc Lamborghini Diablo VT Roadster được phân phối cho thị trường Mỹ. Ông Trump là một trong số ít những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe này vào năm 1997. Hơn thế nữa, chiếc xe được thửa riêng cho ông Trump mang màu sơn xanh Blu Le Mans, vốn chưa có mặt trong bảng màu chính thức của chiếc Diablo thời điểm bấy giờ. Quá trình cá nhân hóa chiếc xe của ông Trump được thể hiện tại logo “Donald Trump – Diablo 1997” tại bệ cửa. Vào giữa năm 2002, ông Trump đã bán chiếc xe này. Tính đến thời điểm đấu giá vào năm 2024, odo của chiếc xe mới chỉ khoảng 40.000 km. Ông Trump đã lựa chọn phối màu đen và be cho siêu xe của mình. Sau gần 27 năm, nội thất của chiếc xe đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Trái tim của Lamborghini Diablo VT Roadster là động cơ V12 hút khí tự nhiên 5.7L, sản sinh công suất 499 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Đi kèm động cơ này là hộp số sàn 5 cấp, giúp chiếc Lamborghini Diablo VT Roadster tăng tốc 0-97 km/h trong 4,1 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 325 km/h. Vào năm 2015, chiếc xe đã được bán với giá 299.000 USD. Chỉ một năm sau đó, siêu xe Lamborghini của ông Trump được bán trên eBay với giá 460.000 USD. Video: Lamborghini Diablo VT Roadster của tỷ phú Donald Trump.

